Kako možete pronaći ljubav ako se nalazite u stanju depresije?

Posebno je teško upoznati nekog onima koji pate od depresije i tjeskobe. Najčešće ih prati negativan unutarnji glas koji im otežava svakodnevne situacije pa i ljubavne odnose. Međutim, ako se osvrnu na neke stvari i oni mogu uspješno uploviti u romantične odnose, s potencijalnim partnerom.

Stručnjaci smatraju i da oni s psihičkim tegobama mogu pronaći ljubav. Evo šest savjeta za izlaske onima koji pate od tjeskobe i depresije:

1. Svjesni ste vlastitog stanja

- Važno je zapitati se na kojem ste stupnju tjeskobe ili depresije, jer neki imaju slabije simptome, dok su isti kod drugih izraženiji. Procijenite je li vaša depresija slaba, srednja ili teška - savjetuje dr. Shannon Kolakowski.

Ponekad, ako patite od težih simptoma, prema riječima stručnjaka, bolje je malo pričekati s pokušajima upoznavanja nekoga dok se ne poboljša stanje u kojem se nalazite i ne stabilizirate, prenosi Daily Mail.

Kod mnogih depresija je takva da im ne ometa svakodnevno funkcioniranje, odnosno psihološko stanje im ne predstavlja potpunu prepreku aktivnostima pa im ne otežava ni ulazak u romantičnu vezu.

- Izlasci su velik korak i u njih se ne treba upuštati sve dok niste spremni. Najvažnije je sa samim sobom razjasniti što želite od izlaska, primjerice želite li ozbiljnu vezu ili ne, i tu nema pogrešnog odgovora. Slušajte svoje instinkte - dodaje Kolakowski.

2. Planirajte izlazak tako da se osjećate dobro

Organizirajte izlazak koji će vas oraspoložiti, bilo da se radi o šetnji po parku ili odlasku u kino, napravite plan za koji znate da će vas usrećiti.

- Planirajte nešto što je zabavno. Osjećate li se negativno oko izlaska, organiziranje neke aktivnosti koja vas čini sretnima pomoći će vam srediti misli i poboljšati raspoloženje. Neka ta aktivnost bude nešto što želite doživjeti, važno je da vam bude ugodno - dodaje dr. Kolakowski.

3. Vježbajte s prijateljima moguće scenarije

- Trema prije izlaska s nekime je sasvim normalna pojava, ali oni koji pate od depresije posebno su osjetljivi razmatrajući sve poteškoće koje se mogu pojaviti tijekom izlaska - objasnila je dr. Kolakowski.

Prema njezinom mišljenju, u ovakvim situacijama je razgovor s prijateljima i obitelji o prvom izlasku i mogućim scenarijima te onome što može krenuti po zlu, ali i u pozitivnom smjeru, dobra stvar.

Psiholozi savjetuju prolazak kroz moguće scenarije koji se mogu dogoditi tijekom prvog izlaska kao i načine na koje ćete se nositi s njima. To možete napraviti s bliskim osobama ili sa svojim psihijatrom.

U takvim slučajevima, depresivnom pojedincu koji pretežito ima negativan stav prema izlasku, bliski ljudi pomažu izvući iz svega ono pozitivno. To pomaže da se osjećaju bolje i privlačnije. Najvažnije je preusmjeriti misli s onih negativnih na pozitivne stvari.

4. Prije izlaska učinite nešto pozitivno

Napravite nešto što volite, otiđite u teretanu, ispecite kolač, crtajte, popunite par stranica svojeg dnevnika, prošetajte omiljenom stazom...

- Važno je odvojiti vrijeme za sebe, jer takve aktivnosti imaju ulogu terapije od koje se osjećate bolje, one vas pune pozitivnom energijom. Radite ono što volite i što vas usrećuje, to može biti i druženje s prijateljima i obitelji - kaže dr. Kolakowski.

5. Ne dopustite depresiji da preuzme kontrolu

- Depresija vas brzo može usmjeriti u pretjerano fokusiranje na sebe pa je izlazak dobra prilika za izlazak iz vlastitog uma i usmjeravanje pažnje na nešto drugo - savjetuje Kolakowski.

Kada izlazite s nekim, razmišljajte na način o tome što možete naučiti od te osobe, pa čak i kada izlazak ne završi očekivano, zapitajte se što ste naučili iz svega, jeste li možda naučili i nešto više o sebi, o tome što želite, ili ne želite.

Prve izlaske nemojte opteretiti teškim temama. Uvijek je bolje pričekati s otkrivanjem pojedinih dijelova o sebi. Također, kada vas preplave negativne misli, preusmjerite ih na one pozitivne.

Svi imamo neke vrline i pozitivne, zanimljive stvari u svojem životu, pa tako i vi.

6. Odbijanje je dio izlaska

Kada s nekime prvi put izađete, mogu se dogoditi obostrane emocije, no događa se i da do privlačnosti ne dođe - i to je sasvim normalno. Ako se nekome ne svidite, to ne znači da s vama nešto nije u redu, već da vjerojatno niste jedno za drugo. Svi smo različiti i ono što nekog odbija, drugima je veoma privlačno. Sve ovisi o osobnostima.

Važno je na izlazak gledati pozitivno, bez obzira na ishod.

- Treba predstaviti svoje najbolje 'ja', a ne dopustiti strahu da vas blokira. Jeste važno usredotočiti se na ono što želite podijeliti s nekime koga ste upoznali, međutim ne treba strahovati da ćete reći ili napraviti nešto pogrešno - kaže dr. Kolakowski.

