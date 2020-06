Jedite ciklu često, odlična je za zdravlje: Donosimo 5 recepata - od juhe i burgera do kolača

Od recepata tu su litvanska hladna juha, aromatična pečena cikla, salata od cikle i mrkve, burgeri od cikle i slanutka te odličan čokoladni kolač u čiju smjesu se stavlja izblendana kuhana cikla

<p>- Skromna cikla nutritivno nije niti malo skromna. Naime, kalij, natrij, fosfor, kalcij, magnezij i željezo, jod, bakar, selen i vanadij, betanin i betain, ali i antocijan su pravo blago u cikli. Znanstveno je potvrđeno da cikla potiče detoksikaciju, ali i smanjuje krvni tlak - rekla nam je <strong>Olja Martinić</strong>, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Top 10 namirnica od kojih ćete biti zdraviji i mladolikiji:</p><p>Kaže da cikla nije niti malo zahtjevna za pripremu.</p><p>- Svježa se može naribati samostalna ili sa ribanom mrkvom i pripremiti kao salata. Sok od cikle pripremite obavezno uz dodatak vode (razrijeđen). U koncentrat soka od cikle možete dodati i 1 do 2 dcl ohlađenog čaja, a sok cikle se dobro slaže i sa limunadom. Ukoliko termičkom obradom želite imati minimalne gubitke nutrijenata, ciklu radije ispecite u pećnici, nemojte je kuhati. Potom je usitnite i začinite kao slatkastu salatu ili prilog - pojasnila je.</p><p>Donosimo vam pet recepata sa ciklom, od juhe do kolača.</p><h2>1. Litvanska juha od cikle</h2><p>SASTOJCI: 450 g mlade cikle, 4 jaja, 1 veliki svježi krastavac, 1 l jogurta, 3 mlada luka, sol</p><p>PRIPREMA: Cikla se skuha (kuha se oko sat i pol) pa se ohladi, oguli i izreže na kockice. Potom se posoli, pomiješa sa jogurtom i izblenda štapnim mikserom dok ne postane jednolična, glatka smjesa. Juha se potom stavi u hladnjak jer se poslužuje hladna.</p><p>Nakon hlađenja se ulije u tanjure pa se u nju stavi ostalo - zeleni dio luka se izreže na kolutiće, krastavcu se izvade sjemenke pa se izreže na kockice, kao i tvrdo kuhana jaja.</p><h2>2. Aromatična pečena cikla</h2><p>SASTOJCI: 8 manjih komada cikle, listovi od cikle, manja vezica ružmarina, pola vezice estragona, pola vezice peršina, 1 žlica crvenog vinskog octa, sol i papar, maslinovo ulje</p><p>PRIPREMA: Cikla se peče u aluminijskoj foliji u pećnici, a može i na roštilju. Na komad folije stavite listove cikle, na to ciklu, a na vrh ružmarin. Prekrijte opet lišćem i zamotajte foliju kao bombon. Foliju malo izdubite vilicom. Pecite u pećnici na oko 180 stupnjeva nekih pola sata do 40 minuta.</p><p>Kad je gotova, narežite je na krupne komade, posolite, popaprite i prelijte maslinovim uljem. Isjeckajte mažuran i peršin i promiješajte sa komadima cikle. Možete dodati i pečeni češnjak, ako ga volite.</p><p>Ovako pečena cikla može se jesti kao samostalno jelo ili kao prilog mesu.</p><h6><em>*recept preuzet sa <a href="https://www.24kitchen.com.hr/recept/pecena-cikla-s-telecim-odrescima" target="_blank">24kitchen.com.hr</a></em></h6><h2>3. Salata od cikle i mrkve</h2><p>SASTOJCI: 1 cikla, 1 mrkva, 3 češnja češnjaka, 100 g oraha, sol i papar, maslinovo ulje, jabučni ocat </p><p>PRIPREMA: Ciklu i mrkvu izribajte pa u to dodajte sitno isjeckani češnjak i orahe. Začinite i poslužite. </p><h6><em>*recept preuzet sa <a href="https://atma.hr/5-recepata-za-salatu-od-cikle-jaca-tijelo-cisti-zile-zateze-kozu-ali-samo-ako-se-ovako-koristi-recept/" target="_blank">atma.hr</a></em></h6><h2>4. Burger od cikle i slanutka</h2><p>SASTOJCI: 150 g slanutka iz konzerve (ocijeđenog), 150 g cikle, 80 g krušnih mrvica, 1 jaje, 1/2 crvenog luka (sitno sjeckani), 65 g feta sira, 4 peciva, salata, rajčica</p><p>PRIPREMA: Protisnite slanutak vilicom, ali ne da bude posve glatka smjesa, neka ostane pokoji komadić. U to naribajte ciklu i dodajte luk, krušne mrvice i jaje. Sve dobro promiješajte. Zatim u to dodajte komade feta sira i pazite da se ne raspadnu smjesi.</p><p>Oblikujte četiri burgera pa ostavite u hladnjaku oko pola sata. Pecite ih na zagrijanom ulju u tavi od tri do 4 minute sa svake strane. Kada su gotovi, stavite ih u peciva pa po želji slažite salatu, rajčicu, majonezu, kečap, senf...</p><h6><em>*recept preuzet sa <a href="https://gastro.24sata.hr/recepti/pinkmanija-napravite-burgere-od-cikle-20471" target="_blank">gastro.hr</a></em></h6><h2>5. Čokoladni kolač sa ciklom</h2><p>SASTOJCI: 260 g brašna, 360 g kuhane cikle, 300 ml ulja, 5 jaja, 3 žličice praška za pecivo, 80 g kakaa, 350 g šećera, 1 žličica ekstrakta vanilije, prstohvat soli</p><p>PRIPREMA: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva, a dok se ona grije, namastite duguljasti kalup za kruh i posipati ga brašnom. Pomiješajte odvojeno suhe i mokre sastojke. U jednoj posudi izmiješajte brašno, prašak za pecivo, kakao, šećer i sol. U drugu dodajte izblendanu ciklu, ulje i ekstrakt vanilije pa miksajte i polako ubacujte jaje po jaje.</p><p>Na kraju pomiješajte polako kuhačom mokru i suhu smjesu, izlijte u kalup i pecite oko 70 minuta. Nakon sat vremena provjerite treba li kolač prekriti folijom da se ne ispeče prejako odozgo. Kada je gotov, pustite da se skroz ohladi, a prije posluživanja ga pospite sa malo kakao praha.</p><h6><em>*recept preuzet sa<a href="https://gastro.24sata.hr/recepti/za-desert-socno-cokoladno-i-s-ciklom-22535" target="_blank"> gastro.hr</a>. </em></h6>