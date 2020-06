Kako izabrati savršen stolić za balkon ili terasu? Prvo pravilo glasi: Birajte različite materijale

Stolić za terasu ne mora sve biti iz iste kolekcije i od istih materijala od kojih je izrađen namještaj za sjedenje - dapače - birajte različito jer će tako kutak izgledati efektnije

<p>Tijekom uređenja kutka za uživanje na terasi ili balkonu, cijelu će priču zaokružiti jedan važan komad namještaja - stolić za kavu. <br/> - To je definitivno must-have - kaže Lee Cavanaugh, iz njujorške tvrtke za uređenje interijera Cullman & Kravis Associates.</p><p>- Užasnem se kada vidim da ljudi uz sjedeću garnituru nemaju stolić, pa onda stvari moraju stavljati na pod. To je definitivno noćna mora svakog dizajnera - kazala je za New York Times. </p><p>Pri odabiru stolića, savjetuje, birajte materijale pažljivo. Imajte na umu da će drvo brzo izgubiti boju i izvitoperiti se pod utjecajem jakog sunca te uslijed razlika u postotku vlage u zraku. Željezni namještaj pak nikako neće dugo trajati u priobalju, zbog utjecaja morske soli u zraku. </p><p>Također, ne morate se zamarati da stolić i namještaj za sjedenje budu sličnog dizajna. Dapače, puno je efektnije ako miješate materijale - dodaje. </p><p>Kod kupnje ili izrade stolića trena imati na umu da površina bude što ravnija, kako biste bez gledanja mogli spustiti piće na stol a da ga ne prolijete. </p><p>A na najvažnije pitanje - kako odabrati stolić prave veličine - kaže: <br/> - Sve ovisi o veličini terase ili balkona. Koliko god oni veliki bili, morate misliti kako ćete se po njima kretati, pa između sjedećih komada i stolića morate imati prolaz širok 45 centimetara - napominje. </p><p>Što je s idealnom visinom stolića? <br/> - Ne bi smio biti ni previsok ni prenizak pa da zapinjete o njega. Idealna visina se kreće od 40 do 45 centimetara - savjetuje i dodaje da svojim klijentima, ako to prostor dopušta, uvijek preporučuje da imaju dva stolića koja će oni i njihovi gosti premještati kako bi im boravak na otvorenom bio što ugodniji. </p>