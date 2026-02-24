Jednako obrazovanje za sve u Hrvatskoj uz mobilne timove Agencije za odgoj i obrazovanje

Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju temelji se na načelima prihvaćanja individualnih razlika, poštivanja dostojanstva svakog učenika te osiguravanja primjerenih uvjeta i stručne potpore za ostvarivanje njihovih punih potencijala. Polazište takvog pristupa jest uvjerenje da svako dijete posjeduje jedinstvene sposobnosti, interese i potrebe, koje je potrebno prepoznati, uvažiti i sustavno razvijati. U tom kontekstu naglasak se stavlja na stvaranje poticajnog, sigurnog i uključivog okruženja u kojem se učenicima omogućuje aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu u skladu s njihovim mogućnostima. Posebna se pozornost posvećuje osiguravanju odgovarajućih prilagodbi u nastavnom procesu, korištenju asistivne tehnologije te pružanju stručne podrške.

Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom (2006.) ratificiralo je 157 zemalja, među kojima je i Hrvatska, što znači da su se te zemlje između ostalog obvezale osigurati provođenje svih načela inkluzivnog obrazovanja djece s teškoćama u razvoju. U svrhu ostvarenja ovog prava bez diskriminacije i na osnovi jednakih mogućnosti, države potpisnice trebaju osigurati sveobuhvatno obrazovanje na svim razinama, kao i cjeloživotno obrazovanje, usmjereno na puni razvoj ljudskog potencijala i osjećaja dostojanstva i vlastite vrijednosti, osnaživanja poštivanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i ljudske raznolikosti kao i razvoj osobnosti osoba s invaliditetom, njihovih talenata i kreativnosti, te mentalnih i tjelesnih sposobnosti, u njihovu punom potencijalu. U tu svrhu, države potpisnice trebale bi osigurati razumnu prilagodbu za sve osobe s invaliditetom.

Agencija za odgoj i obrazovanje već niz godina radi na promicanju inkluzivnog obrazovanja i zaštiti prava djece s teškoćama za što je 2021. godine primila Povelju za izniman doprinos na promicanju prava djeca s teškoćama i dugogodišnju suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Ulogu i značaj koji danas Agencija za odgoj i obrazovanje ima u razvoju i unapređenju inkluzivnog obrazovanja, kao i konkretne aktivnosti, stručnu podršku i smjernice koje pruža odgojno-obrazovnim ustanovama, imamo priliku saznati iz prve ruke — od same ravnateljice Agencije, mr. sc. Katarine Milković, prof. koja nam je predstavila dosadašnja iskustva, izazove i daljnje smjerove razvoja inkluzivne prakse u hrvatskom obrazovnom sustavu.

Mr. sc. Katarina Milković, prof. ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje

Mr. sc. Katarina Milković, prof. ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, po struci je odgojiteljica, profesorica pedagogije i magistra znanosti iz područja međunarodnih odnosa, doktorandica na doktorskom studiju povijesti, završila je jednogodišnji program Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatsku ljetnu školu. Više od dva i pol desetljeća radila je u Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba na pozicijama od vježbenice do zamjenice pročelnika za odgoj i obrazovanje, obnašala je brojne funkcije u sustavu odgoja i obrazovanja na gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sudjelovala je u radu brojnih međunarodnih konferencija na teme iz područja odgoja i obrazovanja, nacionalnih manjina i euroatlantskih integracija, u zemlji i inozemstvu. Iza nje je dugogodišnje iskustvo rada u nevladinim organizacijama (Europski dom Zagreb, Europski pokret Hrvatska, Atlantsko vijeće Hrvatske, Savez društava Naša djeca) i brojna priznanja. Povodom 75. obljetnice Saveza društava Naša djeca dobila je priznanje za životnu posvećenost vrijednostima Saveza u radu s djecom i za djecu.

Inkluzivno obrazovanje je postalo standardom i kao takvo se provodi od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja. Znamo da su djeca s teškoćama u razvoju heterogena skupina te da svako dijete ima drugačije potrebe s obzirom na vrstu i stupanj teškoće. Koja je uloga Agencije za odgoj i obrazovanje u stvaranju jednakih uvjeta školovanja za svu djecu s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj?

Agencija za odgoj i obrazovanje ključna je institucija u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj koja obavlja stručne i savjetodavne poslove s ciljem osiguranja kvalitete obrazovanja kroz organizaciju stručnih skupova i pružanje profesionalne stručno savjetodavne pomoći odgojno obrazovnim radnicima, čija je trajna misija unapređivanje kvalitete odgoja i obrazovanja u skladu s nacionalnim obrazovnim ciljevima, s europskim standardima i s globalnim trendovima, a vizija stvaranje poticajnog, inkluzivnog i pravednog odgojno obrazovnog sustava u kojem svako dijete ima jednake mogućnosti za razvoj.

Poseban naglasak stavljen je upravo na inkluzivno obrazovanje, odnosno na stvaranje jednakih uvjeta obrazovanja za svu djecu, bez obzira na njihove individualne razlike i potrebe, stoga na tom tragu Agencija pruža podršku ustanovama u osiguravanju uvjeta koji svakom djetetu omogućuju razvoj osobnih potencijala, aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu i uspješno uključivanje u društvo. U tom kontekstu različitost se ne promatra kao prepreka, već kao bogatstvo i poticaj za prilagodbu sustava potrebama djeteta.

Uloga Agencije očituje se u stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika, pružanju savjetodavne podrške te u senzibiliziranju društvenog i školskog okruženja za prihvaćanje i uvažavanje različitosti. Važno je naglasiti da bez stručnih i osnaženih odgojno-obrazovnih radnika nije realno očekivati stvaranje preduvjeta za kvalitetno i uključivo obrazovanje. U takvim okolnostima jednake mogućnosti za svu djecu/učenike ne mogu biti u potpunosti ostvarene. Osim kreiranja obrazovnih politika i razvoj kurikula, Agencija je posvećena sustavnom razvoju i jačanju specifičnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika, primjenjujući fleksibilne i inovativne strategije učenja i poučavanja usmjerene na djecu i učenike s različitim vrstama teškoća. Naš cilj nije pretvoriti svakog učitelja u stručnjaka za edukacijsku rehabilitaciju ili primjerice logopeda, već mu pružiti dovoljno znanja, alata i profesionalnog samopouzdanja za pravodobno prepoznavanje potreba djeteta/učenika te primjenu odgovarajućih didaktičko-metodičkih postupaka i pedagoških strategija u svakodnevnoj praksi.

Smatrate li da odgojno obrazovni radnici imaju dovoljno znanja o različitim vrstama teškoća? Kako mobilni timovi Agencije za odgoj i obrazovanje mogu pružiti podršku radnicima vrtića i škola?

Sa sigurnošću mogu reći kako temeljna razina znanja i odgojno-obrazovnih radnika postoji, ali nije dostatna i kako je potreba za stručnim usavršavanjem nužna, trajna i cjeloživotna imajući u vidu složenost i razinu izazova s kojima se susreću u svom radu. Valja istaknuti i kako je u posljednjih desetak godina dio odgojno-obrazovnih radnika tijekom inicijalnog obrazovanje počeo stjecati osnovna znanja o inkluziji, što ranije nije bio slučaj. Upravo je zato uloga Agencije iznimno značajna, a njena uloga je kontinuirano osiguravati da ta znanja budu usklađena sa suvremenim trendovima i znanstveno utemeljenim metodama rada kroz pružanje čestih, dakako besplatnih i lako dostupnih edukacija jer spektar teškoća s kojima se odgojno-obrazovni radnici susreću u praksi postaje sve širi i kompleksniji. Jasno je da su izazovi u radu s djecom sa specifičnim teškoćama, rijetkim genetskim poremećajima, poremećajima iz spektra autizma, kombiniranim teškoćama, ADHD-om te socio-emocionalnim poremećajima često izrazito zahtjevni i iziskuju uz opća znanja i specifična stručna znanja. Na tom tragu, osim viših savjetnika Agencije s ciljem pružanja stručne i savjetodavne podrške osmišljeni su tzv. mobilni timovi čija je zadaća pružiti praktičnu pomoć odgojno-obrazovnim radnicima u konkretnim, zahtjevnijim situacijama u dječjim vrtićima i školama. Njihova je podrška savjetodavne naravi i usmjerena je isključivo na razvoj kompetencija i unapređenje rada s djecom, roditeljima, učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima. Ne temelji se na procjeni i sankcioniranju, nego na davanju konkretnih i primjenjivih preporuka.

Na koji način vrtići ili škole mogu pozvati mobilni tim da održi edukaciju za radnike?

U trenutku kad procijeni da je podrška potrebna, ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove podnosi zahtjev za podršku Agenciji, uz dakako jasno obrazloženje razloga traženja podrške i opis potreba ustanove. Po zaprimanju istog, Agencija upućuje višeg savjetnika nadležnog za područje u kojem je potrebna stručna pomoć i podrška uspostaviti kontakt sa odgojno-obrazovnom ustanovom i mobilnim timom te organizira dolazak u istu i pruža izravnu stručnu podršku odgojiteljima, učiteljima i stručnim suradnicima, po potrebi i roditeljima, potičući aktivnu suradnju između roditelja i odgojno-obrazovne ustanove. Inzistiramo pri tom na interdisciplinarnoj i međusektorskoj suradnji s relevantnim stručnjacima i ustanovama iz sustava obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, kako bi se teret odgovornosti pravednije rasporedio, a podrška osigurala pravovremeno i učinkovito.

Postoji li dobra suradnja predškolskih i školskih ustanova u suradnji s roditeljima djece s teškoćama te jesu li dobro vođeni i informirani? Kakva su iskustva djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje s terena?

Suradnja između vrtića i škola regulirana je zakonskim i podzakonskim aktima, a s ciljem osiguravanja kontinuiteta podrške i inkluzivnog obrazovanja. Pravovremen i cjelovit prijenos informacija o djetetu, njegovim sposobnostima, potrebama i postojećim strategijama podrške, ključan je za pravovremeno planiranje i uspješnu tranziciju. Agencija potiče odgojitelje i učitelje na pravovremenu pripremu prijelaza djece iz jedne ustanovu u drugu ili unutar same ustanove, kako bi u suradnji sa stručnim suradnicima i roditeljima osigurali učinkovite strategije podrške tijekom procesa tranzicije.

Od iznimnog je značaja da stručni suradnici u osnovnim školama (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped) u travnju i svibnju mjesecu imaju jasnu sliku o potrebama djeteta koje dolazi u rujnu tekuće godine kako bi pravovremeno osigurali pomoćnike u nastavi i osmislili individualizirane planove i kurikule.

Agencija pri tom odgojno-obrazovnim radnicima savjetuje uvažavati i primjenjivati smjernice stručnjaka i svakako uključiti roditelje kao partnera s vrijednim, ključnim izvorom informacija o djetetu, dok roditelje upućujemo na kontinuiranu komunikaciju i suradnju s odgojno-obrazovnim radnicima. Agencija isto tako potiče i daje smjernice odgojno-obrazovnim ustanovama za izradu svojevrsnih vodiča za roditelje kako bi se smanjila neizvjesnost tijekom upisa, umanjio stres i koordinirani pristup dionicima procesa, u konačnici na dobrobit djeteta.

Koje biste promjene predložili u sustavu obrazovanja kako bi inkluzivno obrazovanje bilo učinkovitije i manje stresno za djecu, roditelje i učitelje i jednako dostupno svim učenicima.

Inkluzija je odgovornost cijelog društva. Učinkovita inkluzija zahtijeva jasna pravila, osiguranje sigurnosnih uvjeta, materijalnu dostatnost, dovoljno stručnjaka, partnersku suradnju s roditeljima, pravovremenu i dostupnu stručnu podršku, fleksibilan kurikulum uz univerzalni dizajn i multisektorsku suradnju. Izuzetna je važna rana identifikacija teškoća i kontinuitet podrške pri prijelazu u školu kao i tijekom cijelog školovanja uz osiguranje ravnomjernih i dostatnih ljudskih i materijalnih resursa, na području cijele države.

U budućnosti smatram potrebnim izraditi jedinstveni nacionalni standard inkluzivnog odgoja i obrazovanja kao i osnaživanje, praćenje i evaluaciju inkluzivne prakse u odgojno-obrazovnim institucijama., kao i daljnje senzibiliziranje okruženja u kojem se različitost ne vidi kao prepreka, već kao bogatstvo i kriterij za prilagodbu sustava djetetu.