Jogurt smanjuje rizik od opasne vrste raka debelog crijeva?

Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Gut Microbes, osobe koje su tjedno konzumirale dvije ili više porcija jogurta imale su nižu stopu proksimalnog raka debelog crijeva pozitivnog na Bifidobacterium, vrstu bakterije prisutne u jogurtu. Proksimalni rak debelog crijeva javlja se na desnoj strani crijeva i, prema riječima istraživača, može imati lošije ishode preživljavanja u usporedbi s karcinomima distalnog dijela crijeva, koji se razvijaju na lijevoj strani.

Foto: Dreamstime

Bakterija Bifidobacterium sveprisutna je u ljudskim crijevima, a nalazi se i u jogurtu, međutim kod nje je zanimljivo to što se može ugraditi u tumorsko tkivo, a često je se povezuje s posebno agresivnim oblicima raka.

Međutim, paradoksalno je to, da što je te bakterije više u crijevima, to se izgleda rjeđe ona pojavljuje u stanicama tumora. Tako su znanstvenici došli do otkrića da su kod pacijenata koji su jeli jogurt najmanje dvaput tjedno, a imali su rak debelog crijeva, šansa da je u tumornim stanicama bila prisutna bakterija Bifidobacterium, bila je manja čak za 20 posto.

Porast stope kolorektalnog raka kod mladih

Ovo otkriće dolazi u vrijeme kada stope kolorektalnog raka među mladima alarmantno rastu, prema izvješću Američkog društva za borbu protiv raka iz 2023. godine.

Prema studiji, jogurt može utjecati na crijevnu mikrobiotu, djelujući zaštitno protiv raka. Ovo istraživanje nadovezuje se na prethodne studije koje su povezale redovitu konzumaciju jogurta s poboljšanjem zdravlja probavnog sustava te smanjenim rizikom od osteoporoze i dijabetesa.

- Ovaj rad dodatno potvrđuje povezanost između prehrane, crijevne mikrobiote i rizika od kolorektalnog raka - izjavio je koautor studije dr. Andrew T. Chan, voditelj Kliničke i translacijske epidemiološke jedinice u Općoj bolnici Massachusetts. Otvara i nove mogućnosti za istraživanje specifične uloge ovih faktora u razvoju raka debelog crijeva kod mladih osoba.

Obuhvaćeni podaci i ograničenja istraživanja

Znanstvenici su analizirali zdravstvene podatke prikupljene tijekom više od tri desetljeća od preko 100.000 registriranih medicinskih sestara i 51.000 zdravstvenih djelatnika. Sudionici su odgovarali na niz pitanja o svom zdravlju, uključujući prosječni dnevni unos jogurta (i običnog i aromatiziranog), kao i drugih mliječnih proizvoda.

Međutim, studija ima određena ograničenja. Sudionici su sami izvještavali o svojim prehrambenim navikama, a istraživanje je provedeno na osobama iz zdravstvene industrije, što ne mora nužno odražavati širu populaciju.

Također, studija nije precizirala je li obični ili aromatizirani jogurt bio učinkovitiji u pružanju zdravstvenih koristi. Stručnjaci općenito preporučuju obični jogurt s niskim udjelom masti i bez dodanog šećera kao najzdraviju opciju.

Važno je napomenuti da istraživanje nije pronašlo povezanost između konzumacije jogurta i općenitog smanjenja rizika od kolorektalnog raka. Znanstvenici ističu da su potrebna dodatna istraživanja na tu temu.