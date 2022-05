Kako poduzetnici mogu profitirati od povratnih savjeta?

Može se reći da se svaki poduzetnik u nekom trenutku morao suočiti sa neželjenim povratnim informacijama i feedbackom. Na početku su ljudi obično uzbuđeni oko svojih poslovnih planova i rado ih dijele s drugima, ali ubrzo shvaćaju da moraju slušati poslovne savjete ljudi koji uopće ne razumiju poslovanje.

Takvi ljudi najčešće prebrzo ukazuju na negativnosti i prepreke umjesto da ponude vrijedna rješenja. To može biti teret, no valja imati na umu da su povratne informacije iznimno važan segment poslovanja. Bez obzira na to kako procjenjujemo svoj poslovni model i strategiju, u razgovoru s drugima možemo iskristalizirati ideje, piše Entrepreneur.

Povratnim informacijama možemo potvrditi dosežu li naši poslovni ciljevi prave ljude ili ih gube u prvih nekoliko sekundi, što značajno utječe na prodaju. Takvi poslovni razgovori poduzetnicima doista mogu dati vrijedna saznanja o tome jesu li na pravom putu. Međutim, morate znati i kako ne slušati nikoga u određenim situacijama. Povratne informacije su vrlo važne, ali postoji nekoliko stvari koje valja razmotriti prije nego što se obratite ljudima.

1. Nemojte pretpostavljati da drugi znaju najbolje

Ponekad smo skromni i pretpostavljamo da drugi znaju bolje od nas ili imaju više iskustva. To nije uvijek istina. Ima ljudi koji su odlični u govoru, ali loši u izvedbi. Zato nemojte pretpostavljati da drugi znaju više od vas samo zato što se odlično izražavaju. Vi ste jedini čovjek koji je sate i godine posvetio stvaranju svog posla i samo vi imate tu jedinstvenu viziju koju drugi ne mogu vidjeti. Stoga vjerujte da imate vrijedan posao i da ne znaju svi više od vas.

2. Zaštitite svoje ideje

Posao najčešće ne uspije zbog nedostatka novca i strategije, pa ako svoju ideju podijelite s nekim tko ima pristup kapitalu, on može vrlo lako unajmiti tim koji će je provesti u djelo. Naravno, to ovisi o ideji. Za pokretanje posla potrebna je velika i stvarna predanost. Neće svatko ukrasti ideju, ali ako imate nešto uistinu jedinstveno, to bi mogla biti prilika da promijenite život i svoju budućnost. Stoga budite selektivni kada tražite savjet, a još bolje, budite formalni i neka savjetnici potpišu ugovor o neotkrivanju podataka. Ova formalnost će drugima jasno dati do znanja da ste ozbiljni u vezi sa poslovanjem i svojim intelektualnim vlasništvom.

3. Pronađite prave stručnjake

To možete učiniti angažiranjem poslovnih savjetnika. Prednost je u tome što će sve što podijelite ostati povjerljivo, a stručnjaci će također imati ispravan pristup i postaviti vam teška pitanja, a da pritom ostanu osjetljivi na sve vaše napore i brige. S druge strane, oni koji nisu stručni u određenom području, mogu biti neosjetljivi na vas i svojim povratnim informacijama uzrokovati više štete nego koristi. Štoviše, poslovni savjetnici imaju iskustvo i obrazovanje. Uložili su u sebe kako bi bili na ovoj poziciji što nedostaje većini ljudi, pa bi oslanjanje na stručnjake zaista moglo pomoći vašem poslovanju.

4. Izbjegavajte savjete kolega na istoj poziciji

Kolege poduzetnici ili oni koji se suočavaju s istim problemima kao i vi - nisu najbolji savjetnici. Ovo je uobičajena zamka jer nam je ugodno kontaktirati nekoga za koga smatramo da mu možemo vjerovati i tko se može snažno povezati s našim problemima. Međutim, iako su oni možda dobri slušatelji, možda nisu najbolji stručnjaci koji će nas savjetovati i pomoći nam da postignemo napredak. Ponekad je komunikacija sa neiskusnim ljudima gubitak vremena i iscrpljivanje svih sugovornika.

5. Pogledajte poslovni model koji primjenjuje onaj tko vam upućuje kritiku

Često tražimo podršku, ali dobijemo kritiku koju nismo tražili. Zato valja stati i procijeniti s koje pozicije netko kritizira. Vrlo često su njihovi poslovni modeli, ciljani kupci, industrija i način na koji unovčavaju svoj rad potpuno drugačiji od našeg poslovnog modela, što znači da nisu u poziciji iz koje mogu kritizirati ili davati savjete. Ne bismo smjeli uzeti u obzir kritike nekoga tko prodaje jeftine proizvode za široke mase ili ih nudi besplatno, a mi pokušavamo svoje proizvode prodavati luksuznim hotelima ili nekom drugom okruženju višeg ranga. Poslovni planovi su potpuno drugačiji. Ako to prepoznamo, možemo izbjeći traženje savjeta od pogrešnih ljudi ili spriječiti neželjenu kritiku koja bi na nas mogla negativno utjecati.

6. Napravite istraživačke grupe i testirajte proizvode

Testiranje proizvoda može biti moćan alat. Stvorite zbivanja koja vam omogućuju da čujete mišljenje potencijalnih kupaca i testirajte svoje proizvode s ljudima koji odgovaraju vašem ciljnom tržištu. Dobit ćete pravu potvrdu i vrijedne informacije koje će podržati vaše ciljeve. Vrijedno je vremena i truda, a budući da većina ljudi voli izraziti mišljenje, nije teško pronaći one koji će biti dio ovih istraživačkih grupa, pogotovo ako ste spremni platiti i malu naknadu.

7. Izbjegavajte nuditi objašnjenja

Ovo je jednostavno gubitak vremena. Ponekad se trudimo objasniti svoje planove ljudima, uključujući obitelj, ali to je najbolje izbjegavati osim ako nisu poslovni partneri. Poslovne planove valja zadržati za sebe.

8. U redu je prihvatiti sjajan savjet

Ovo je također odlična praksa kada je u pitanju izgradnja odnosa. Ponekad nam se možda neće svidjeti ono što će nam netko reći, no kasnije možemo uvidjeti da je savjet zapravo bio dobar i da će nam dugoročno pomoći. Na tome uvijek možemo biti zahvalni.

9. Vjerujte instinktima

To će nas omogućiti da ostanemo odgovorni i istovremeno spriječimo mogući osjećaj žaljenja ili krivnje. Uostalom, poduzetnici su izvršni direktori na obuci, pa moramo naučiti vjerovati sami sebi.

10. Povećajte mrežu poznanika i klijenata

Zajedno s poslovanjem vaše tvrtke, rastete i vi stvarajući mrežu poznanika, kolega, prijatelja i klijenata. Zahvaljujući tome možete postići bolji osobni i poslovni rast.

Pokretanje i razvoj vlastite tvrtke može biti uzbudljivo putovanje, ali istovremeno je zbunjujuće, usamljeno i prepuno izazova. Prava podrška i kvalitetan feedback mogu stvoriti razliku između uviđanja mogućnosti napredovanja i gubitka vremena tijekom godina kada ćete na vlastitoj koži naučiti lekcije na teži način. Zato birajte mudro i neka se isplati.

