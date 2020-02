Kad ste bolesni zaobiđite ove, inače vrlo zdrave, namirnice

Svi znamo da je dok smo bolesni najvažnije unositi dovoljno tekućine, no što je sa hranom - i je li neko nepisano pravilo da bismo trebali uvijek jesti 'najzdravije što možemo'? Čini se da nije.

Postoje neke inače zdrave namirnice koje će nam kad smo bolesni još više pogoršati stanje ili barem produžiti trajanje simptoma bolesti. Ipak, ako na ovom popisu i naiđete na namirnicu (ili više njih) koja vama baš odgovara dok imate virozu ili gripu, s portala Huff Post poručuju da 'i dalje slušate što vam tijelo poručuje, te da nastavite u njima uživati jer je svaki organizam drugačiji, a svatko najbolje za sebe zna što 'prolazi', a što ne.

Kad imate virozu, gripu ili prehladu bolje je izbjegavati:

Špinat

Histamin je kemikalija čije oslobađanje izaziva simptome alergije, a ima ga u tijelu ali i u mnogim namirnicama.

U našem tijelu histaminici pokreću stanice mastocite da aktiviraju ponašanje tijela kao da je pod upalom - objasnila je dr. Renee Wellenstein, a takav odgovor tijela, kaže može uzrokovati teškoće s disanjem, umor i druge simptome koji su često povezani s prehladom ili gripom.

Foto: Dreamstime

Špinat isto oslobađa i histamin, zajedno s jagodama, rajčicama i agrumima (između ostalog).

Orahe

Orašasti plodovi sadrže hranjive sastojke poput cinka i E vitamina koji tijelu pomažu u borbi protiv infekcija, no u početnoj bi ih se fazi bolesti trebalo izbjegavati, pogotovo kod želučanih viroza i kod groznice.

Kako su orasi bogati masnoćama, tijelo će morati napornije raditi da ih probavi što može dodatno uznemiriti želudac i tijelu 'oduzeti' energiju koja mu je potrebna da bi se borilo s infekcijom.

Smatra se da i orasi oslobađaju histamin.

Izbjegavajte brokulu

Brokula je inače vrlo korisna jer sadrži hranjive tvari koje podižu imunitet, poput A i C vitamina, ali sadrži i mnogo vlakana koje može biti teško probaviti kad ste bolesni - rekao je dr. Mahmoud Ghannoum.

Foto: Dreamstime

Kako ne biste iritirali probavni sustav, jedite hranu s manje vlakana koja je lagana za probavu, kako bi tijelo moglo svu snagu usmjeriti na borbu sa infekcijom.

Jedite crvenu papriku

Crvena paprika sadrži spoj zvan kvercetin, moćan antivirusni i antiupalni antioksidans.

Foto: Fotolia

- Kvercetin može pomoći u sprječavanju množenja virusa, a osim toga popravlja i već oštećena tkiva, te smiruje upalne procese - rekla je dr. Wellenstein.

Paprika je bogata i C vitaminom, snažnim antioksidansom za koji se smatra kako skraćuje simptome prehlade, ali nije kisela kao npr. agrumi.

Jedite gljive

Citokini su mali proteini koji grade imunološki sustav u tijelu i 'aktiviraju alarm' kad smo bolesni.

Foto: Dreamstime

Istraživanja kažu da gljive, poput šitake ili reishija mogu povećati razinu citokina i pomoći imunološkom sustavu u borbi protiv infekcije, rekao je Wellenstein.

Jedite pileću juhu

Studije pokazuju da pileća juha sadrži spojeve koji imaju protuupalni učinak, što je čini idealnom hranom za borbu protiv prehlade ili gripe - jedan od spojeva u njoj je karnozin, koji može biti koristan već u ranoj fazi prehlade ili gripe.

Juha sadrži i elektrolite i minerale poput kalija i natrija, pa će pomoći i protiv dehidracije.

Izbjegavajte parmezan

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Parmezan može prouzrokovati širenje krvnih žila u mozgu, pa kad imate glavobolju radije ga izbjegavajte, ali i sireve općenito, savjetuju liječnici.

Osim toga, što je hrana duže hrani, to više histamina proizvodi, pa su sirevi poput Goude i parmezana na vrhu te liste.

Izbjegavajte fermentiranu hranu

Tiramin, aminokiselina koja se nalazi u fermentiranim namirnicama poput npr. kiselog kupusa može također biti pokretač glavobolje.

- Neki ljudi teško razgrađuju tiramin,pa su skloniji glavobolji koja je povezana s hranom - kaže Wellenstein.

Jedite krastavce

Kad je tijelo pod upalom, ono crpi vodu sa bilo kojeg mjesta gdje je ima, uključujući mozak. Zbog toga se stvara oko mozga zaštita i mozak se smanjuje, a zrak u lubanji stvara pritisak i - eto glavobolje.

Foto: Dreamstime

- Namirnice pune vode poput krastavca ili lubenice, rade ravnotežu tekućine u tijelu - kaže Wellenstein, pa i glavobolja prestane.

Izbjegavajte: Sirove povrće

Izbjegavajte citrusno voće

S jedne strane, oni pomažu da se vaše tijelo puni sa C vitaminom i elektrolitima poput kalija, ali sa druge strane njihova kiselost može dodatno iritirati grlo - rekao je Wellenstein, pa radije C vitamin C i elektrolite uzmite iz drugih izvora ako vas boli grlo.

Jedite jaja

Ne samo da su laka za žvakane i gutanje već sadrže i D vitamin i cink, dinamičan duo koji djeluje uz imunološki sustav na izbacivanju virusa i bakterija.

Foto: Dreamstime

Uz to, bjelančevine iz jaja se razgrađuju na aminokiseline, koje se zatim pretvaraju u antitijela i druge bjelančevine koje pružaju dodatnu pomoć imunološkom sustavu.

Jedite med

Ne samo da njegova umirujuća tekstura može pomoći u ublažavanju grlobolje i svrbeža u grlu, već je med prirodno sredstvo za suzbijanje kašlja, kaže Wellenstein, a može biti jednako učinkovit kao i neki lijekovi bez recepta.

Osim toga, studija iz 2013. godine sugerira da med ima antibakterijska svojstva koja mogu pomoći tijelu u borbi protiv mikroba.

Izbjegavajte mliječnu hranu

Mliječna hrana sadrži laktozu, koju želudac razgrađuje uz pomoć probavnog enzima laktaze.

Foto: Dreamstime

- U slučaju gastroenteritisa s proljevom, enzim laktaza može se privremeno isprazniti iz tijela zbog upale na sluznici crijeva (gdje se on nalazi) -kaže gastroenterolog dr. Rabia De Latour i dodaje da zbog toga sve mliječno može pojačati proljev, napuhivanje i bolove u trbuhu.

Izbjegavajte grah

Šećeri prisutni u grahu, zvani alfa-galaktozidaza, mogu nadražiti želudac i tako pogoršati mučninu.

Jedite bijelu rižu

Foto: Dreamstime

Riža je još jedna blaga namirnica koja će probavnom traktu donijeti sve što mu treba. Puna je škroba i ima malo vlakana, što ju čini savršenom hranom kod proljeva, a odlična je i kao prijelaz sa tekućine i kašaste hrane opet na krutu nakon najgoreg razdoblja bolesti, kaže De Latour.

Jedite banane

Foto: Photographer: Ekaterina Kondratova

Kada imate proljev ili povraćate, razina kalija u tijelu se troši. Kalij je inače važan mineral koji uravnotežuje vodu u tijelu i održava stanice vitalnima.

- Potražite banane koje su više zelene- predlaže Ghannoum. Nezrele banane imaju više škroba koji potiče rast dobrih bakterija u crijevima - dodala je.

