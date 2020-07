Kako izabrati savršenu breskvu u dućanu? Boja je najvažnija...

Sezona breskvi je započela i mnogi se raduju kolačima, voćnim kupovima i drugim slasticama od ovog omiljenog voća. No za najbolji okus jela važno je odabrati pravu namirnicu

<p>Nema ništa gore od tvrde, nezrele breskve, pa je stoga važno znati kako odabrati onu pravu savršene mekoće, piše <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/how-to-pick-ripe-peaches">Realsimple</a>.</p><h2>Što tražiti?</h2><p>Najvažnija je boja. Najbolje breskve imaju predivno žuto meso i zlatno crvenkastu koru. Provjerite kod peteljke. Nježnije žute nijanse znak su manje zrelih breskvi, dok zlatne nijanse pokazuju zrelu voćku. Preskočite voće koje po sebi ima zelene mrlje, udubine ili ravna područja. Također, izbjegavajte breskve sa smežuranom korom jer to znači da su vjerojatno bile ohlađene nakon berbe te su se isušile.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Novi trendovi u prehrani</p><h2>Kakav miris treba biti?</h2><p>Miris breskve povezan je s njezinim okusom. Ako uopće nema mirisa, znači da nema ni okusa. To nije uvijek tako i najčešće ovisi o vrsti, no općenito gledano, voće koje pronalazite kod lokalnih proizvođača trebalo bi imati snažan miris.</p><h2>Treba li opipati breskvu</h2><p>Nježan pritisak na breskvu također će vam o njoj puno reći. Pritisnite lagano postrance ili kraj peteljke i ukoliko osjetite laganu mekoću, znači da je voćka zrela. Čvrstoća je znak da još nije zrela. Budući da vjerojatno kupujete breskve u kojima ćete uživati barem nekoliko dana, dobro je kupiti voće različitih faza zrelosti.</p><h2>Planirajte unaprijed</h2><p>Razmislite o tome kada planirati konzumirati kupljene breskve. Ako pečete kolač za piknik koji planirate danas, birajte najzrelije voće. Ako ih planirate grillati za nekoliko dana, potražite manje zrele plodove.</p><h2>Pametno skladištite</h2><p>Breskve čuvajte na sobnoj temperaturi, Stabljiku okrenite prema dolje i polažite ih u jednom sloju kako biste izbjegli oštećenja. Ako postanu previše zrele prije nego što ih pojedete, ubacite ih u ladicu u hladnjaku.</p>