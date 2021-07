Jennifer si je dala oduška, jede ono što joj odgovara, pa čak i ugljikohidrate, odnosno sendviče i tijesto. No cilj je ne pretjerati, kao i u svemu.

- Svi se jako boje košare s kruhom, no ne i ja, vratila sam ga u prehranu, sve je OK dok je to umjereno - komentirala je nedavno glumica, piše Vogue.

Ima osjećaj da joj tijelo to cijeni, dodaje 52-godišnja Jennifer.

Ugljikohidrati su već neko vrijeme na crnoj listi wellness zajednice, naročito zbog popularnosti dijeta i načina prehrane poput Atkinsa i Keto.

Ipak, oni su neophodni, a istraživanja usred nedostatka ugljikohidrata otkrivaju disbalans u tijelu.

Naime, kod žena se pokazalo da dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata utječe na hormone, posebnice na hipotalamus, hipofizu i nadbubrežne žlijezde koji reguliraju brojne funkcije - od stresa, razine energije i raspoloženja do spolnog nagona, metabolizma i imuniteta.

Istraživanja sugeriraju da premalo ugljikohidrata zapravo može potaknuti porast hormona stresa kortizola, kao i utjecati na menstrualni ciklus i obrasce spavanja, pa čak i uzrokovati gubitak kose.

Jedno istraživanje tinejdžerica koje su šest mjeseci slijedile ketogenu prehranu s vrlo malo ugljikohidrata, pokazalo je da je 45 posto njih imalo menstrualnih problema.