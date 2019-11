Jednostavni savjeti kako u isto vrijeme čuvati okoliš i štedjeti

Globalno zatopljenje polako, ali sigurno postaje najveći problem svjetskih razmjera.

Stručnjakinja za održivost življenja, Joanna Yarrow, u knjizi “How to Reduce Your Carbon Footprint: 365 Simple Ways to Save Energy, Resources, and Money” ljude pokušava osvijestiti o načinu na koji emisije ugljika utječu na okoliš, ali i kako ih mogu smanjiti. Koliko je ozbiljno pristupila tom problemu govori činjenica da je njezina šarena mala knjiga izrađena od recikliranih proizvoda, a ispisana je mastilom od biljnog ulja. U njoj su navedeni savjeti za jednostavne promjene u ponašanju i kupnji kako bi ljudi smanjili svoj ugljični otisak te istodobno uštedjeli novac i energiju. Teme koje knjiga pokriva su: grijanje i hlađenje, struja i elektronika, kuhanje, pranje i čišćenje, vrtlarstvo, kupnja, djeca, slobodno vrijeme, transport i ostale teme koje se tiču svakodnevnog života ljudi, a zagađuju okoliš.

- Koristite programski termostat koji se može lako prilagođavati pa tako omogućuje postavljanje različitih temperatura za različito vrijeme (posebno korisna opcija ako je vaš dom prazan tijekom dana) ili pak automatski uključuje i isključuje bojler. Što se tiče vode, Yarrow savjetuje da skupljate kišnicu koja padne na vaš krov spajanjem bačve za vodu na žljebove. Tu vodu kasnije možete iskoristiti za zalijevanje vrta i ostalih poslova u dvorištu.

- Ako možete, prilagodite svoje radno vrijeme tako da ne morate putovati javnim prijevozom u vrijeme velikih gužvi. Putovanje će tad biti brže, a zajamčeno vam je i sjedeće mjesto - savjetovala je autorica. Pokušate li slijediti samo neke od ovih savjeta, smanjit ćete svoj ugljični otisak, a ujedno i uštedjeti i više od 85 kuna.

- Recikliranjem jedne staklene boce može se uštedjeti pola sata energije za rad računala - napominje autorica i dodaje još da iskopčavanje uređaja iz struje može uštedjeti i do 10 posto iznosa vašeg računa za struju, a korištenjem svoje šalice za kavu umjesto one za jednokratnu uporabu spasit ćete planet od 45 kilograma zagađenja ugljikovim dioksidom.

