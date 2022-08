Jede vam se nešto slatko? Napravite fini i zdravi brownie

Prednost veganskih browniesa je u tome što umjesto rafiniranih masnoća i namirnica životinjskog podrijetla sadrži avokado koji mu daje sočnost, a pritom nudi obilje zdravstvenih benefita zahvaljujući udjelu zdravih masnoća.

Pečeni kolač poslužite uz kuglicu sladoleda od vanilije, a ako ste među onima koji vole slatko slane kombinacije, možete po vrhu posuti i krupnu sol ili cvijet soli. Kad se ohlade na sobnu temperaturu, browniese premjestite u posudu s poklopcem.

Tako zatvorene možete ih držati na sobnoj temperaturi do 48 sati, a u hladnjaku će izdržati i do tjedan dana. Ako ih želite zamrznuti, izrežite ih na kocke i pojedinačno svaku omotajte folijom te sve zajedno stavite u vrećicu za zamrzavanje. U zamrzivaču ih možete čuvati do tri mjeseca, a prije posluživanja ih ostavite na sobnoj temperaturi da se odlede, piše GimmeSomeOven.

Sastojci:

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva Celzijevih. Četvrtastu posudu za pečenje dimenzija 20 x 20 centimetara obložite papirom za pečenje ili ga lagano premažite masnoćom. U velikoj zdjeli za miješanje pomiješajte zgnječeni avokado i ulje da se sjedine, pazeći da ne ostanu veći komadići avokada.

Dodajte brašno, kakao prah, šećer, sodu bikarbonu, ekstrakt vanilije, sol i vodu i miješajte dok se ne sjedini. Lopaticom nježno umiješajte komadiće čokolade dok se ne sjedine.

Ulijte tijesto u pripremljenu tepsiju i rasporedite ga u ravnomjernom sloju. Ravnomjerno pospite s preostalim čokoladnim komadićima. Pecite 20 minuta ili dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe suha.

Pazite da se ne prepeče previše, jer će izgubiti sočnost. Pečene browniese ohladite u tepsiji, a zatim izrežite na kvadrate i poslužite samostalno ili uz dodatak sladoleda od vanilije.

