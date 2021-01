Podaci New Hope Networka navode da su potrošači 2020. godine javorov sirup kupovali 30 do 40 posto više u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Smatraju kako je to odgovor na sve veću potražnju za prirodnim namirnicama, pa i prirodnim zaslađivačima. Međutim, drže i kako je to rezultat povećane svijesti o zdravstvenoj koristi javorova sirupa, piše The Healthy nastavljajući pitanjem je li, unatoč takvom mišljenju, javorov sirup doista zdrav.

Ovaj izrazito aromatičan i hranjiv zaslađivač glavni je sastojak mnogih jela generacijama i ima vrlo dugu povijest. Prema podacima Državnog sveučilišta Michigan (MSU), javorov sirup otkrili su Indijanci mnogo prije nego što su se Europljani nastanili u Americi.

Javorov sok bi ostavljali na hladnoći da se smrzne i tako su odvajali vodu od šećera omogućujući snažniju koncentraciju zaslađivača. Koristili su i metodu u kojoj su stavljali vruće kamenje oko posude kako bi isparila voda iz sirupa.

Iako je današnja tehnologija donekle utjecala na način proizvodnje javorovog sirupa, postupak je u osnovi nepromijenjen. Javorov sok iz drveta kratko teče tek ako su temperature povoljne, pa ga tada prikupljaju.

Obrnuta osmoza filtrira sok, uklanja vodu, a ostatak se zatim kuha ili zagrijava na pari te dodatno filtrira. Maple From Canada navodi da za proizvodnju jedne litre sirupa može biti potrebno do 40 litara soka.

Najbolje vrste stabala javora su šećerni i crni javor koji obično proizvode najslađi sok, no crvena i srebrna stabla javora također su izvori sirupa. Kanada proizvodi više od 70 posto svjetske količine javorovog sirupa. U SAD-u najviše proizvodi Vermont, ali i druge države.

Vrste javorovog sirupa

Proizvođači širom Sjeverne Amerike složili su se 2015. godine sa standardima za javorov sirup i pristali na podjelu u četiri razreda koji uključuju zlatni, jantarni, tamni i vrlo tamni razred.

Sve četiri vrste proizvode se na isti način, a boja dolazi od temperature i mikrobne aktivnosti u sirupu.Tamni i vrlo tamni sirupi imaju najsnažniji okus. Oni se obično proizvode kasnije u sezoni. Kako je za izradu takvih sirupa potrebno dulje vrijeme vrenja, ono omogućuje razvoj više okusa i boje.

Nutritivni podaci

Stručnjaci su izračunali da četvrtina šalice javorovog sirupa sadrži oko 200 kalorija, 0 grama proteina, 53 grama ugljikohidrata, 0 grama masti, 0 grama vlakana i 53 grama šećera.

Za četvrtinu šalice ove slatke stvari dobivate puno ugljikohidrata, bez proteina, gotovo bez masnoće i vlakana. Dakle, može se reći da se javorov sirup sastoji pretežno od ugljikohidrata i šećera.

Međutim, javorov sirup ima puno minerala i antioksidansa, uključujući 60 mg kalcija, 175 mg kalija, 1,8 mg mangana i 1,08 mg željeza. To ga razlikuje od rafiniranog bijelog šećera.

Zdravstvene blagodati javorovog sirupa

Studija objavljena 2014. godine u časopisu Plant Foods for Human Nutrition otkrila je da između 35 uzoraka sirupa iz južnog Ontarija, tamniji javorovi sirupi sadrže veći antioksidativni potencijal, uz više fosfora, kalcija i ukupnog sadržaja minerala.

Antioksidansi su glavna zvijezda javorovog sirupa. Istraživanje koje je objavio Canadian Forest Service Publications pokazalo je da zaslađivač može sadržavati desetke jedinstvenih antioksidansa. Samo jedna žlica osigurava više od 30 posto preporučenih dnevnih potreba za manganom, mineralom koji podržava zdravlje kostiju, proizvodnju kolagena i zacjeljivanje rana. Javorov sirup također sadrži manje količine kalcija, željeza, kalija i cinka.

Još jedna potencijalna nutritivna korist koju treba primijetiti jest činjenica da javorov sirup ima glikemijski indeks 54 u odnosu na 65 za stolni šećer. To znači da javorov sirup može podići šećer u krvi nešto sporije od bijelog rafiniranog šećera, no imajte na umu da svaki šećer u konačnici podiže razinu šećera u krvi.

Je li javorov sirup zdrav?

Iako je javorov sirup mnogima zaslađivač izbora, u njemu i dalje treba uživati ​​vrlo umjereno. Kad ga dodajete u hranu ili s njim pripremate granolu i energetske pločice, smatra se dodanim šećerom za razliku od šećera koji se prirodno nalazi u svježem voću.

Američko udruženje za srce preporučuje ograničavanje konzumacije dodanog šećera na najviše šest žličica dnevno za žene ili devet za muškarce kako bi smanjili rizik od prekomjernog unosa šećera i s tim povezanog rizika od pretilosti, srčanih bolesti, visokog krvnog tlaka i karcinoma.

Kako koristiti javorov sirup

Javorov sirup nevjerojatno je svestran, dobro se kombinira u raznim slatkim i slanim jelima te obogaćuje okuse od zobenih pahuljica i palačinki do preljeva za salatu, graha, slatkog krumpira, pirjanog zelenog povrća, kukuruznog kruha, slastica, pa čak i koktela. Možete ga dodati i u kavu.

Za jednostavan slatki i slani umak umutite javorov sirup s octom smeđe riže, svježe iscijeđenim sokom od naranče, svježe naribanim korijenom đumbira, mljevenim češnjakom, soli i paprom. Umak dodajte sotiranom povrću poput luka, brokule, paprike, špinata i graška te poslužite uz smeđu rižu i ukrasite sjeckanim orasima.

Za brze kolačiće bez pečenja s tri sastojka kombinirajte javorov sirup s kikiriki maslacem i bademovim ili zobenim brašnom. Vrhunski javorovi sirupi također su odlični kao darovi. Ako odlučite stvarati zalihu, imajte na umu da javorov sirup nema neograničen rok trajanja. Neotvoren u smočnici može stajati oko godinu dana, a isto toliko u hladnjaku možete čuvati otvorene bočice sirupa.