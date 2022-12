Kako čuvati leće? Sve probleme izbjegnite dobrom higijenom

Bakterijske i druge infekcije oka često se pojavljuju kod ljudi koji nose kontaktne leće, a stručnjaci kažu kako je riječ o jednom na 500 ljudi koji ih koriste. Takve infekcije čak mogu voditi do trajnog gubitka vida, a čak i manje ozbiljne infekcije mogu narušiti svakodnevicu jer su bolne i ometaju.

Bez obzira na to nosite li kontaktne leće radi ispravljanja problema s vidom ili samo u posebnim prilikama, američka Agencija za hranu i lijekove smatra ih medicinskim materijalima i uz njih prilikom kupnje valja predočiti važeći recept, prenosi HealthDay.

Problemi koje izazivaju leće

Ogrebotine na površini oka mogu biti uzrokovane kontaktnim lećama koje su prestare ili ne pristaju pravilno. Leće također mogu uzrokovati urastanje krvnih žila u rožnicu, što je rizično medicinsko stanje koje može utjecati na vid. Kod mnogih koji nose leće također se učestalo javlja i problem suhog oka, ali Američka akademija za oftalmologiju upozorava da ukoliko koristite kapi za oči da biste riješili taj problem, leće bi se mogle oštetiti.

Preporučuju stoga da izbjegavate korištenja kapi za oči, no ako smatrate da ih ipak morate rabiti, birajte kapi za podmazivanje bez konzervansa ili kapi za vlaženje. Također, među učestalim stanjima su i alergije. Nadražujuće čestice mogu se nakupiti na kontaktnim lećama i potom doći u kontakt s okom. Ako vam se vid zamuti ili osjećate druge tegobe poput svrbeža ili crvenila, svakako se konzultirajte sa liječnikom.

Kako spriječiti probleme

Nemojte spavati s kontaktnim lećama osim ako vam to nije propisao oftalmolog. Toplo i vlažno okruženje potiče život i razmnožavanje bakterija, a to vodi do pojave infekcija. Operite ruke sapunom i toplom vodom prije rukovanja kontaktnim lećama. Sušenje ruku nakon pranja gotovo je jednako važno kao i pranje. Naime, voda s vlažnih ruku može prenijeti bakterije, viruse ili gljivice na leće te oni ostaju prisutni i nakon umetanja leća i pogoduju razvoju infekcija.

Kontaktne leće koje izvadite iz oka morate očistiti i sterilizirati prije ponovnog stavljanja. Postoji mnogo različitih metoda čišćenja koje ovise o vrsti kontaktnih leća koje koristite. Pitajte oftalmologa koji je najbolji način čišćenja za leće koje koristite. Svaki put kad izvadite kontaktne leće, trebate ih protrljati i isprati otopinom za dezinfekciju kontaktnih leća. Zatim ih osušite.

Za čišćenje leća nikada nemojte koristiti fiziološku otopinu domaće izrade, vodu iz slavine ili slinu. Koristite isključivo kupovnu fiziološku otopinu, a pritom imajte na umu da nije uputno miješati ostatke stare ili korištene otopine sa novom otopinom. Imajte na umu da čak i uz najbolju moguću higijenu možda nastanu stanja koja će vas onemogućiti u korištenju kontaktnih leća.

Ljudi koji su skloni čestim infekcijama oka, kao i oni koji pate od težih oblika alergija ili imaju suho oko koje je teško liječiti, nisu pogodni kandidati za korištenje leća. Također, ne mogu ih nositi ni ljudi koji žive u jako prašnjavom okružju, kao ni oni koji ne mogu sami pravilno čistiti leće. One bi trebale biti udobne i omogućiti vam da dobro vidite. Ako to nije slučaj kod vas, svakako razgovarajte sa liječnikom o drugim mogućnostima.

