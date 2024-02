Izgubila je više od 68 kg i težinu održava bez odricanja od fine hrane - otkrila je svoju tajnu

Megan Hoffman izgubila je više od 68 kilograma i uspjela je održati postignutu tjelesnu težinu jednostavnim zdravim navikama. Rekla je da je naučila prestati koristiti hranu kao strategiju suočavanja s problemima i negativnim emocijama, a još uvijek ima prostora za uživanje u poslasticama.

POGLEDAJTE VIDEO: Izgubila kilograme da bi ostala majka

Pokretanje videa ... VIDEO Jodie Griffiths pokušavala je zatrudnjeti tri godine, a nakon što je izgubila 57 kilograma, konačno je i uspjela. | Video: KanalRi

Hoffman je rekla da voli treninge snage, često hoda i isprobava nove stvari u treninzima kako bi vježbanje bilo zabavno.

Inače, kad je Megan bila na audiciji za regality show „The Biggest Loser“ 2019. godine, bio je to njezin treći pokušaj da se uključi u NBC-jevu hit seriju o mršavljenju. No, ovaj put se osjećala „potpuno drugačije“, rekla je za Business Insider.

Više ništa nije pokušavala dokazati, ni sebi ni drugima. Nakon prekida veze počela je raditi kao model te pronašla je novo samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti koji nije bio vezan uz vezu ili uspjeh. Gubitak kilograma poklopio se s pozitivnim dojmom o njenom tijelu koji je imala dok je bila model i nije se radilo o pokušaju da postane fit, jer stanovnica južne Kalifornije i ranije je bila strastveno predana vježbanju.

- Odlazak u teretanu za mene nije bio novost. Mršavljenje je bilo više zbog umora od modificiranja svog života. Živjela sam u tijelu koje mi nije služilo, rekla je. Hoffman je tom načinu razmišljanja i odlučnosti pripisala zasluge za to što je u konačnici uspjela izgubiti više od 36 kilograma u samom showu koji je emitiran 2020., kao i za osvojenu nagradu za najveći gubitak težine nakon što je eliminirana iz natjecanja.

No, pravi izazov bije bio izgubiti težinu, nego je dugoročno održati, rekla je. Tijekom karantene zbog pandemije Covida zaljubila se u satove spina i tako je izgubila gotovo 30 dodatnih kilograma i postala CycleBar instruktorica.

- Faza održavanja težine apsolutno je najteža. Naime, toliko ste radili i cijeli vaš identitet vezan je uz mršavljenje pa se javlja pitanje: Tko sam ja sada? – ispričala je. Megan sada ima 39 godina i kaže da više ne slijedi nikakav strogi režim vježbanja ili dijete. Naprotiv, godinama je smanjivala težinu fokusirajući se na svoje emocionalno blagostanje i gradeći dosljedan, zdrav odnos između hrane i kretanja, izbjegavajući ekstremne dijete ili pretešku tjelovježbu.

Istraživanja sugeriraju da mnogi, možda i većina, pokušaja mršavljenja ne uspiju zato što se kazaljka na vagi polako vraća tijekom mjeseci ili godina nakon što se stare navike vrate. Ukratko, teže je održati tjelesnu težinu nego izgubiti višak kilograma.

Najveći gubitnik reality showa navodno je koristio stroga, kratkoročna ograničenja za brze rezultate, što je bilo prilično kontroverzno. Naime, studija iz 2016. pokazala je da su se neki natjecatelji suočili s ozbiljnim posljedicama, uključujući znatno usporavanje metabolizma.

Hoffman je rekla da to nije bilo njezino iskustvo u prvoj seriji u kojoj je sudjelovala, prije nego je brend promijenjen uoči 2020. godine, kad je stavljen naglasak na promjene načina života, umjesto samo na brojke na vagi.

- Postoji pogrešno mišljenje da smo sami sebe izgladnjivali. No, ne postoji jedan plan za sve. Ono što čini razliku je to što ste okruženi ljudima koji vjeruju da vi to možete – ispričala je Hoffman o prednostima mršavljenja u takvom showu. Dodala je da se njezin pristup hrani temelji na umjerenosti, uživanju u kruhu, kolačima i drugim slatkim i slanim zalogajima koje voli, posebno u vrijeme praznika i posebnih prigoda. Ona također naglašava hranjivu cjelovitu hranu, umjesto prerađene i svakodnevno pazi da unese dovoljno proteina.

- Većinu svog vremena sada jedem da bih hranila svoje tijelo, a ne da bih hranila svoje emocije. Stvar je u dosljednosti, inače nijedna hrana nije loša – kazala je, dodavši da joj je u rješavanju emocija povezanih sa hranom najviše pomogao dobar terapeut. Naime, show „The Biggest Loser“ imao e terapeuta koji joj je pomogao da uvidi svoju emocionalnu povezanost s hranom, a dobro je došlo i to što su ostali u kontaktu i nakon emisije.

- Volim savjetovanje sa terapeutom, mislim da bi svako trebao proći takvo savjetovalište. Volim pričati o tome kroz što prolazim jer svi imamo slične bolne točke“, kaže. Ti su joj razgovori pomogli da otkrije kako je koristila hranu kao strategiju suočavanja s emocijama, a da toga nije bila svjesna. Navika je započela u njezinom obiteljskom domu, gdje je naučila povezivati hranu s velikim osjećajima, bilo da se radilo o grickanju dok je tužna ili o jelu za proslavu sretnih situacija.

Hoffman je naglasila da joj je to što je osvijestila da će za poslasticom posegnuti svaki put kad je trebalo kontrolirati emocije pomoglo da izgradi zdraviji odnos s hranom i bolje se poveže sa svojim pravim osjećajima.

- Još uvijek težim stvarima koje mi pružaju utjehu, ali sada sam toga svjesna. I dopuštam si biti u takvoj situaciji, ma koliko bilo neugodno, kaže.

Inače je velika obožavateljica treninga snage koji joj pomažu da ostane motivirana za vježbanje.

- Nema ništa bolje nego vježbati i osjećati se snažno. To će vas natjerati da se vraćate vježbanju, da ne posustajete, pojašnjava. Ipak, u posljednje vrijeme više je posvećena bicikliranju i ne forsira vježbe snage ako nije raspoložena za njih.

- Volim dizati utege, volim dizati teške terete, ali u posljednje vrijeme mi je teško čak i razmišljati o tome, iako znam da bih se trebala natjerati. No, ne želim se opterećivati time koji ću trening odraditi, kaže. Umjesto toga, trenirala je s TRX-om, setom traka koje nude različite mogućnosti za korištenje tjelesne težine tijekom vježbanja.

- Zdrav odnos s tjelovježbom podrazumijeva slušanje vlastitog tijela, isprobavanje novih stvari i pronalaženje načina da se krećete, bilo da se radi o upisu na vaš prvi sat treninga snage ili samo o tome da uvedete više hodanja u dnevnu rutinu. Probajte, čak i ako mislite da vam se neće svidjeti. Nikad ne znate što će vam se na kraju dopasti – kaže.