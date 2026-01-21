Obavijesti

ISPROBAJTE VIRALNI RECEPT!

Japanski cheesecake novi je hit na TikToku! Poslastica gotova za pet sekundi od dva sastojka

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: TikTok

Ovaj viralni recept vjerojatno je najjednostavniji koji ćete susresti u životu. Možda vam se zbog imena jela čini kako se radi o kompliciranoj pripremi koja uključuje pećnicu, ali ovaj desert gotov je već za nekoliko sekundi

TikTokom i ostalim društvenim mrežama proširio se recept za 'japanski cheesecake', desert koji je zbog svoje brze pripreme i male količine sastojaka ubrzo postao viralan.

POGLEDAJTE VIDEO - recepti vrsne slastičarke Ivane Bradarić:

Pokretanje videa...

Recepti vrsne slastičarke Ivane Bradarić: Povrće u desertima je nova dimenzija okusa! 00:57
Recepti vrsne slastičarke Ivane Bradarić: Povrće u desertima je nova dimenzija okusa! | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Naime, ova poslastica radi se od samo dva sastojka, a za pripremu ne trebate doslovno nikakvo kulinarsko iskustvo.

Sastojci:

grčki jogurt, keksi (za slatku verziju), slani krekeri (za slanu verziju)

Priprema:

Sve što trebate napraviti je otvoriti grčki jogurt i u njega staviti kekse ili krekere, ovisno radite li slatku ili slanu verziju recepta. Kada ste to napravili, odložite jogurt s keksima, ili krekerima, u hladnjak na nekoliko sati ili preko noći.

Kada ga izvadite iz hladnjaka iznenadit će vas kako su se okusi sljubili, a po svom ukusu, preko svega možete dodati med, voće, orašaste plodove ili začine. 

U videima niže pogledajte kako izgleda priprema ovog deserta:

@cookbakemake1 Let’s make the viral Japanese Cheesecake with only 2 ingredients. All you need is Greek Yoghurt and Biscoff Biscuits. Add biscuits into the yoghurt and leave in the fridge for overnight at least. And enjoy! #japanesecheesecake #biscoffcheesecake #cheesecake #nobakedessert #easydesserts ♬ original sound - Cook, Bake, Make
@sophia_sofire Virale Food Trends gibt es viele, aber taugen die auch wirklich was? In dieser neuen Serie teste ich die angesagtesten Hacks und checke, ob sie köstlich oder komplett scheußlich sind. Wir starten mit einem der einfachsten Trends seit Langem, dem viralen Cheesecake Hack. Dabei werden einfach Kekse in griechischen Joghurt gesteckt und das Ganze ruht über Nacht im Kühlschrank. Die Flüssigkeit aus dem Joghurt zieht in die Kekse, sie werden weich und der Joghurt gleichzeitig etwas fester. Geschmacklich und von der Textur her erinnert das Ganze tatsächlich entfernt an Käsekuchen. Von mir bekommt dieser Trend solide 7 von 10 Punkten. Super einfach, schnell gemacht und wirklich ganz lecker. Auch wenn echter Käsekuchen natürlich um Längen besser ist. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen gestört hat, war die Textur der Kekse. Für meinen Geschmack sind sie etwas zu nass geworden. #viralrecipe #japanesecheesecake #viralfood #nobakecheesecake #greekyoghurt ♬ original sound - Sophia Sofire Eats!
@frederikkewaerens The viral Japanese Biscoff Yoghurt Cheesecake - Tiramisu version❤️‍🔥 I’ve tried this viral trend and it was surprisingly good!! Just mix greek yoghurt with vanilla sugar (you can also add cream cheese). Dip Lotus Biscoff cookies in strong coffee and press them into the yoghurt. Store in the fridge for 2-3 hours. Dust with cocoa and serve☕️🍫👏🏻 So easy and delicious! I have to try some other variations too🤩🤩 #japanesecheesecake #viraljapanesecheesecake #yoghurtcheesecake #biscoff ♬ original sound - Prim3Cuts

