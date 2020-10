Kako odabrati i sačuvati grožđe

Sezona grožđa je u punom jeku, pa valja znati kako na tržnici odabrati najbolje i najkvalitetnije grozdove te kako ih spremati u hlasdnjaku da bi što dulje ostalki svježi

<p>Grožđe su bobice, no sreća je što su njegove bobice izdržljivije od ostalog bobičastog voća. Uz pametnu kupovinu i skladištenje možete im produžiti rok trajanja, piše<a href="https://skillet.lifehacker.com/how-to-choose-store-and-eat-grapes-1845288290?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark"> Lifehacker</a>.</p><h2>1. Kako birati grožđe</h2><p>Ponajprije pogledajte peteljku. Trebala bi biti zelena i fleksibilna, a bobice bi se trebale čvrsto držati za nju. Izbjegavajte grožđe na kojem su bobice smežurane ili se na mjestu gdje se spajaju sa peteljkom pojavila plijesan. Promotrite bobice. Trebale bi biti čvrste i držati se za peteljku.</p><p>Bobice koje su otpale u vrećici ili drugoj ambalaži podloga su za razvoj plijesni i truleži. Crveno i crno grožđe trebalo bi imati zagasitu i ujednačenu boju, dok bi zelene bobice trebale imati dašak žutih nijansi. Također, bobice bi trebale djelovati kao da su posute nježnim srebrnim prahom jer to štiti od insekata i bakterija te čuva vlagu bobica. Taj sjaj počinje blijediti kad se grožđe ubere, pa imajte na umu da više sjaja znači svježije voće.</p><h2>2. Kako čuvati grožđe</h2><p>U trgovačkim centrima grozdove kupujete u plastičnim spremnicima koji imaju ventilaciju, no s tržnice ćete se često vratiti s papirnatom ili plastičnom vrećicom. U tom slučaju ga odmah po dolasku kući premjestite u spremnik koji ima dovoljno zraka ili u poluotvorenu vrećicu za zamrzavanje.</p><p>Držite ga u hladnjaku u ladici za povrće koja je vlažna, ali ne i mokra i svakako ga držite podalje od drugih namirnica s jačim mirisima jer će ih upiti. Iako je vlaga dobra za grožđe, pravi neprijatelj su kapljice vode koje potiču razvoj plijesni i truleži, pa ga nemojte prati prije konzumacije. Tek tada isperite ga pod mlazom čiste hladne vode i stavite na papirnati ubrus kako bi upio višak vode.</p><h2>3. Kako jesti grožđe</h2><p>Možete ga jesti svježe, a za kiseliji okus konzumirajte ga s dodatkom soli. Ako ste propustili iskoristiti ga kad je bilo najukusnije, nemojte ga baciti. Grožđe možete zamrznuti kao ledenu poslasticu ili ga prepeći na tavi kao dodatak sirnoj plati.</p>