Jedem doma - mjesto koje će vam definitivno olakšati život

<p>'Jedem doma' trgovina je u Zagrebu na adresi Ilica 76 blizu Britanca koja u ponudi ima polugotova i gotova jela. Direktorica i osnivačica je <strong>Željka Maras</strong> koja je prvo osnovala ovu trgovinu u online obliku još 2015. godine i ovaj tjedan slavi 5. rođendan. Međutim, kako Hrvati ipak vole odlazak u fizičku kupovinu, a pogotovo hrane, kad se otvorila prilika za otvaranje poslovnog prostora na idealnoj lokaciji, vlasnica Željka se nije puno dvoumila. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ako su vam rotkvice previše pikantne morate ih oguliti</p><p>- Jedem doma je zamišljen kao brend koji obuhvaća širok asortiman od 60-ak ribljih, povrtnih, mesnih jela te slastica. Pripremljena su od namirnica malih proizvođača, imaju rok trajanja bez aditiva i konzervansa, te ne sadrže bijelo pšenično brašno te bijeli šećer – pojasnila je Maras i dodala kako je ideja da se jela kod kuće samo podgriju, zapeku ili odmah posluže. </p><p>U ponudi ovog dućana možete pronaći juhe, variva, složena jela, tradicionalna hrvatska jela, veganska i LCHF jela, a cijene se kreću od 10 do 150 kn, ovisno o vrsti jela. Inače, ‘Jedem doma’ je godinama funkcionirao kao servis za nabavu i kuhanje, čije su domaćice kuhale za privatne potrebe brojnih kućanstava u Zagrebu.</p><p>- Iz tog smo bogatog iskustva stekli uvid u prehrambene navike suvremene, urbane klijentele, te nam nije bilo teško odabrati koja ćemo jela ponuditi tržištu. Uvijek u glavi imamo naše klijente i pitamo se bi li oni kupili neki naš novi proizvod. Ima tu juha, variva, složenih jela, slastica, ali i nekih specijaliteta poput špageta od tikvica i cvjetače a la riže – priča Maras. Što se tiče raznolikosti ponude jela, osnivačica tvrdi kako neprestano uvode nova jela, gotovo na tjednoj bazi. Prate sezonu, ali i želje njihovih kupaca, s kojima dolaze u kontakt u trgovini.</p><p>U sklopu trgovine nalazi se i, naravno, kuhinja u kojoj trenutno rade četiri kuhara koji brižno spremaju sve domaće obroke za svoje vjerne kupce. Ovakva hrana ima određeni rok trajanja pogotovo zato jer se radi o svježe pripremljenim obrocima koji ne sadrže nikakve aditive ni konzervanse. Rok trajanja, kako govori Maras, ovisi o samom proizvodu, je li termički obrađen ili nije, te od kojih je namirnica sastavljen, a on je 5-20 dana. U prosjeku, riječ je o rokovima trajanja 7-10 dana, bez aditiva i konzervansa.</p><p>- Ako pak cijelo pakiranje nećete pripremiti odmah, ono može odstajati do sutra-preksutra, a često nas kupci pitaju mogu li ostatak i zamrznuti za buduću uporabu. Budući da je riječ o svježim, nezamrznutim jelima, to je moguće - otkriva Maras. Pošto hrana dolazi u točno određenoj gramaži, kupce sigurno zanima za koliko ljudi je dovoljna jedna porcija proizvoda.</p><p>- Većina naših pakiranja predviđena je za dvije porcije. Kako nas u trgovini često traže i mini porcije, koje bi kupci željeli jesti na poslu, počeli smo mnoge naše juhe i variva pakirati u male staklenke, za jednu osobu – ispričala je Maras. Iako je ponuda ove trgovine raznolika, postoje neka jela koja su kupcima više prirasla k srcu.</p><p>- Naša najprodavanija jela su: lazanje od pirovog brašna s domaćim junećim raguom, filetirane srdele u prosenim mrvicama, sarma, soparnik od pirovog brašna, pileća juha s noklicama, čupavci od pirovog brašna i brezinog šećera - tvrdi Maras koja je najavila je i sljedeća nova jela koja dolaze, a to su istarska jota te profiteroli s pirovim brašnom i eritritom. 'Jedem doma' asortiman oslanja se na hrvatsku tradicionalnu kuhinju, s tim da ne koriste bijelo pšenično brašno i bijeli rafinirani šećer, već kvalitetnije zamjene. Također, tu ima i internacionalnih receptura, te jela prilagođenih funkcionalnim prehranama poput veganske ili LCHF.</p><p>Izvori za recepte ove svestrane trgovine često su u obiteljskim kuharicama, a od inozemnih celebrity kuhara vole Gordona Ramseyja i Nigellu Lawson. Također imaju i omiljene blogere, u čijim receptima pronađu inspiraciju. Trgovinu Jedem doma krasi i slogan: 'Jedi ukusno. Jedi drugačije', a slijedi temeljni postulat da svako jelo mora predstavljati gastronomski užitak. Ne pristaju na tezu da nutritivno vrijedne namirnice nisu fine. 'Jedi drugačije' odnosi se na to da cijeli asortiman pripremaju bez pšeničnog bijelog brašna i rafiniranog bijelog šećera.</p><p>- Tu odluku pozdravljaju ne samo nutricionisti, nego i kupci, koji god prehrambeni stil njegovali - objašnjava. S obzirom na to da je trgovina otvorena nedavno, za prvih mjesec dana poslovanja ona je zaista opravdala svoje postojanje. Naime, prema Maras, mnogi od kupaca već su znali za njihov brend, a osvojili su i mnoge nove kupce, koji privatno ili poslovno obitavaju na Britancu. Svakako, cilj im je taj dobar promet povećati te održati stabilnost webshopa, koji također ima svoje stalne kupce. </p><p> </p>