Kako djeca odrastaju, razvijaju sigurnost i lakše se snalaze s nepoznatim ljudima i mjestima

Stidljivost može biti izvor frustracija za roditelje, ali i zbog nje će djeca možda propustiti dobre prilike koje im se ukažu, piše Irishnews. Neki će roditelji stoga svoju tihu i stidljivu djecu namjerno izlagati situacijama koje bi im, prema njihovom mišljenju, trebale pomoći u suzbijanju nelagode.

POGLEDAJTE VIDEO Savjeti za odgoj djece:

Pokretanje videa ... Petar je prvo bio vojnik, a sada radi u vrtiću: Otkrio nam je savjete kako dobro odgojiti dijete | Video: 24sata/pixsell

- No slabo je vjerojatno da će taj pritisak donijeti željeni rezultate, a dijete se može još više povući. Mnogi roditelji stidljive mališane identificiraju kao tihu i povučenu djecu koja izbjegavaju društvene aktivnosti. Ne pomaže ako stidljivo dijete prisiljavate da bude manje stidljivo. Stidljivost nije povezana samo s nedostatkom želje za društvenim aktivnostima, nego i s uvjerenjem djeteta da ga drugi vide u negativnom svjetlu - pojašnjava psihologinja dr. Helen Rodwell.

Takvoj stidljivosti često svjedoči i Anna Fiorentini, ravnateljica škole Anna Fiorentini Theatre & Film School u Londonu. Vjeruje da gluma i igranje uloga mogu djeci pružiti dovoljno samouvjerenosti da premoste stidljivost.

- Strastveno vjerujem u benefite teatra i igranja uloga u životu djeteta. Vidjela sam kako je većina naših učenika izašla iz ljušture kroz svega nekoliko tjedana zahvaljujući moći umjetnosti te slobodi koju pruža djetetu da se izrazi, pogriješi, pa čak i dobije pohvalu zbog usvajanja novih vještina - kaže ona.

Psihologinja i glumica stoga donose savjete temeljene na osobnom iskustvu koji bi vam mogli pomoći u tome kako usmjeriti stidljivog mališana, piše Irishnews.

Foto: Dreamstime

Prihvatite dijete kakvo jest i pohvalite ga

Rodwell ističe da stidljivost neće naštetiti djetetu jer mnogi mališani razvijaju društvenu samouvjerenost kako odrastaju. No u međuvremenu roditelji ne bi smjeli tjerati djecu da budu samouvjerenija te bi ih trebali prihvatiti onakvima kakvi jesu.

- Puno je lakše kad djetetu ne prilazite s predrasudama. Pokušajte prihvatiti stav da je u redu biti takav kakav jest, da je u redu činjenica kako mu treba vremena da se privikne na nove ljude i mjesta. Nekoj djeci jednostavno treba više vremena da prihvate nove ljude, mjesta i iskustva - kazala je Rodwell.

Spremni smo pohvaliti umjetničko djelo ili izvedbu te napor koji stoji iza nje,m no rijetko razmišljamo o tome što zapravo hvalimo.

- Budite konkretni i prepoznajte individualni napor koji je dijete uložilo da nešto postigne. Nemojte pretjerivati u pohvalama i rezervirajte ih samo za trenutke kad one dosita imaju značenje - kaže Fiorentini.

Imajte na umu da je to faza koju će prerasti

Rodwell kaže da je stidljivost učestala kod djece i može se povezati s različitim razvojnim fazama.

- Vrlo mala djeca često se boje nepoznatih ljudi i mjesta i taj strah često tumačimo kao zdravu povezanost s roditeljima. Kako djeca odrastaju, razvijaju sigurnost i lakše se snalaze s nepoznatim ljudima i mjestima. To omogućuje razvoj samouvjerenosti - kaže psihologinja dodajući kako mališani često u svojim roditeljima vide uzor kako se ponašati u nepoznatom okružju.

- To znači da bi roditelj koji se inače ne snalazi u novim situacijama i stidljiv je, mogao imati jednako stidljivo dijete. No to nije sve, jer na djecu utječu i njihova iskustva. Djeca mogu razviti društvenu samouvjerenost već od malih nogu provodeći vrijeme s vršnjacima u vrtićima - nastavila je Rodwell.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Budite djetetu uzor i igrajte se

Kako bi se dijete lakše nosilo sa svojom stidljivošću, budite uzor i pokažite im kako se ponašati.

- Budite uzor koji dijete može oponašati. Imate više utjecaja nego što mislite na djetetovo ponašanje - ističe Fiorentini.

Rodwell, koautorica knjige Parenting with Theraplay, kaže da roditelji mogu pomoći izgraditi samouvjerenost djece uz pomoć igre.

- Ne podcjenjujte moć igre koja uključuje razne aktivnosti za vaše dijete - kazala je.

Možete uzeti perce i dahom ga otpuhati prema djetetu tražeći da ga na isti način vrati. Možete zajedno puhati balončiće od pjene ili plesati.

- Ove naizgled jednostavne igre pomažu vašem djetetu da iskusi zabavu i poveže se sa vama, a akad to osjete, onda su spremni za izgradnju samouvjerenosti. Ako djetetu jasno dajete do znanja da ga volite i cijenite, to će mu pomoći da nema negativnu sliku o sebi kad je s drugima. Djeca rastu iznutra prema van, a ako vi djetetu ponudite ljubav, prihvaćanje i povezanost, to će biti najbolji temelji za buduće društvene veze i stvaranje samouvjerenosti koju će ponijeti u svijet - ističe Rodwell.

Potičite interese i radite na otpornosti

- Sjajno je biti najbolji u nečemu, no paleta različitih interesa i hobija će vašem djetetu omogućiti da shvati kako može puno više nego što misli. To može biti sport, gluma ili nešto treće. Važno je samo krenuti - savjetuje Fiorentini.

U životu stvari rijetko idu onako kako smo ih zamislili i djeca to moraju naučiti.

- Stvari često odu u krivom smjeru i propadnu, no važno je kako se mi s tim nosimo. Ako dijete previše razmišlja o stvarima može postati previše samokritično. Zato ga je važno naučiti prihvatiti greške i nesavršenosti te im objasniti da ne moraju biti besprijekorni da bi bili prihvaćeni. Pokažite djetetu kako da ustane nakon pada te nastavi pokušavati. Otpornost je vještina koja će mu najviše koristiti u životu - zaključila je Fiorentini.