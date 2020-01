Jedan liječnik otkrio najbolji recept za zdravlje - u 46 riječi

Dr. Yoni Freedhoff je profesor na kolegiju opće i obiteljske medicine na Sveučilištu Ottawa, a on odbacuje new age novotarije kao recept za dulji i zdraviji život.

- Dnevni TV talk-showovi, popularni članci i knjige o režimima prehrane stvorile su ideju kako je pojam zdravlja iznimno kompliciran, pa i zahtjevan. Trebate jesti super namirnice po zadnjem trendu, kupovati savršene suplemente ili se pridružiti popularnom fitness režimu. Te teorije su osobito popularne u ovo doba godine, kao dio novogodišnjih rezolucija. No nakon prakticiranja obiteljske medicine 16 godina, otkrio sam da je tajnu dobrog zdravlja lako opisati - rekao je Freedhof.

I ne samo to, taj je liječnik za New York Times svoj recept za zdravlje opisao u xy riječi, a kaže kako redoslijed pridržavanja nije osobito bitan. Evo koje su to:

Nemojte pušiti (2).

Cijepite se (4).

Izbjegavajte transmasnoće (6).

Zamijenite zasićene masnoće nezasićenima kad možete (12).

Kuhajte cjelovite namirnice i smanjite obroke vani (19).

Smanjite unos procesuirane hrane (23).

Održavajte međuljudske odnose (26).

Redovito spavajte (28).

Alkohol pijte umjereno ili što manje (34).

Vježbajte kad god možete i pritom uživajte (41).

Pijte samo kalorije koje volite (46)

Više od toga nije potrebno, ističe Freedhof.

