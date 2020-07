Sočne breskve: Jedna ima samo 59 kalorija, a odlične su protiv zatvora i u reguliranju tlaka

Breskve sadrže gotovo 10 miligrama vitamina, bitnih najviše zbog svojih antioksidacijskih učinaka i borbe protiv slobodnih radikala u tijelu

<p>Malo je što ukusno kao dobra breskva, kaže dijetetičarka dr. <strong>Keri Gans</strong> iz Shape Brain Trusta. 'Kad zagrizite u tu slatku crvenkastu voćku, u ustima nastaje eksplozija soka i sočnog mesnatog dijela, a uz sve to breskva je puna hranljivih sastojaka.</p><p>Breskva, priča Gans, postoji već oko tri tisuće godina, a iz Kine su je u Europu 1571. godine donijeli Španjolski misionari.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O POLOŽAJU I CIJENI BRESKVE NA NAŠIM TRŽNICAMA:</strong></p><p>Iz Informacijskog centra Clemson University Cooperative Extension’s Home and Garden Information Center (HGIC) kažu da danas postoji više od 100 različitih sorti breskve, a meso im može biti žuto, bijelo ili crveno. Najviše se ipak uzgajaju sorte sa slatkim žutim mesom, izbalansiranim s malo kiselosti. S druge strane, bijele breskve imaju jako malo kiselosti pa su slatke gotovo kao med.</p><p>Osim po boji i ukusu breskve se međusobno razlikuju i po svojoj koštici, odnosno po tome je li mesnati dio spojen s njom ili ne. Breskve iz raznih supermarketa najčešće naravno nemaju bogat okus kao one s tržnice ili iz manjeg lokalnog uzgoja, a jedan od razloga za to je, kažu iz HGIC-a, što se ove prve nakon žetve mehanički četkaju kako bi se s njih uklonile 'suvišne' dlačice.</p><h2>Zdravstvene prednosti breskve</h2><p><strong>Malo kalorija</strong></p><p>Kad trebate lagani i puni obrok bez mnogo kalorija, dobar je izbor, kaže dr. Gans, zrela breskva. Jedna breskva srednje veličine ima naime samo 59 kalorija - što je prema američkom Ministarstvu poljoprivrede (USDA) duplo manje od banane. </p><p>Evo što još iz USDA-a kažu o nutritivnim vrijednostima breskve:</p><p>Uz to, breskva energiju ne osigurava iz tzv. praznih kalorija i njenom ćete konzumacijom hranjive sastojke i dobiti sa svakim zalogajem.</p><p><strong>Brz i jednostavan izvor vlakana</strong></p><p>S jednom ćete breskvom u organizam unijeti oko 2,25 grama makronutrijenta i bit ćete korak bliže preporučenom dnevnom unosu vlakana - koji je prema USDA oko 28 grama. U tih svojih par grama breskva sadrži oko 60 posto netopljivih vlakana - koja hrani pomažu da brže prođe kroz želudac, i nešto topivih vlakana koja usporavaju probavu.</p><p>Dr. Gans ističe i da breskva neće samo pomoći da se osjećate siti, već će pomoći i u regulaciji šećera i kolesterola u krvi. To može zahvaljujući spomenutim vlaknima, posebno topivim, koja mogu usporiti apsorpciju šećera, dok netopljiva vlakna s druge strane mogu smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 i sniziti razinu 'lošeg' LDL kolesterola.</p><p>Osim toga, kaže dr. Gans, ista ta vlakna mogu pomoći i u sprječavanju opstipacije, pa ako patite od zatvora uzmite breskvu.</p><p><strong>Izvor C vitamina</strong></p><p>Prema USDA, breskve sadrže gotovo 10 miligrama vitamina, bitnih najviše zbog svojih antioksidacijskih učinaka. Antioksidansi se naime bore protiv slobodnih radikala u tijelu, a mogu pomoći i u jačanju imunološkog sustava, kaže Gans.</p><p>- Kad se proizvodi previše slobodnih radikala - npr. u duhanskom dimu, zagađenju ili zračenju - a stanice ih ne uništavaju dovoljno brzo, javlja se fenomen zvan oksidativni stres - kaže dr. Gans. </p><p>Tijekom tog procesa stanične membrane, proteini, lipidi i DNK mogu se mijenjati, što potencijalno vodi do kroničnih i degenerativnih bolesti (kardiovaskularnih bolesti, karcinoma, reumatoidnog artritisa) i starenja.</p><p>Kako bi suzbili te 'napade', antioksidanti poput C vitamina stabiliziraju slobodne radikale i blokiraju štetu koju oni stvaraju, piše Međunarodni časopis za biomedicinu. Uz to, C vitamin prema istraživanjima potiče i proizvodnju i poboljšava rad bijelih krvnih zrnaca, kao i onih specifičnih stanica koje napadaju bakterije i viruse,.</p><p>- Vitamin C ima ključnu ulogu i u proizvodnji kolagena, proteina ključnog za održavanje kože glatkom, čvrstom i jakom - kaže Gans. </p><p><strong>Snižavaju krvni tlak</strong></p><p>Breskve mogu pomoći i u reguliranju krvnog tlaka zbog kalija koji sadrže a koji uzrokuje širenje krvnih žila i izlučivanje više natrija kroz mokraću, što u konačnici snižava tlak, rekla je dr. Gans.</p><p><strong>Doprinose zdravlju vida</strong></p><p>Jedna breskva srednje veličine sadrži 24 mikrograma vitamina A - hranjive tvari koja može pomoći u poboljšanju vida.</p><p><strong>Kako iskoristiti sve zdravstvene prednosti breskve</strong></p><p>Pospite ih šećerom ili umočite u jogurt ili skutu. Isto tako, možete ih kratko ispeći na roštilju što im daje karamelizirani okus ili od njih napraviti marmeladu, preporučila je dr. Gans za portal <a href="https://www.shape.com/healthy-eating/diet-tips/health-benefits-of-peaches" target="_blank">Shape</a>.</p><p>Možete, kaže, koristiti i smrznute narezane ili konzervirane breskve (kompot), a jedne i druge su jednako hranjive kao sirove ako se pakiraju u vlastite prirodne sokove.</p><p>- A možete od njih napraviti i kremasti smoothie, Daiquiri ili margaritu - predložila je dijetetičarka.</p>