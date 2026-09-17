Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RIJETKA KRV

Jeste li čuli za 'zlatnu krv'? U svijetu ju je imalo tek 50 ljudi

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 2 min
Jeste li čuli za 'zlatnu krv'? U svijetu ju je imalo tek 50 ljudi
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Većina ljudi zna za krvne grupe A, B, AB i 0 te podjelu na pozitivne i negativne. No postoji krv toliko rijetka da je u svijetu zabilježena kod tek nekoliko desetaka ljudi. Riječ je o Rh-null krvnoj grupi, poznatoj i pod pomalo dramatičnim nadimkom – 'zlatna krv'

Admiral

Naziv nema nikakve veze s bojom krvi. Ona nije zlatna niti žuta, nego je taj nadimak dobila zbog svoje iznimne rijetkosti i vrijednosti u transfuzijskoj medicini. Prema Cleveland Clinic, dosad je prijavljeno oko 50 slučaja ljudi s Rh-null krvnom grupom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Krv 00:51
Krv | Video: 24sata Video

Po čemu je 'zlatna krv' posebna?

Krvnu grupu obično određujemo prema sustavima ABO i Rh. Kod ABO sustava gleda se prisutnost antigena A i B na površini crvenih krvnih stanica. Tako osoba može imati krvnu grupu A, B, AB ili 0.

Kod oznake „pozitivno“ ili „negativno“ najčešće se promatra RhD antigen. Ako ga osoba ima, krvna grupa je Rh pozitivna, a ako ga nema, Rh negativna.

Erythrocytes red blood cells floating against dark backdrop. Medical illustration. Hematology concept. Generative AI
Foto: garrykillian

Međutim, RhD je samo jedan od brojnih antigena Rh sustava. Ljudi s Rh-null krvnom grupom nemaju nijedan Rh antigen na svojim crvenim krvnim stanicama. Upravo je to ono što ovu krv čini toliko neobičnom.

Rh-null nastaje zbog iznimno rijetkih genetskih promjena koje onemogućavaju normalno stvaranje ili izražavanje Rh proteina na površini crvenih krvnih stanica.

NE IGNORIRAJTE IH 10 znakova da imate problema s debelim crijevom i 10 da vam tanko crijevo ne radi dobro
10 znakova da imate problema s debelim crijevom i 10 da vam tanko crijevo ne radi dobro

Mogu pomoći drugima, ali njima je teško pronaći krv

Posebnost Rh-null krvi ima pomalo paradoksalnu posljedicu. Ona može biti iznimno korisna osobama koje imaju rijetke kombinacije Rh antigena ili protutijela, zbog čega se ponekad opisuje kao svojevrsni univerzalni donor unutar Rh sustava.

No kada osobi s Rh-null krvnom grupom zatreba transfuzija, situacija postaje mnogo složenija.

Čak ni krvna grupa 0 negativna, koju se često naziva univerzalnom donorskom krvnom grupom, nije nužno odgovarajuća. Iako nema antigene A, B ni RhD, ona i dalje može sadržavati druge antigene Rh sustava. Organizam osobe s Rh-null krvnom grupom može ih prepoznati kao strane i razviti imunološku reakciju.

Donate / Blood group / Doctor
Foto: Ekachai Lohacamonchai

Zbog toga je pronalaženje kompatibilne krvi izrazito teško, a međunarodni registri rijetkih darivatelja imaju veliku ulogu u potrazi za odgovarajućim jedinicama krvi. Međunarodno društvo za transfuziju krvi (ISBT) navodi Rh-null među izrazito rijetkim krvnim fenotipovima te ističe važnost međunarodne suradnje upravo zbog vrlo malog broja odgovarajućih darivatelja.

TRENIRAJTE SIVE STANICE 20 jednostavnih navika koje će vam znatno ojačati inteligenciju
20 jednostavnih navika koje će vam znatno ojačati inteligenciju

Krv se može čuvati za budućnost

Liječnik transfuzijske medicine dr. Zaher Otrock iz Cleveland Clinica navodi da osobe s Rh-null krvnom grupom mogu, kada je to moguće, unaprijed darovati vlastitu krv kako bi se ona zamrznula i sačuvala za eventualne planirane operacije.

Važno je i pokušati izbjeći potrebu za transfuzijom kada je to medicinski moguće, primjerice odgovarajućim liječenjem anemije.

Ako osoba primi nekompatibilnu krv, može doći do transfuzijske reakcije. Među mogućim znakovima su temperatura i zimica, žutica, bol u leđima i krv u mokraći, a u težim slučajevima može doći i do zatajenja bubrega. Neliječena ozbiljna reakcija na nekompatibilnu krv može biti opasna po život.

Rh-null tako pokazuje da se iza poznatih oznaka poput A+ ili 0- krije mnogo složeniji sustav krvnih grupa. Za većinu ljudi „zlatna krv“ ostat će samo medicinska zanimljivost, no za nekoliko desetaka osoba kod kojih je zabilježena pronalazak odgovarajućeg darivatelja može predstavljati iznimno velik izazov.

OBRATITE PAŽNJU NA NJIH 30 ozbiljnih znakova da biste mogli imati problema sa srcem
30 ozbiljnih znakova da biste mogli imati problema sa srcem

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Donosimo 15 praktičnih trikova za fantastičan seks 'na brzaka'
KRATKO, ALI SLATKO

Donosimo 15 praktičnih trikova za fantastičan seks 'na brzaka'

Život je užurban, vremena je malo, ali strast ne mora patiti! Brzinski seks, ili popularni 'quickie', može biti jednako uzbudljiv kao i maratonske seanse pod plahtama – samo ako znate kako
Ove biljke ne smijete orezivati na jesen jer će slabije cvjetati
ZA LJEPŠI VRT

Ove biljke ne smijete orezivati na jesen jer će slabije cvjetati

Pravovremena rezidba potiče rast i cvatnju te može pomoći u smanjenju bolesti. No, rezidba u pogrešno vrijeme može smanjiti cvatnju, pa neke trajnice i grmove treba ostaviti netaknute tijekom jesenskog uređivanja vrta
FOTO Pozirala je gola na snijegu i riskirala zdravlje zbog fanova: 'Završila sam na hitnoj...'
LJEPOTA BOLI

FOTO Pozirala je gola na snijegu i riskirala zdravlje zbog fanova: 'Završila sam na hitnoj...'

Brazilka Ravena Hanniely, 26‑godišnja bivša Playboy modela i influencerica, mogla bi se opisati kao živa definicija moderne Instagram zvijezde, ljepotica koja zna kako privući poglede, ali i kako od toga napraviti priču koju nitko ne može ignorirati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026