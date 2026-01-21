Ovaj viralni recept vjerojatno je najjednostavniji koji ćete susresti u životu. Možda vam se zbog imena jela čini kako se radi o kompliciranoj pripremi koja uključuje pećnicu, ali ovaj desert gotov je već za nekoliko sekundi
Japanski cheesecake novi je hit na TikToku! Poslastica gotova za pet sekundi od dva sastojka
TikTokom i ostalim društvenim mrežama proširio se recept za 'japanski cheesecake', desert koji je zbog svoje brze pripreme i male količine sastojaka ubrzo postao viralan.
POGLEDAJTE VIDEO - recepti vrsne slastičarke Ivane Bradarić:
Naime, ova poslastica radi se od samo dva sastojka, a za pripremu ne trebate doslovno nikakvo kulinarsko iskustvo.
Sastojci:
grčki jogurt, keksi (za slatku verziju), slani krekeri (za slanu verziju)
Priprema:
Sve što trebate napraviti je otvoriti grčki jogurt i u njega staviti kekse ili krekere, ovisno radite li slatku ili slanu verziju recepta. Kada ste to napravili, odložite jogurt s keksima, ili krekerima, u hladnjak na nekoliko sati ili preko noći.
Kada ga izvadite iz hladnjaka iznenadit će vas kako su se okusi sljubili, a po svom ukusu, preko svega možete dodati med, voće, orašaste plodove ili začine.
U videima niže pogledajte kako izgleda priprema ovog deserta:
