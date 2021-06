1. Počnite od rane dobi

Često čujemo kako je za dostizanje cilja potrebno imati dobru motivaciju. I iako je motivacija nešto što dolazi prirodno već samo ako nešto želimo, prema psihologiji, to je i nešto što se počne razvijati u najranijoj dobi.

Tada svatko od nas kroz određena iskustva počne razvijati zdrav i balansiran sistem motiviranja, koji je ključan kada trebamo doći do određenog cilja. Imajte to na umu kada svoju djecu motivirate da nešto učine.

2. Postoje dvije vrste motivacije

Ako želite bolje razumjeti zašto djeca žele ili ne žele raditi određene stvari, potrebno je razumjeti i dvije vrste motivacije.

Prva je kada nešto radite zato što vam se to sviđa ili vam je zabavno, primjerice kada dijete igra igrice ili nešto slično.

Druga je motivacija kada nešto radite zato što za to očekujete neku nagradu od nekog. Primjer toga je učenje za ispit kako bi dobili dobru ocjenu.

3. Kada nešto nije samo po sebi motivirajuće, možete se koristiti sistemom nagrada kako bi potaknuli poželjno ponašanje

Kao i odrasli, djeca motivaciju pronalaze u nagradama. Govorimo o onome kada na kraju mjeseca dobijete plaću ili bonus jer ste se dodatno potrudili na poslu.

U psihologiji, to se naziva pozitivni podražaj jer stimulira rad i učestalost određenog ponašanja nakon što se dobije određena nagrada. I dok se taj princip često zanemaruje kako ne bi morali prečesto nagrađivati zaposlenike, široko je prihvaćeno kako je to efikasan način za motiviranje ljudi da naprave nešto do čega im inače ne bi bilo stalo. To su kod djece primjerice zadaci poput učenja matematike ili čišćenja kuće.

4. Imajte na umu da je i kompliment pozitivni podražaj

Baš kao što postoje različite vrste motivacije, tako postoje i različite nagrade. Mogu biti materijalne, poput novca, ili nematerijalne, poput komplimenta koji se fokusira na proces, a ne samo na rezultat.

Kako bi u tome uspjeli, morate se prestati fokusirati na ocjenu koju će dijete dobiti i početi hvaliti dijete zbog napora koji je uložilo dok je učilo. To trebate učiniti iskreno i pokušajte ne pretjerivati s komplimentom, jer će djeca brzo shvatiti ako lažete.

Takvi komplimenti također grade i samopouzdanje kod djece. Uz to, primanje mnogo komplimenata će povećati vjerojatnost da će djeca nešto učiniti zajedničkim snagama pa uvedite takav sustav nagrađivanja u praksu čak i kada ne želite da djeca naprave nešto specifično.

5. Djeca bi trebala moći odabrati svoju nagradu, a roditelji bi trebali biti jasni u svojim zahtjevima

Potaknite zdraviju komunikaciju sa svojom djecom tako što ćete im dopustiti da imaju pravo odabrati kakvu nagradu će dobiti. To može pomoći u održavanju motivacije i učiniti nagradu još privlačnijom.

No kao roditelj, uvijek se trebate truditi jasno iznositi svoje zahtjeve i kakvo ponašanje očekujete od djece.

6. Pokušajte stvoriti organiziran poticajni sistem

Kroz sustav nagrađivanja možete motivirati djecu kad moraju učiti. Međutim, da bi to uspjelo, moraju znati da postoji nešto posebno čemu se mogu radovati kad završi vrijeme za obavljanje njihovih aktivnosti. Na primjer, zamislite da ste smislili sustav bodova koje oni mogu akumulirati nakon svakog učenja i koristiti za nešto posebno. Možete napraviti tablicu tako da znaju koliko su bodova do sada skupili.

Pokušajte to prilagoditi dobi i interesima vašeg djeteta. Pokušajte također biti otvoreni prema vrsti nagrada koje nudite. Možda svojem djetetu možete dati mogućnost da potroši određeni iznos bodova za beneficije poput kasnijeg odlaska u krevet ili čak male količine novca.

7. Budite kreativni s nagradama

Kad je riječ o nagrađivanju mališana kod kuće, nemojte misliti da ćete morati potrošiti puno novca jer to nije slučaj. Možete isprobati jeftine opcije koje i dalje postižu cilj motivacije. Zapravo, djeca često cijene neka od najjeftinijih rješenja. Koncept koji se često koristi u školi može dobro doći i kod kuće, na primjer, učitelji često daju neku vrstu 'medalje' kada djeca učine pravu stvar ili jednostavno pohvale određeno postignuće koje daje dobar primjer ostatku razreda.

Ako to želite učiniti, morate prethodno utvrditi koje radnje i ponašanja opravdavaju nagrade i pružiti ključne informacije o tome kada će se dati, kako i kome. Ako želite stvoriti još posebnije sjećanje, možete organizirati dodjelu nagrada, koja će zasigurno razveseliti djecu.

8. Poticaje koristite samo kada je nužno

Davanje poticaja djeci korisna je strategija, ali ne biste trebali pretjerati. Koristite to samo kada je stvarno potrebno. Djeca koja već uživaju raditi nešto samostalno i koja su za to odjednom nagrađena mogu početi raditi ono za što su već bila motivirana samo s očekivanjem da će nešto dobiti zauzvrat. Imajte na umu da djeca imaju prirodnu znatiželju i sklonost ka postizanju cilja, pa bi se po tome mogla razlikovati od većine odraslih.

9. Nemojte davati nagrade kako bi zaustavili loše ponašanje

Nagrade treba izbjegavati kada želite prekinuti loše ponašanje svoje djece. U tim je slučajevima dobro povezati se s njima i pokušati otkriti koji su stvarni razlozi ili motivi koji stoje iza negativnog djelovanja ili navike. Može biti da pate od anksioznosti ili da se osjećaju zanemareno.

Stoga ne vrijedi davati poticaje, već tražiti zdravo i uravnoteženo rješenje, piše Brightside.