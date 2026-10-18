Kako prepoznati dobrog fitness trenera? Ovo morate znati!

Jesen je stigla, a teretane se ponovno pune entuzijastima željnima bolje forme, vitkijeg izgleda ili veće snage. No, osim novih članova, svake godine raste i broj trenera. Gotovo svaki fitness centar danas ima nekoliko novih trenera, dok su društvene mreže prepune fitness stručnjaka, programa i savjeta.

Fitnessom se bavim više od 15 godina i u tom razdoblju nikada nisam vidio toliko trenera kao danas. Pritom ne mislim samo na teretane. Dovoljno je otvoriti društvene mreže i u svega nekoliko minuta naići na nekoga tko nudi trening, plan prehrane ili individualno savjetovanje.

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Više trenera znači više izbora, ali upravo tu nastaje problem: kako prepoznati tko zaista zna što radi i kome vrijedi povjeriti svoje zdravlje i rezultate? Krenimo prvo od toga zašto je danas lakše nego ikad postati trener.

Foto: Mario Poljak

Zašto je danas tako lako postati fitness trener?

Interes za zdravlje, trening i kvalitetniji način života danas je veći nego ikada, a online coaching posljednjih godina bilježi snažan rast. To je svakako dobra vijest jer sve više ljudi želi ulagati u svoje zdravlje, no istovremeno je ulazak u posao fitness trenera postao jednostavniji nego ikad.

Dovoljno je proći kratku edukaciju i dobiti certifikat, a društvene mreže omogućuju gotovo svakome da se predstavi kao fitness stručnjak. Put do ulaska u ovaj posao nikada nije bio kraći, ali upravo zato danas nije lako razlikovati pravog stručnjaka od onoga tko se tako samo predstavlja.

Foto: Mario Poljak

TikTok treneri vs. stručnjaci

Broj pratitelja na društvenim mrežama kod fitness trenera nije mjerilo kvalitete. Prava razlika vidi se kada stvari ne idu prema planu.

Trener koji svima daje isti program često će za izostanak rezultata okriviti klijenta i njegovu disciplinu. Kvalitetan trener prvo pita o snu, poslu, navikama i ozljedama, a tek onda prilagođava plan.

Kada napredak stane, ne traži izgovor, već uzrok. Njegov cilj nije samo postići rezultat, već klijenta naučiti kako dugoročno samostalno trenirati i donositi bolje odluke o prehrani.

Kad krivi trener napravi više štete nego koristi

Ivana (ime je promijenjeno za potrebe članka), 34-godišnja majka dvoje djece, javila mi se nakon lošeg iskustva s online trenerom kojeg je imala. Ispričala mi je da je dobila plan od 1.000 kalorija i pet treninga tjedno. Nakon nekoliko tjedana pojavili su se umor, večernje prejedanje i osjećaj da je problem u njoj.

Kada smo analizirali njezin plan, bilo je jasno da nije prilagođen njezinu načinu života. Povećali smo kalorije, treninge smanjili na tri puta i prilagodili prehranu. U četiri mjeseca izgubila je sedam kilograma i, što je najvažnije, prvi put nije odustala.

Sličan slučaj imao je i Marko (ime također promijenjeno), 41-godišnji programer. Ispričao mi je kako je od prethodnog trenera dobio isti trening kao i ostatak grupe. Već u drugom tjednu radio je mrtvo dizanje s velikim težinama, bez provjere tehnike. Ubrzo su se pojavili bolovi u leđima i uslijedila su dva mjeseca pauze. Kod mene smo prvih par tjedana posvetili učenju pravilnog pokreta i jačanju trupa. Danas diže više nego ikad, bez bolova.

U oba slučaja trud nije bio problem. Problem je bio u tome što program nije bio prilagođen čovjeku.

Foto: Mario Poljak

5 pitanja koja morate postaviti kod odabira trenera

Prije nego što se odlučite za trenera i nekome platite, provjerite ovih pet stvari kako biste dobili bolji uvid je li to ispravan trener za vas:

Postavlja li pitanja prije nego što napravi plan? Ako vam trening i prehrana stignu nekoliko minuta nakon uplate, velika je mogućnost da nije riječ o programu napravljenom za vas, već o unaprijed pripremljenom predlošku.

Ima li obrazovanje i iskustvo? Kineziološka diploma ili priznati certifikat nisu jamstvo, ali su minimum.

Obećava li realne rezultate? Kvalitetan trener neće vam obećavati čuda preko noći. Gubitak pola do jednog kilograma tjedno može biti realan cilj, dok su obećanja poput deset kilograma u mjesec dana ozbiljan znak za oprez.

Gleda li vašu tehniku? Uživo ili preko snimki, trener mora vidjeti kako vježbate. Barem na početku suradnje dok ne dobije neku sliku o vama i kako izvodite vježbe.

Mijenja li se plan s vama? Ako mjesecima radite isto, a napredak je stao, nitko vas zapravo ne vodi.

Zaključak

Velik broj fitness trenera danas može biti prednost, jer nikada nije bilo lakše pronaći osobu koja odgovara vašim ciljevima i načinu života. No, prije odluke vrijedi pogledati dalje od broja pratitelja, filtera i obećanja o brzim rezultatima.

Pravi rezultati ne dolaze iz savršenog programa, već iz onoga kojeg možete kvalitetno provoditi mjesecima. Ako se ove jeseni vraćate u teretanu, nemojte tražiti najjednostavniji trening. Prvo pronađite osobu kojoj možete vjerovati i koja će vas znati voditi kroz proces.