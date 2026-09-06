Jo-jo dijete ne skidaju samo masnoće, tu je i gubitak mišića

Iako su se izgubljeni kilogrami vratili, mišićna masa nije se oporavila u jednakoj mjeri. Znanstvenici zato upozoravaju da se uspjeh mršavljenja ne bi trebao procjenjivati isključivo prema broju na vagi. Uz gubitak masnog tkiva, iznimno je važno zaštititi mišiće.

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Ciklusi strogih dijeta, naglog mršavljenja i ponovnog dobivanja kilograma poznati su kao jo-jo efekt ili cikličke promjene tjelesne težine. Takav obrazac vrlo je čest kod ljudi koji se koriste restriktivnim režimima prehrane koje je teško dugoročno održavati.

Novo istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Kalifornije u San Franciscu pokazuje da posljedice takvih oscilacija možda nisu ograničene samo na masno tkivo i metabolizam. Rezultati objavljeni u znanstvenom časopisu 'Radiology' upućuju na to da ponavljano mršavljenje i debljanje može biti povezano sa znatno većim gubitkom mišićnog volumena natkoljenice.

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Pratili više od 1400 ljudi tijekom četiri godine

U istraživanje su bila uključena 1433 sudionika, čija je prosječna dob iznosila oko 61 godinu. Među njima je bilo 750 žena. Podaci su preuzeti iz velike američke baze Osteoarthritis Initiative, koja već godinama prati zdravlje zglobova, mišića i okolnog tkiva kod osoba s rizikom od razvoja osteoartritisa koljena.

Znanstvenici su sudionike pratili tijekom 48 mjeseci. Njihova je težina mjerena u više navrata, a prema zabilježenim promjenama podijeljeni su na osobe kod kojih je težina tijekom razdoblja oscilirala te one koje su uglavnom održavale stabilnu težinu.

U skupini s cikličkim promjenama težine bilo je 77 ljudi, dok je 1356 sudionika pripadalo skupini bez izraženih oscilacija. Istraživači su pritom promatrali osobe koje su nakon četiri godine završile s približno jednakom ukupnom težinom kao na početku, bez obzira na promjene koje su se događale između mjerenja.

Izgubili gotovo četiri puta više mišića

Rezultati su pokazali veliku razliku između dviju skupina. Sudionici kod kojih je težina tijekom četiri godine padala pa ponovno rasla izgubili su u prosjeku 3,71 posto volumena mišića natkoljenice.

Kod ljudi čija je težina ostala stabilna prosječan gubitak iznosio je oko 1,03 posto. Drugim riječima, skupina s jo-jo učinkom izgubila je gotovo četiri puta više mišićnog tkiva.

Povezanost je ostala prisutna i nakon što su istraživači u izračune uključili čimbenike poput dobi, spola, početnog indeksa tjelesne mase, prehrane, tjelesne aktivnosti, metaboličkog zdravlja i ostalih životnih navika.

Posebno je zabrinjavajuće to što se ukupna tjelesna težina sudionika na kraju istraživanja nije značajno razlikovala od njihove težine na početku. Izgledalo je kao da su se vratili na početnu točku, ali sastav njihova tijela više nije nužno bio isti.

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Kilogrami su se vratili, ali mišići nisu

Voditelj istraživanja, profesor radiologije Thomas Link, objasnio je da su ljudi tijekom faza mršavljenja uz masno tkivo gubili i velike količine mišića. Kada su ponovno dobili na težini, izgubljena mišićna masa nije se vratila u jednakoj mjeri.

To znači da osoba na vagi može ponovno vidjeti isti broj kilograma, dok u stvarnosti ima manje mišića i potencijalno više masnog tkiva nego prije početka dijete.

Takve promjene nije moguće prepoznati običnim vaganjem. Upravo zato znanstvenici upozoravaju da tjelesna težina i indeks tjelesne mase ne pružaju potpunu sliku zdravlja i sastava tijela.

U jednom ilustrativnom primjeru prikazanom u istraživanju, 62-godišnjem muškarcu volumen mišića natkoljenice smanjio se za čak 16 posto tijekom četiri godine, dok mu je indeks tjelesne mase pao za samo 1,6 posto. Riječ je o pojedinačnom primjeru, a ne prosjeku svih sudionika, ali on jasno pokazuje koliko velik gubitak mišića može ostati skriven iza relativno male promjene na vagi.

Kako su znanstvenici mjerili mišiće?

Za razliku od mnogih prethodnih istraživanja, koja su se oslanjala na podatke s vage, procjene sastava tijela ili izjave ispitanika o ranijim dijetama, znanstvenici su u ovom istraživanju koristili snimke magnetske rezonancije.

Analizirali su snimke desne natkoljenice i područja oko koljena napravljene na početku istraživanja i nakon 48 mjeseci. Uz pomoć računalnih metoda i umjetne inteligencije izmjerili su volumen pojedinih skupina mišića, uključujući kvadriceps i mišiće stražnje strane natkoljenice.

Promatrali su i količinu masnog tkiva smještenog između mišića te debljinu potkožnog masnog tkiva u blizini koljena.

Zanimljivo je da između skupina nije pronađena značajna razlika u promjeni udjela masnoće između mišića. Kod osoba s oscilacijama težine udio tog masnog tkiva povećao se za oko 2,55 posto, a kod ostalih za približno 2,61 posto.

Potkožno masno tkivo oko koljena povećalo se u objema skupinama za oko 12 posto, također bez značajne razlike. Najizraženija razlika zabilježena je upravo u volumenu mišića.

Foto: 123RF

Zašto tijekom mršavljenja nestaju i mišići?

Kada osoba znatno smanji unos kalorija, organizam energiju ne dobiva samo razgradnjom masnih zaliha. Dio potrebne energije može dobiti i razgradnjom nemasnog tkiva, uključujući mišiće.

Rizik je osobito izražen kod vrlo restriktivnih dijeta, brzog mršavljenja, nedovoljnog unosa proteina i izostanka treninga snage.

Tijekom ponovnog dobivanja težine tijelo može relativno brzo obnoviti masne zalihe. Za izgradnju mišića, međutim, obično su potrebni dovoljan unos proteina, odgovarajući energetski unos i redovito mehaničko opterećenje mišića, ponajprije vježbe snage.

Ako osoba nakon dijete jednostavno poveća unos hrane, ali ne vježba, dobiveni kilogrami neće se nužno rasporediti u istom omjeru kao oni koje je izgubila. Dio izgubljenog mišića može biti zamijenjen masnim tkivom.

Ponavljanje tog procesa moglo bi dovesti do toga da osoba zadrži približno jednaku težinu, ali postupno ima sve nepovoljniji omjer mišića i masnoće.

Gubitak mišića nije samo estetski problem

Mišići nisu važni samo zbog izgleda tijela. Oni su nužni za hodanje, održavanje ravnoteže, stabilnost zglobova, svakodnevno kretanje i očuvanje samostalnosti u starijoj dobi.

Smanjena mišićna masa može povećati rizik od slabosti, padova, ozljeda i problema s pokretljivošću. Mišićno tkivo također sudjeluje u reguliranju šećera u krvi jer tijekom aktivnosti troši glukozu.

Gubitak mišića može biti posebno važan kod ljudi srednje i starije životne dobi jer se mišićna masa prirodno smanjuje sa starenjem. Ako se tom prirodnom procesu pridruže učestale stroge dijete i razdoblja neaktivnosti, smanjenje mišićnog volumena moglo bi biti izraženije.

Autori istraživanja ističu da bi gubitak mišića natkoljenice mogao negativno utjecati na funkciju mišićno-koštanog sustava, iako u ovoj studiji nisu izravno ispitivali jesu li sudionici zbog izmjerenih promjena postali slabiji ili teže pokretni.

Je li gubitak doista nepovratan?

Iako pojedini naslovi rezultate opisuju kao dokaz „nepovratnog” gubitka mišića, istraživanje to nije moglo sa sigurnošću utvrditi.

Znanstvenici su sudionike pratili četiri godine i otkrili da se izgubljeni volumen mišića tijekom tog razdoblja nije potpuno vratio. Međutim, nisu ispitivali može li se mišićna masa kasnije obnoviti ciljanim treningom snage, poboljšanom prehranom ili drugim intervencijama.

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Preciznije je zato reći da se mišićna masa nije spontano vratila kada su sudionici ponovno dobili izgubljenu težinu. To ne znači da je obnova mišića fiziološki nemoguća ili da je gubitak nužno trajan do kraja života.

Istraživanje ne dokazuje da su dijete izravni uzrok

Autori također napominju da je riječ o promatračkom istraživanju. Ono je pronašlo povezanost između oscilacija težine i većeg gubitka mišića, ali ne može sa sigurnošću dokazati da su same promjene težine izravno uzrokovale gubitak.

Moguće je da su na rezultate utjecali i čimbenici koji nisu u potpunosti zabilježeni, poput vrste dijete, brzine mršavljenja, količine pojedenih proteina, intenziteta vježbanja ili razloga zbog kojih je težina pojedinog sudionika oscilirala.

U istraživanju je također bilo relativno malo osoba koje su zadovoljile kriterije za skupinu s cikličkim promjenama težine – 77 od ukupno 1433 sudionika.

Prosječna dob ispitanika bila je oko 61 godine, a svi su bili uključeni u projekt povezan s osteoartritisom. Rezultati se zato ne mogu automatski prenijeti na mlade i potpuno zdrave osobe.

Postoje i druge novije analize koje upozoravaju da još nema dovoljno uvjerljivih dokaza da cikličko mršavljenje samo po sebi kod svih ljudi uzrokuje trajno usporavanje metabolizma, dugoročnu štetu ili pretjeran gubitak mišića. Novo istraživanje zato treba promatrati kao važan signal za daljnja ispitivanja, a ne kao konačan dokaz da svaka osoba koja vrati kilograme nepovratno gubi mišiće.

Kako zaštititi mišiće tijekom mršavljenja?

Rezultati ne znače da ljudi s prekomjernom tjelesnom težinom ne bi trebali pokušavati smršavjeti. Gubitak viška kilograma može imati brojne zdravstvene koristi, uključujući smanjenje opterećenja zglobova i usporavanje oštećenja hrskavice koljena. Ranije istraživanje na podacima iste inicijative pokazalo je da je gubitak najmanje pet posto tjelesne težine bio povezan sa sporijim napredovanjem degenerativnih promjena u koljenu.

Ključno je, međutim, izbjegavati ekstremne i kratkotrajne režime koje nije moguće održavati. Stručnjaci savjetuju postupno mršavljenje, uravnoteženu prehranu i očuvanje mišićne mase tijekom kalorijskog deficita.

Foto: PROFIMEDIA

Trening snage jedan je od najvažnijih načina zaštite mišića. To ne mora nužno značiti podizanje velikih utega u teretani. Vježbe s vlastitom težinom, elastičnim trakama, spravama ili lakšim utezima također mogu pružiti mišićima potreban podražaj.

Važan je i dovoljan unos bjelančevina raspoređen tijekom dana. Potrebe ovise o dobi, tjelesnoj masi, zdravstvenom stanju i razini aktivnosti, pa osobe s bolestima bubrega ili drugim zdravstvenim problemima količinu proteina trebaju dogovoriti s liječnikom ili nutricionistom.

Uz trening snage korisne su i aktivnosti poput hodanja, vožnje bicikla i plivanja, ali same aerobne aktivnosti možda neće biti dovoljne za optimalno očuvanje svih mišićnih skupina tijekom mršavljenja.

Vaga ne pokazuje cijelu priču

Istraživanje donosi jasnu poruku: isti broj kilograma ne mora značiti i isti sastav tijela.

Osoba može nakon nekoliko ciklusa mršavljenja i debljanja imati jednaku težinu kao prije, ali manje mišićnog i više masnog tkiva. Zato se napredak ne bi trebao pratiti samo svakodnevnim vaganjem.

Snaga, opseg struka, fizička izdržljivost, kvaliteta prehrane i sposobnost održavanja novih navika također su važni pokazatelji.

Umjesto kratkih i strogih dijeta koje obećavaju brz rezultat, dugoročno je korisnije pronaći način prehrane i kretanja koji je moguće održavati i nakon što se postigne željena težina.

Cilj mršavljenja ne bi trebao biti samo gubitak što većeg broja kilograma, nego smanjenje viška masnog tkiva uz što bolje očuvanje mišića, snage i funkcionalnosti tijela.

