Vo\u0107e se lako mo\u017ee zalijepiti za re\u0161etke ro\u0161tilja, lak\u0161e nego meso, pa je uvijek dobro malo ga premazati s malo masti prije nego \u0161to ga poslo\u017eite na ro\u0161tilj. Mo\u017eete koristiti bilo koje neutralno ulje s visokom to\u010dkom zagrijavanja, poput ulja avokada, na primjer. Samo ga nanesite na stranu vo\u0107a koja \u0107e biti naslonjena na ro\u0161tilj.\u00a0

Jedna od najboljih stvari s vo\u0107em na ro\u0161tilju je to kako dobro izgleda. Da biste dobili lijepe tragove\u00a0ro\u0161tilja, morat \u0107ete ga ostaviti na ro\u0161tilju dok se ne razviju ti tragovi. Tek onda ga okre\u0107ite. Jer, ako vo\u0107e budete \u010desto pomicali, te linije \u0107e biti neuredne i pove\u0107ava se rizik od toga da se vo\u0107e raspadne i propadne kroz re\u0161etke.\u00a0

Izbor je na vama, iako\u00a0postoje neke vo\u0107ke koje se bolje dr\u017ee na ro\u0161tilju.\u00a0\u00a0Tijekom ljetnih mjeseci zaista imate puno izbora za ro\u0161tilj, a gotovo da i nema vo\u0107a koje nije pogodno za takvu pripremu. Evo nekoliko prijedloga:\u00a0\u00a0

1. Ananas

Dok se vode rasprave o tome je li tom egzoti\u010dnom vo\u0107u mjesto na pizzi ili ne, bez razmi\u0161ljanja mo\u017eete s njim na ro\u0161tilj.\u00a0Jednom kad\u00a0ga ispe\u010dete, odli\u010dno je u kombinaciji s pe\u010denim hamburgerom i crnim grahom, ili ga mo\u017eete nasjeckati i dodati\u00a0doma\u0107oj salsi. Osim \u0161to \u0107e joj dati poseban okus, korisno je i za zdravlje\u00a0crijeva.\u00a0

2. Breskve, marelice, \u0161ljive i nektarine

Breskve na ro\u0161tilju (kao i sli\u010dni plodovi koji imaju ko\u0161tice) savr\u0161en su ljetni desert, pogotovo u kombinaciji sa sladoledom od vanilije, na primjer.\u00a0

3. Kru\u0161ke

Iako nisu ko\u0161tunjasto vo\u0107e, kru\u0161ke mogu dobro podnijeti ro\u0161tiljanje. Prere\u017eite ih na pola, \u017elicom uklonite sjemenke iz sredine i stavite mesnatom stranom na ro\u0161tilj. Poslu\u017eite sa \u017elicom meda, ili sladoleda.\u00a0

4. Lubenica

Odre\u017eite malo deblju kri\u0161ku, pa pa\u017eljivo ogulite koru, kako bi ostala u komadu. Prepecite na ro\u0161tilju, pa nare\u017eite na komadi\u0107e\u00a0i\u00a0 ubacite u salatu s feta sirom, zelenom salatom, rikolom ili matovilcem.\u00a0

5. Dinja

Ispecite ju na isti na\u010din kao i lubenicu.\u00a0Pokapajte ju sa sokom od limete i malo meda, pa dodajte uz narezani sir.\u00a0

6. Avokado

Nije\u00a0dobar\u00a0samo za guacamole ili kao dio tostiranog sendvi\u010da. Prere\u017eite\u00a0ga\u00a0na pola, ili na\u00a0\u010detvrtine, ako je\u00a0dovoljno \u010dvrst, pa\u00a0stavite na vru\u0107i ro\u0161tilj. Uz malo\u00a0soka od limuna i malo za\u010dina bit \u0107e\u00a0savr\u0161eni\u00a0dodatak\u00a0ljetnoj salati.

7. Raj\u010dica

Na ro\u0161tilj mo\u017eete polo\u017eiti deblje kri\u0161ke raj\u010dice kako biste im dodali okus dima, koji \u0107e potaknuti njihovu prirodnu slatko\u0107u. Drugi popularan na\u010din za pe\u010denje raj\u010dica na ro\u0161tilju je taj da ih pe\u010dete cijele, punjene sirom, \u017eitaricama i povr\u0107em.

8. Smokve

Prirodno slatke, smokve poprimaju d\u017eemastu teksturu ma ro\u0161tilju, \u0161to ih \u010dini prirodnim izborom za desert, ali\u00a0mogu biti i dobra osnova za slanu salatu. Naime, arome\u00a0poput balzamika,\u00a0ili pikantnih sireva, dobro se sla\u017eu s pe\u010denom smokvom.\u00a0

9. Limun, naran\u010de, grejp

Dimljeni okus koji daje ro\u0161tilj, odli\u010dno se sla\u017ee s citrusima, a toplina ih \u010dini jo\u0161 so\u010dnijima. Mo\u017eete grilati\u00a0cijele polovice ili kri\u0161ke vo\u0107ki i poslu\u017eiti ih uz morsku hranu, povr\u0107e ili \u010dak koristiti u koktelima. Dodajte im malo \u0161e\u0107era prije nego \u0161to ih stavite na ro\u0161tilj, kako biste ih malo karamelizirali, \u0161to \u0107e im dati poseban okus.\u00a0

10. Banana

Banane koje su mek\u0161e grilajte u komadu, a one tvr\u0111e mo\u017eete prepoloviti po duljini. Ako ih\u00a0ro\u0161tiljate cijele, mo\u017eete ju prerezati\u00a0da biste ju\u00a0napunili mljevenim orasima, na primjer, ili mrvicama \u010dokolade za desert.

11. Mango

Mango se u bilo kojem obliku fino sla\u017ee s\u00a0blago za\u010dinjenim ili kiselim okusima, pa ga mo\u017eete koristiti na puno na\u010dina. Evo tek jedna ideja: vo\u0107e prepolovite na pola i ocijedite prije ro\u0161tiljanja, pa ga nakon ro\u0161tilja za\u010dinite\u00a0\u010dilijem, solju i sokom od limete, donosi portal Mind Body Green.

