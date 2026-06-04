Kad teretana postane previše: Tamna strana vježbanja i koje su opasnosti pretreniranosti

Granica je tanka, a njezino prelaženje vodi u stanje poznato kao sindrom pretreniranosti, koje ne ugrožava samo mišiće i zglobove, već ostavlja dubok trag i na mentalnom zdravlju.

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Fizički alarmi koje tijelo šalje

Sindrom pretreniranosti stanje je u kojem se tijelo ne uspijeva oporaviti od konstantnog i intenzivnog napora. Ne radi se o uobičajenom umoru nakon teškog treninga, već o kroničnoj iscrpljenosti koja narušava cjelokupno funkcioniranje organizma. Stručnjaci ga često dijele u faze, ovisno o tome koji dio živčanog sustava je pogođen.

Prvi znakovi često su suptilni i pogađaju simpatički živčani sustav, zadužen za reakciju "bori se ili bježi". Osoba se može osjećati neuobičajeno razdražljivo, anksiozno i nemirno. Javljaju se problemi sa spavanjem, posebice nesanica, a puls u mirovanju može biti povišen. U ovoj fazi, tijelo je u stanju stalne uzbune.

Ako se ovi signali ignoriraju, može nastupiti teža, parasimpatička faza. Paradoksalno, puls u mirovanju tada može postati neuobičajeno nizak (bradikardija), no umjesto osjećaja smirenosti, dominiraju ekstremni umor, gubitak motivacije i simptomi koji nalikuju depresiji. Organizam je iscrpio svoje resurse i ulazi u stanje "gašenja".

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Od bolnih mišića do zatajenja bubrega

Najčešća posljedica pretjerivanja s vježbanjem su ozljede. Tijelo koje nema vremena za regeneraciju postaje podložno istegnućima mišića, upalama tetiva, stres frakturama i kroničnoj boli u zglobovima. Imunološki sustav slabi, zbog čega su učestale prehlade i infekcije jasan pokazatelj da nešto nije u redu.

Prekomjerni napor može poremetiti i hormonsku ravnotežu. Kod žena to često dovodi do neredovitih menstrualnih ciklusa ili njihovog potpunog izostanka, dok muškarci mogu iskusiti pad libida i opću iscrpljenost povezanu s nižom razinom testosterona. Kardiovaskularni sustav, iako jača umjerenim vježbanjem, pod ekstremnim naporima također trpi, što se može očitovati kroz poremećaje srčanog ritma.

U najtežim slučajevima, guranje tijela preko apsolutnih granica može dovesti do rabdomiolize, opasnog stanja u kojem dolazi do raspada mišićnih vlakana. Tada se u krvotok oslobađa protein koji može teško oštetiti bubrege, pa čak i uzrokovati njihovo zatajenje. Simptomi koji zahtijevaju hitnu liječničku pomoć su nesnosna bol u mišićima i izrazito tamna, smeđa boja urina.

Psihološki danak i ovisnost o vježbanju

Dok su fizički simptomi često očitiji, psihološke posljedice pretreniranosti mogu biti jednako razorne. Promjene raspoloženja, od iritabilnosti do bezvoljnosti, prvi su znakovi da je narušena veza između uma i tijela. Znanstvene studije pokazuju da kronični fizički stres dovodi do disregulacije osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlijezda, ključnog sustava za upravljanje hormonima stresa. Ta neravnoteža može potaknuti ili pogoršati simptome anksioznosti i depresije.

Foto: 123RF

Trening, koji je nekoć bio izvor zadovoljstva, postaje obaveza i izvor stresa. No, za neke, problem je još dublji i prelazi u ovisnost o vježbanju. Ovo ponašanje karakterizira gubitak kontrole, gdje osoba osjeća prisilu za vježbanjem unatoč ozljedama, bolesti ili negativnom utjecaju na privatni život. Propuštanje treninga izaziva osjećaj krivnje i tjeskobe.

Stručnjaci razlikuju primarnu ovisnost, gdje je vježbanje samo sebi svrha, od sekundarne, gdje je ono alat za postizanje nekog drugog cilja - najčešće povezanog s poremećajima prehrane ili nerealnom slikom o vlastitom tijelu. Društveni pritisak, idealizirana tijela na društvenim mrežama i manjak educiranosti o važnosti oporavka stvaraju plodno tlo za razvoj nezdravog odnosa prema vježbanju.



Uloga društvenih mreža: Algoritam koji gura do krajnjih granica

Društvene mreže predstavljaju plodno tlo za nezdrav odnos prema vježbanju, a njihova uloga zaslužuje posebnu pažnju. Platforme poput Instagrama, TikToka i YouTubea prepune su sadržaja pod etiketom "fitspiration", koji bi trebao motivirati, no često postavlja nerealne standarde.

Algoritmi ovih platformi dizajnirani su da zadrže pažnju korisnika, a to najuspješnije rade ekstremnim sadržajem. Intenzivni treninzi, transformacije "prije i poslije" koje se čine nestvarnima i poruke koje slave bol i iscrpljenost kao put do uspjeha dobivaju više pregleda i lajkova. Na taj se način stvara digitalni eho u kojem se upornost brka s autodestrukcijom, a odmor se prikazuje kao lijenost.

Fitness influenceri, često sponzorirani od strane proizvođača suplemenata i sportske opreme, grade karijere na prezentaciji idealiziranog života u kojem je vrhunska fizička sprema neizostavan dio. Njihov sadržaj rijetko prikazuje dane odmora, borbu s motivacijom ili ozljede. Umjesto toga, publika je izložena neprestanom nizu savršeno osvijetljenih fotografija i videa koji normaliziraju pretjerivanje. Time se stvara pritisak, posebno na mlađu publiku, da se vlastito tijelo i napredak uspoređuju s pažljivo konstruiranom iluzijom, ignorirajući pritom ključnu važnost oporavka i slušanja vlastitog tijela

*uz korištenje AI-ja