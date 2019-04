Kad ju pojedete, isperite usta i otrovnu biljku ponesite u Hitnu

Godišnje zaprimimo od 90 do 100 poziva zbog sumnje na otrovanje ili oko pet posto svih poziva, dok je prošle godine u Centar za kontrolu otrovanja bilo čak 120 poziva, objašnjava mr.sc. Rajka Turk, voditeljica Centra za kontrolu otrovanja.

Najčešći uzrok otrovanja biljkama, prema njihovim službenim podacima, su ukrasne biljke, i to one sobne, kao što su adam (slonovo uho), difenbahija, zamija ili fikusi. Od vrtnih najčešći su oleander i biljke koje imaju privlačne bobice: tisa, lovor, bazga i bršljan. Zbog popularnosti medvjeđeg luka, kažu, povećan je i broj poziva kod sumnje na zamjenu za otrovni mrazovac ili lišće đurđice.

Ako već postoje izraženi simptomi ili znakovi otrovanja, pogotovo ako se radi o smetnjama disanja, gutanja ili poremećajima svijesti, potrebno je odmah zatražiti hitnu medicinsku pomoć. U slučaju sumnje na otrovanje biljkama, najbolje je za pomoć se odmah obratiti liječniku ili 24-satnoj telefonskoj službi Centra za kontrolu otrovanja.

- Prije liječničkih uputa nemojte poduzimati nikakve mjere liječenja, osim odstranjivanja dijelova biljke iz usta, ako se radi o djeci, i ispiranja mlakom vodom usta i dijelova tijela, odnosno kože koji su bili u doticaju s biljkom - govori naša sugovornica.

- Kod djece nemojte sami izazivati povraćanje, nego se što prije javite u hitnu službu liječniku. Svakako uzmite biljku sa sobom, pogotovo ako je ne znate imenovati. Važno je da zamijetite što je dijete pojelo, jer nije isto je li pojelo korijen ili list neke biljke ili plod zato što neki dijelovi biljke mogu biti toksični, a drugi ne - kaže nam prim. dr. Alemka Jaklin Kekez, spec. pedijatar. Dodaje da je izuzetno važno znati i koliku je količinu dijete uzelo. Neke biljke nisu jako toksične i izazivaju samo probavne tegobe, poput povraćanja i proljeva, ali ima i biljaka koje sadrže izrazito otrovne tvari koje mogu životno ugroziti dijete te zahtijevaju i nadzor u jedinicama intenzivne skrbi.

- Liječnik će procijeniti koje su mjere potrebne i u pravilu će kontaktirati Centar za kontrolu trovanja kako bi se točno znalo što pratiti. Dijete se u bolnici obično stavlja na infuziju i nadzire barem 24 sata - kaže dr. prim. Jaklin Kekez., spec. pedijatar iz Poliklinike za dječje bolesti Helena.

Simptomi trovanja su nekad, nažalost, nespecifični i teško je prema njima zaključiti što je uzrok otrovanja, a kod nekih biljaka, ako se već pojave simptomi, kasno je za djelotvorno liječenje.

- Pomažu opis (i miris!) i, još bolje, fotografija biljke, uobičajeni ili stručni naziv te podatak o tome koju biljku se namjeravalo brati, odnosno konzumirati, jer tad možemo zaključiti koje su moguće opasne zamjene, poput slučaja medvjeđeg luka - kaže voditeljica Centra.

U nekim slučajevima za identifikaciju biljke pomoći će i vrijeme koje je prošlo do pojave simptoma. Nekad isprava simptoma neće biti, no to ne znači da do njih neće doći nakon nekog vremena - kaže mr. sc. Rajka Turk. Za neke biljke postoje specifični antidoti, ali za većinu biljaka antidota nema, nego se liječe samo nastali simptomi.

ŠTO KADA POJEDETE OTROVNU BILJKU?