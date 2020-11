Ne znate što ćete s batatom? Donosimo vam super prijedloge

Batat je slatki krumpir, narančaste boje, zdravija je opcija običnom krumpiru, a može se koristiti za juhe, torte, salate ili pečen u pećnici kao slatki pomfrit

<p>Iako su oba krumpira podrijetlom iz Južne Amerike, krumpir i batat nisu toliko usko povezani. Batat ili slatki krumpir je zdraviji usjev, njemu za rast ne treba puno pesticida. Također ima manje ugljikohidrata.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Poput mrkve, za razliku od krumpira, batat se može jesti sirov. Prilikom pripreme batata možete ga naribati, narezati na sitne komadiće i staviti u salatu. No za salatu ga možete i lagano prepeći. Dodajte crvenu papriku, pečene gljive i kozji sir. To je jako dobra kombinacija s slatkim krumpirom. </p><p>Batat se može peći na iste načine kao i krumpir i pripremati kao samostalno jelo ili kao prilog uz mesna jela. Koristi se i za pripremu poslastica, poput pudinga, štrudli i slično. Batat je izvrstan i za djecu.</p><p>Idealna je osnova za juhu. Za bazu možete koristiti batat u kombinaciji sa korijanderom i limunom. Osim toga, možete napraviti i juhu s rezancima u koju ćete dodati začine poput čilija, češnjaka, đumbira, limunske trave i slično. </p><p>Slatki krumpir može se peći poput krumpira, a zadovoljit će vašu želju za prženim krumpirićima. Vrijeme pečenja varira, a najviše ovisi o debljini kriški. Poželjno je kod rezanja pokušati postići iste dimenzije svih kriški. Kako bi krumpirići bili hrskaviji savjetuje se prije stavljanja batata u pećnicu dobro ugrijati lim za pečenje zajedno s papirom. </p><p>Batat možete peći i na roštilju te ga poslužiti kao prilog s glavnim jelom. Kada ga bacite na gril batat dobije onaj fini dimljeni okus. Narežite ga na kriške i pecite 5 minuta sa svake strane. </p><p>Jedan portugalski recept kojeg vrlo često koriste mnogi poznati kuhari je portugalski puding od batata. Ovaj recept vrlo je poznat i jednostavan, a u njemu uživaju mnogi gastroljupci. Krumpir možete prvo ispeći, a možete ga i staviti u mikrovalnu. Nakon toga radite puding od batata. </p><p>Batat možete puniti i različitim smjesama pa ga zapeći. Ne zaboravite batat malo izdubiti prije punjenja i svakako ga pospite ribanim sirom primjerice parmezanom.</p><p>Još jedan poznati vegetarijanski recept s batatom je Balti. Balti je naziv za posebnu zdjelu od lijevanog željeza za pripremu hrane nalik na wok, a u kojoj se pripremaju različite vrste curryja. Sva jela pripremljena u ovom loncu nazivaju se batli, karakteristična su za englesku kuhinju, no imaju pakistanske korijene. Batat se u ovom baltiju savršeno slaže sa slanutkom, cvjetačom i rajčicom. </p><p>Jeste li znali da je čak moguće napraviti i sladoled od batata? Možda zvuči čudno, ali ima samo četiri sastojka, slatki krumpir, kokosovo mlijeko, čokoladu i vaniliju, piše <a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/nov/04/raise-the-root-17-delicious-ways-to-use-sweet-potato-from-curries-to-cheesecakes" target="_blank">The Guardian.</a></p><p>S batatom možete napraviti i popularnu slasticu, a to je torta sa sirom odnosno cheesecake. Recepta ima pregršt.</p><p>Da se batat može koristiti u pripremi slatkih jela i nije neka novost, no mousse ili pjenica od batata se ne viđa svaki dan. Prvi korak u pripremi pjenice je kuhanje batata, no pečenje je možda bolja opcija jer se na taj način razviju dodatne arome. Batat je potrebno dobro izribati, probosti vilicom na nekoliko mjesta pa staviti peći u pećnicu na rešetku, a dno pećnice zaštiti aluminijskom folijom. Peći na 220 stupnjeva oko 45 minuta ovisno o veličini batata, a nakon isključivanja pećnice ključno je ostaviti ga unutra dok se ne ohladi kako bi se lakše gulio.</p>