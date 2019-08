Kako si pomoći: Kod sunčanice, spas je u domaćem soku sa soli

Mnogi će se i ovoga ljeta na suncu zadržati predugo pa neće biti pošteđeni sunčanice koja obično nastaje direktnim izlaganjem suncu koje prži, posebice glave i zatiljke. Ako su imali sreće i sunce ih je “malo lupilo”, imat će glavobolju, vrtoglavicu, mutit će im se pred očima i bit će izrazito pospani.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No u slučaju da se ovi simptomi ignoriraju, daljnjim izlaganjem suncu mogu malaksati, pasti u nesvijest, pa čak i u komu. Liječnici upozoravaju da je pri pojavi prvih simptoma važno brzo reagirati i oboljelog, čim shvatite u kakvom je stanju, smjestiti u hladnu i mračnu prostoriju. S njega treba skinuti višak odjeće i staviti hladne obloge ili ga staviti pod hladni tuš, nikako ne ledeni.

Kod sunčanice zbog jakih toplinskih valova sunca dolazi do pregrijavanja pa organizam šalje više krvi pod kožu i u mozak pokušavajući se izboriti s povećanom temperaturom iz okoline. Tad dolazi do promjene u krvnom tlaku jer srce ubrzano radi, a u težim slučajevima dolazi do bubrenja mozga zbog previše krvi koja ga pokušava ohladiti.

Ako dođe do nesvjestice, treba odmah pozvati Hitnu pomoć i oboljelog postaviti da leži na boku. Ako je čovjek pri svijesti, ponudite mu vodu koju treba otpiti u malim gutljajima ili mu je dajte na žlicu, ako nema snage ispiti iz čaše ili boce, ili, još bolje, sportski, izotonični napitak ili bilo koju tekućinu koju imate pri ruci. Pritom birajte negazirano piće bogato vitaminima i mineralima. Cilj je nadoknada izgubljene tekućine, ali i elektrolita.

Možete pomiješati pola litre vode s pola litre nezašećerenog svježeg voćnog soka od naranče, jabuke, limuna i grejpa te piti dobro ohlađeno ili pomiješati 200 ml voćnog soka s 800 ml vode i gramom soli.

Umjesto izotoničnog napitka može pomoći i ako se jede nešto slano, poput krekera, i uz to popije dovoljno vode.

Oporavak od sunčanice potrajat će i nekoliko dana pa je važno ne izlaziti na sunce, lagano se hraniti (preporučuju se sezonsko voće i povrće, prije svega lubenica, dinja i krastavci) te odmarati.

Bilo da ste na plaži ili šetate gradom, kako biste bili sigurni od sunčanice, ne izlažite se pretjerano suncu bez zaštite i pijte dovoljno tekućine, od 1,5 do dvije litre vode na dan. Obavezno nabavite šešir, šiltericu ili kapu, a nije naodmet otvoriti i kišobran ako u blizini nema hlada. Na sunčanicu posebno pripazite ako ste u rizičnoj skupini - umirovljenici, djeca, kronični bolesnici, sportaši, radnici na otvorenom... I vaši ljubimci se ljeti mogu pregrijati. Pas kojemu je vruće izvalit će se i snažno dahtati, a i mačke će reagirati slično. Ostavite im zato po dvije zdjelice rashlađene vode. Ako odlazite na posao, otvorite im prolaz do hladnije prostorije ili napravite propuh da se mogu rashladiti. I ne vodite ih van po najvećoj žegi.

Korisni savjeti

Pijte izotonik

Pomiješajte od 35 do 40 g bagremova ili livadnog meda, sok od pola ili manjeg limuna te dodajte četvrtinu žličice soli i 0,5 l vode.

Juha i banana

Foto: Photographer: Ekaterina Kondratova

Elektroliti se nadoknađuju slanijom hranom. I juha je dobar odabir, bilo da je riječ o klasičnoj povrtnoj ili pilećoj. Banana će nadoknaditi kalij.

Nesvjestica?

Oboljelog stavite pod hladan tuš ili ga umotajte u hladne ručnike. U slučaju nesvjestice polegnite ga na bok i pozovite Hitnu pomoć.

Jedite lubenicu

Foto: Dreamstime

Ključ je birati namirnice i obroke koji su bogati tekućinom i lagani, poput lubenica. Kako se simptomi smiruju, uvedite mediteransku prehranu.

Rashladite ga

Oboljelog je potrebno premjestiti u hladnu i mračnu prostoriju, rashladiti ventilatorom, klimom ili tuširanjem.

Tjelesna temperatura 41°C

Foto: Dreamstime

Prvi simptomi su izrazito visoka temperatura, crveno lice, ubrzan rad srca i kratak dah te glavobolja i pospanost.

112 - broj koji zovete

Ako sumnjate da je netko pretjerao s boravkom na suncu i ‘zaradio’ sunčanicu - pozovite liječničku pomoć.