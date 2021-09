Za razliku od drugih stilova joge koji su više fokusirani na fizičke položaje, Kundalini joga - kombinacija disanja, mantre i pokreta - ima za cilj osloboditi snažno buđenje energije poznate kao Kundalini koja može pružit nevjerojatne nove mogućnosti za vaš seksualni život.

Ova novootkrivena energetska veza ne samo da može donijeti jači orgazam, već vam može pružiti i zdraviji odnos sa samim sobom i ljudima oko vas.

Kundalini joga potječe još od razdoblja između 1200. do 800. godina prije Krista. Dolazi iz hinduizma. Slično drugim stilovima joge, cilj joj je promicanje općeg zdravlja i dobrobiti. Ono što je čini jedinstvenom je to što to nastoji učiniti kroz nizove pokreta koji se nazivaju 'krije'. Krije su posebne vježbe osmišljene tako da dotaknu čakre, energetske kugle duž kralježnice koje utječu na emocionalno i fizičko zdravlje.

Kroz meditaciju, mantre i kretanje prakticiranje Kundalini vježba stvara se energetsko usklađivanje u čakrama koje vode do ukupne emocionalne i fizičke dobrobiti, kaže Erika Polsinelli, stručnjakinja za Kundalini jogu i osnivačica virtualnog wellness centra Evolve by Erika.

- Mislim da se to povezuje s buđenjem seksualne energije. Postajete osjetljiviji na energiju, a to pomaže unositi sve te vibracije koji potiče osjećaj ugode - dodaje.

Tisućama godina ovaj je koncept bio naglašen Kundalinijevim vjerovanjima i praksama koje stavljaju veliki fokus na sustav čakri:

Svaka je čakra dodijeljena endokrinom organu, kao i nizu funkcija koje imaju tendenciju osjećati se 'izvan sebe' kada ta čakra nije usklađena. Kad se to dogodi, čakra se smatra 'blokiranom', kaže Polsinelli.

Zašto kundalini joga može koristiti seksualnom životu?

- Svi stilovi joge imaju za cilj podići Kundalini, ali Kundalini joga je najdirektniji stil jer se usredotočuje na usklađivanje čakri - kaže Michiko Takatani, tantrički iscjelitelj.

- Kada se čakre poravnaju, energija u podnožju kralježnice može slobodno lutati prema gore do vrha glave. Kad se to dogodi, mogli biste doživjeti ono što je poznato kao 'Kundalini buđenje', odnosno orgazam cijelog tijela - kaže Polsinelli.

Ovo usklađivanje energije tada može pomoći otvoriti put drugim vrstama orgazama. Ako su vam čakre blokirane, to bi moglo spriječiti emocionalno povezivanje sa samim sobom i partnerom ili dobiti seksualno zadovoljstvo koje želite.

Kako koristiti Kundalini jogu da probudite svoj seksualni život?

Postoje setovi različitih vježbi Kundalini joge od kojih svaka koristi određenim čakrama, kaže Polsinelli.

Ako se želite usredotočiti na poboljšanje seksualne energije, počnite s vježbama za korijensku i sakralnu čakru. Najbolje vrijeme za vježbanje je tri do pet minuta ujutro.

Kundalini joga za korijensku čakru

Ako je ova čakra ugrožena, to bi moglo spriječiti da se mentalno ili emocionalno povežete s partnerom u krevetu.

1. Čučnite tako da su vam stopala ravna na podu i u širini ramena, a bokovi što niže (ako je potrebno, stavite jastuk ispod kukova). Držite ruke ravno ispred sebe s dlanovima prema dolje.

2. Sa svakim udahom ustanite, držeći ruke paralelne s podom, a stopala ravno na podu.

3. Sa svakim izdahom vratite se na početak, cijelo vrijeme zamišljajući izbacivanje negativne energije.

Ponavljajte do tri minute, prateći tempo disanja.

Kundalini joga za sakralnu čakru

Sakralna čakra povezana je sa seksualnošću i kreativnošću i najosnovnija je od čakri odnosa. Ako se ne usklađuje, mogli biste osjetiti emocionalno ili seksualno nezadovoljstvo ili disfunkciju.

1. Sjednite prekriženih nogu na prostirku za jogu, držeći se za obje potkoljenice rukama.

2. Sa svakim udisajem odmaknite ramena unatrag i gurnite prsa prema naprijed.

3. Sa svakim izdahom spuštajte prsa. Glavu držite cijelo vrijeme ispruženu prema stropu, bez savijanja vrata u bilo kojem smjeru.

Ponavljajte do tri minute, prateći tempo disanja, postupno povećavajući brzinu.

Kundalini joga je vrlo osobna i vrlo moćna praksa koju treba pozdraviti s poštovanjem jer je energija koju pokušavate probuditi vrlo intenzivna. Ako samo želite probuditi seksualnu energiju, možda biste trebali razmisliti, jer uz nju dolazi još mnogo toga - seksualno buđenje samo je jedna od prednosti, kaže Polsinelli.

Kako ne biste imali loše iskustvo, razmislite o tome da svoje putovanje započnete sa stručnim vodstvom. Možete se poslužiti YouTube kanalom 'BrettLarkinYoga'. Također je važno imati na umu da se možda nećete odmah povezati s Kundalini praksom, i to je u redu, zaključuje Polsinelli, a piše Shape.