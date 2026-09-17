Jeste li čuli za 'zlatnu krv'? U svijetu ju je imalo tek 50 ljudi

Naziv nema nikakve veze s bojom krvi. Ona nije zlatna niti žuta, nego je taj nadimak dobila zbog svoje iznimne rijetkosti i vrijednosti u transfuzijskoj medicini. Prema Cleveland Clinic, dosad je prijavljeno oko 50 slučaja ljudi s Rh-null krvnom grupom.

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Po čemu je 'zlatna krv' posebna?

Krvnu grupu obično određujemo prema sustavima ABO i Rh. Kod ABO sustava gleda se prisutnost antigena A i B na površini crvenih krvnih stanica. Tako osoba može imati krvnu grupu A, B, AB ili 0.

Kod oznake „pozitivno“ ili „negativno“ najčešće se promatra RhD antigen. Ako ga osoba ima, krvna grupa je Rh pozitivna, a ako ga nema, Rh negativna.

Foto: garrykillian

Međutim, RhD je samo jedan od brojnih antigena Rh sustava. Ljudi s Rh-null krvnom grupom nemaju nijedan Rh antigen na svojim crvenim krvnim stanicama. Upravo je to ono što ovu krv čini toliko neobičnom.

Rh-null nastaje zbog iznimno rijetkih genetskih promjena koje onemogućavaju normalno stvaranje ili izražavanje Rh proteina na površini crvenih krvnih stanica.

Mogu pomoći drugima, ali njima je teško pronaći krv

Posebnost Rh-null krvi ima pomalo paradoksalnu posljedicu. Ona može biti iznimno korisna osobama koje imaju rijetke kombinacije Rh antigena ili protutijela, zbog čega se ponekad opisuje kao svojevrsni univerzalni donor unutar Rh sustava.

No kada osobi s Rh-null krvnom grupom zatreba transfuzija, situacija postaje mnogo složenija.

Čak ni krvna grupa 0 negativna, koju se često naziva univerzalnom donorskom krvnom grupom, nije nužno odgovarajuća. Iako nema antigene A, B ni RhD, ona i dalje može sadržavati druge antigene Rh sustava. Organizam osobe s Rh-null krvnom grupom može ih prepoznati kao strane i razviti imunološku reakciju.

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Zbog toga je pronalaženje kompatibilne krvi izrazito teško, a međunarodni registri rijetkih darivatelja imaju veliku ulogu u potrazi za odgovarajućim jedinicama krvi. Međunarodno društvo za transfuziju krvi (ISBT) navodi Rh-null među izrazito rijetkim krvnim fenotipovima te ističe važnost međunarodne suradnje upravo zbog vrlo malog broja odgovarajućih darivatelja.

Krv se može čuvati za budućnost

Liječnik transfuzijske medicine dr. Zaher Otrock iz Cleveland Clinica navodi da osobe s Rh-null krvnom grupom mogu, kada je to moguće, unaprijed darovati vlastitu krv kako bi se ona zamrznula i sačuvala za eventualne planirane operacije.

Važno je i pokušati izbjeći potrebu za transfuzijom kada je to medicinski moguće, primjerice odgovarajućim liječenjem anemije.

Ako osoba primi nekompatibilnu krv, može doći do transfuzijske reakcije. Među mogućim znakovima su temperatura i zimica, žutica, bol u leđima i krv u mokraći, a u težim slučajevima može doći i do zatajenja bubrega. Neliječena ozbiljna reakcija na nekompatibilnu krv može biti opasna po život.

Rh-null tako pokazuje da se iza poznatih oznaka poput A+ ili 0- krije mnogo složeniji sustav krvnih grupa. Za većinu ljudi „zlatna krv“ ostat će samo medicinska zanimljivost, no za nekoliko desetaka osoba kod kojih je zabilježena pronalazak odgovarajućeg darivatelja može predstavljati iznimno velik izazov.