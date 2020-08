Kamilica, čuvarkuća i neven su odlični za kožu nakon sunčanja

Nakon sunčanja koristi se pripravak od nevena i lavande, a ulje s mrkvom mažite prije odlaska na plažu. Kožu čuva i čuvarkuća, u čijim listovima je sluzavi sok koji ima ljekovito svojstvo

<p>Ljeti je koža osjetljivija i iziskuje dodatnu njegu. Iako mnogi posežu za skupocjenim kremama i losionima, zaboravljaju da pomoć mogu pronaći i u prirodi. Potrebno je samo pronaći pravu namirnicu, a jedna od njih je i neven. </p><p>Neven (Calendula officinalis) stoljećima se uzgaja diljem Europe zbog svojih ukrasnih, kulinarskih i ljekovitih svojstava. Masti i kreme s nevenom mogu biti pravi spas za kožu, a upotrebljavaju se kod više vrsta rana - onih koje sporo zacjeljuju, ožiljaka nakon operacija, kod dekubitusa, kožnih bolesti, lakših opeklina i ozeblina. Pripravci od nevena također mogu pomoći kod njege osjetljive i suhe kože, raspucalih usana, suhih ekcema i za njegu dojenčadi.</p><p>Osim opeklina, koje su česte nakon sunčanja, neven može pomoći i kod uboda kukaca. Tu se koristi krema od nevena ili samo izmrvljeni cvjetovi. </p><p>Upala vena, proširene vene i hemoroidi su također stvari koje možete ublažiti ili riješiti nevenom. Čaj od nevena koristan je kao oblog, vodica za grgljanje ili ispiranje očiju. <br/> Može ga se koristiti i iznutra, odnosno piti čaj od nevena u kombinaciji s drugim biljkama. Tad će pomoći kod prehlade, bolnih mjesečnica ili za detoksikaciju organizma.</p><p>Kožu čuva i čuvarkuća (Sempervivum tectorum). To je jedna od najstarijih ljekovitih biljaka u pružanju prve pomoći, osobito kod kožnih oboljenja. U listovima čuvarkuće je sluzavi sok koji ima ljekovito, umirujuće i rashlađujuće djelovanje na kožu. Djeluje nešto slabije od aloe vere. Liječi ogrebotine i manje rane, a posebno one koje sporo zacjeljuju. Najčešći i najjednostavniji način je da se list razreže i stavi izravno na ranu ili problematični dio kože.</p><p>Prava kamilica (Matricaria recutita ili Chamomilla recutita) stoljećima se upotrebljavala kao ljekovita biljka, a najčešće su je koristili za liječenje probave. Što se tiče vanjske uporabe, kreme i ulja od kamilice pomažu kod ekcema, nadraženosti dječje kože, ispucalih bradavica na dojkama, ali i kod hemoroida.</p><p>Smilje (Helichrysum italicum) čuva kožu od bora, uvelosti i starosti, pomlađuje, potiče cirkulaciju, pomaže zarastanje rana i ožiljaka te snažno regenerira umornu i zrelu kožu izloženu vanjskom i unutarnjem stresu. Odličan je hidrolat ili cvjetna vodica smilja. On djeluje protuupalno, pojačava apsorpciju hematoma, potiče zarastanje rana i ožiljaka te reducira otekline. Također, regenerira kožu te pojačava prokrvljenost kože i ublažava podočnjake. Još u Homerovo vrijeme Grci su cijenili smilje kao odličan lijek za rane, a u posljednjih nekoliko godina opet je sve popularniji.</p><h2>Hidratantna breskva</h2><p>Jednu veću breskvu izmiksajte pa pomiješajte s dvije žlice jogurta i tri žličice meda. Nanesite masku na lice i ostavite da djeluje desetak minuta. Potom isperite toplom vodom.</p><h2>Macerat smilja</h2><p>Staklenka se napuni cvjetovima ili vršnim dijelovima smilja, prelije hladno prešanim biljnim uljem i ostavi da stoji od 4 do 5 tjedana te se upotrebljava za njegu lica. Odgađa pojavu bora i dobro je za zrelu kožu.</p><h2>Nevenovo ulje</h2><p>Osušene nevenove latice ili cvjetne glavice (50 g) lagano istrljajte, stavite u staklenku i prelijte s 500 ml hladno prešanog maslinova ulja. Zatvorite i ostavite da odstoji dva tjedna uz svakodnevno protresanje.</p><h2>Za opekline</h2><p>Po 200 g cvjetova nevena i stolisnika staviti u staklenku i preliti s 1/2 litre maslinova ulja. Staklenku staviti u dublji lonac, učvrstiti daščicama ili krpama da se ne prevrne, uliti vodu u lonac, poklopiti i kuhati jedan sat. Pustiti da se ohladi, izvaditi staklenku i držati na toplome mjestu 2-3 dana. Ovaj melem odlična je prva pomoć.</p><h2>Ulje s mrkvom</h2><p>Sitno naribajte korijen mrkve, rasprostrite u tankom sloju i dobro osušite. Rahlo posložite naribanu i prosušenu mrkvu u staklenku, prelijte biljnim uljem tako da ono bude 3-5 cm iznad mrkve. Ostavite 3-4 tjedna na tamnijem mjestu uz povremeno lagano miješanje i ocijedite. Djeluje kao blago sredstvo za zaštitu od sunca, a odličan je i kao dodatak regeneratoru.</p><h2>Ulje od kamilice</h2><p>Bočicu do grla napunite svježim glavicama kamilice i prelijte maslinovim uljem. Ulje mora pokrivati cvjetove. Dobro zatvorenu bocu ostavite 14 dana na suncu. Čuvajte u hladnjaku. Oboljela mjesta mažite nekoliko puta na dan.</p><h2>Čaj protiv akni</h2><p>Potrebno vam je 10 g korijena cikorije, 10 g korijena maslačka, 10 g listova koprive, 10 g listova matičnjaka i 10 g cvjetova nevena. Pomiješajte sušeno bilje i stavite ga u staklenku. Čajnu žličicu mješavine prelijte šalicom hladne vode, zakuhajte i kuhajte pet minuta. Ostavite da pokriveno stoji deset minuta i procijedite. Pijte čaj dvaput na dan.</p><h2>Ispucale pete </h2><p>Pomiješajte 1/2 šalice zobenih pahuljica, 4 žlice gela aloe vere i 1/2 šalice losiona za tijelo bez mirisa te masirajte time stopala. Ostavite kao masku od 10 do 15 minuta pa isperite toplom vodom. Ponovite tretman barem jednom na tjedan.</p><h2>Nakon sunčanja</h2><p>U 50 ml macerata nevena, spravljenog u bademovu ulju, nakapajte 25-30 kapi eteričnog ulja širokolisne lavande i namažite navečer na opečenu kožu. Osjećaj peckanja će se smanjiti, a koža će se smiriti.</p>