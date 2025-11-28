Sutra kreće adventsko ludilo! Evo vodiča kroz top događanja po cijeloj Hrvatskoj

Advent u Hrvatskoj negdje je već počeo, iako će većina gradova diljem zemlje tek sutra upaliti prve lampice, otvoriti klizališta, sajmove i adventske kućice. Zagreb, koji je godinama nosio titulu najboljeg europskog Adventa, ponovno oduševljava svojim lokacijama - od Gornjega grada i Tunela Grič pa do Tomislavca, Strossmayerovog šetališta i Adventa na Zrinjevcu. I drugi gradovi slave u svom stilu: Split nudi Advent uz more i topliju klimu, Rijeka je preplavljena svjetlima i glazbom, Varaždin je već otkrio veliku ledenu čaroliju, a Osijek će ponuditi najšarmantnije starogradske pozadine za božićnu bajku. Uz domaće specijalitete, kuhano vino, kobasice i fritule, koncerte, radionice, humanitarne akcije i tradiciju prve adventske svijeće, hrvatski Adventi ponovno će okupiti tisuće posjetitelja i najaviti dolazak najčarobnijeg dijela godine. Zato donosimo veliki, detaljan pregled adventskih događanja diljem Hrvatske - od kontinenta do obale, tako da svatko može pronaći nešto za sebe i svoju obitelj.

Ipak, unatoč toplini i uzbuđenju koje osjećamo početkom prosinca pripremajući se za ispraćaj stare i doček Nove godine, nešto nas početkom ovoga prosinca steže pri srcu, bez obzira na prihode i primanja koje imamo. Osjećaj da nas, za djelić blagdanskog vašara, poželimo li već sudjelovati u njemu, ako ni zbog koga drugog nego zbog djece i unuka te opuštenog druženja s dragim ljudima - žele oderati do gole kože. Iako ugostitelji nisu htjeli otkriti cijene prije službenog početka, na postavljenim adventskim kućicama u centru Zagrebu sad su otkriveni cjenici pa su se ušokirani građani već prvoga dana oglasili na društvenim mrežama i na licu mjesta komentirali kako su ovogodišnje blagdanske delicije skuplje nego ranije.

Prema prvim dojavama, kuhano vino prodaje se po cijeni od 4 eura, kobasice dosežu do 7,5 eura, fritule se kreću do 11 eura, dok su knedle najskuplje - čak do 15 eura na pojedinim štandovima. Dio ugostitelja navodi da su više cijene rezultat skupljih namirnica i logistike, no mnogi posjetitelji smatraju da bi adventsko iskustvo trebalo biti pristupačnije, posebno za obitelji koje jedan “izlazak” na Advent može stajati i do stotinjak eura.

U Velikoj Gorici, primjerice, cijene će ostati pristupačne pa kuhano vino ne bi trebalo biti skuplje od 3,5 eura, dok je ulazak na klizanje četiri eura uz tri eura za najam klizaljki. U Ledenom parku u Zagrebu, pak, cijene za popodnevno klizanje penju se na pet eura, uz istu cijenu za najam klizaljki.

U drugim gradovima ipak se očekuju niže i pristupačnije cijene. Koncerti, radionice i ostala događanja su besplatni, no za neke atrakcije, poput panoramskog kotača, koji je ove godine postavljen u Osijeku, Bjelovaru, Varaždinu, Velikoj Gorici i Puli, izdvojit ćemo od šest do osam eura za odrasle i šest eura za djecu, dok je na nekim lokacijama za djecu do tri godine besplatna vožnja. U Dubrovniku su organizirana besplatna tematska vođenja i besplatan gradski prijevoz nakon 17 sati. Dodatno, cijena DU Passa, zajedničke ulaznice za najvažnije dubrovačke atrakcije, smanjena je s 40 na 20 eura.

1. Zagreb

Advent u Zagrebu i ove godine dolazi u svom najčarobnijem izdanju, uz bogat program, brojna iznenađenja i nezaboravnu blagdansku atmosferu. Službeni početak je sutra, 29. studenog, kada u 16.30 započinje svečani program paljenjem prve adventske svijeće na Trgu bana Josipa Jelačića, a dva sata kasnije, uz čarobnu izvedbu Orašar i otvorenje Ledenog parka na Trgu kralja Tomislava, uz koji se nastavlja tradicija klizanja iz 1874. Svaki dan moći ćete klizati do 23 sata. U 19.45 pale se lampice u parku Zrinjevac, koje svake godine označava početak blagdanske čarolije. Ovogodišnji Advent traje sve do 7. siječnja 2026. pa do tada možete kušati i sve delicije na kućicama.

Fooling Around donosi najopušteniji afterwork ugođaj na Oleander terasi Esplanade Zagreb Hotela koja postaje blagdanski 'Orient Express' s devet 'vagona' koji nude gastro specijalitete renomiranih chefova i miksologa. Možete se zabaviti i na Caffe de Matoš na Strossmayerovoj šetnici, uz svakodnevni glazbeni program mladih bendova i gastronomska ponuda koja nikoga neće ostaviti gladnim.

Naravno, nezaobilazan je i Europski trg, Advent na Zrinjevcu gdje posjetitelje očekuju rukotvorine, tradicionalne delicije i darovi, a svatko je pozvan da zastane, posluša glazbu i prisjeti se zašto je baš tu započela zagrebačka zimska bajka, dok na Baš Naš Advent na glavnom zagrebačkom trgu vas očekuju radionice za izradu orašara, božićnih vijenaca i kreativnih ekoloških projekata.

Jedna od najvažnijih novosti je povratak Fuliranja na istočni dio Strossmayerova šetališta, no tu su obavezne druge lokacije koje valja posjetiti - tunel Grič s glazbenom instalacijom, Jinglingz na Kvaternikovom trgu, i Božić na Sljemenu koji se održava kod Tomislavova doma. Naravno, bit će tu i koncerti koje valja poslušati, poput koncerta Zagrebačkih solista u Oktogonu ili u crkvi Sv. Marka, koncerte Zagrebačkih solista u Oktogonu, Flash mob u tramvaju - u u kojem pjevači izvode prepoznatljive božićne skladbe. Zagrebački orkestar ZET-a donosi spontane glazbene nastupe koji će subotnju vožnju tramvajem pretvoriti u pravi blagdanski doživljaj, a Old Zagreb Tour, jedinstvena vožnja retro autićem kroz blagdanski Zagreb, vožnja kočijom Djeda Božićnjaka, kao i Veseli božićni tramvaj, razveselit će sve, a posebno one najmlađe.

Možete zaplesati i Bachatu na Zrinjevcu, pogledati Orašara ispred HNK, posjetiti Bal na Gornjem gradu u Klovićevim dvorima, ili prošetati ukrašenim Mjesečevim vrtom na Strossu. Za one u formi tu je i 10. Zagreb Advent Run - omiljena kostimirana utrka za cijelu obitelj, koja će ponovno okupiti tisuće sudionika, potvrđujući mjesto Zagreba na sportskoj, ali i blagdanskoj karti Europe.

2. Varaždin

Advent u Varaždinu i ove će vam zime zagrijati srca. Trajat će sve traje do 6. siječnja 2026. i do tada krasit će ga boat glazbeni program koji uključuje nastupe Natali Dizdar, grupe Vatra, Perpetuum Jazzilea, dok će na Dan grada, 6. prosinca, nastupiti Luka Nižetić i Nina Badrić.

Čarobni grad Djeda Mraza posebno je mjesto stvoreno za najmlađe. Uključuje 120 besplatnih događanja, od pričanja priča i predstava do brojnih radionica. Baka Mraz priprema čak 60 priča za vrtićarce, uz 43 kreativne radionice. Ove godine djecu očekuje i dolazak Djeda Mraza zračnim liftom. Zaviriti možete u Grinchevu špilju, zasladiti se u Slatkoj kućici, i na raju zabaviti u poznatom Ice Wonderlandu na Kapucinskom trgu koji se ove godine dodatno širi na čak 1900 četvornih metara, pretvarajući grad u veliko ledeno carstvo. Uživajte u Disco Nights uz svjetla reflektora i ritmove omiljenih hitova, usavršite svoje vještine u školi klizanja, i naravno - dočekajte Novu godinu na ledu sa svojim mališanima.

"Najljepši advent u Hrvatskoj" proglašen prošle godine, osim Adventa u dvorištu palače Sermage, Adventu na Stančiću i Korzu, na koji se vraća omiljeni retro karusel koji će vas odvesti na pravo putovanje kroz vrijeme, nudi i nezaobilaznu atrakciju - Adventski panoramski kotač. Poseban doživljaj pruža pogled na gradske vizure s impozantnog 23 metarskog panoramskog kotača koji nemojte propustiti. Uskočite u jednu od 18 gondola u koju se mogu smjestiti po četiri osobe i doživite blagdansko blještavilo iz zraka.

3. Osijek

Osječka barokna jezgra i ove će zime biti središte božićne čarolije. Od sutra 29. studenoga do 31. prosinca, Tvrđa će ponovno zamirisati blagdanskim ugođajem, a glavni božićni sajam, smješten na Trgu sv. Trojstva, ponudit će omiljene delicije, rukotvorine i bogat glazbeni program. Advent otvara koncert Danijele Martinović, a nastupit će i brojna poznata imena poput grupe Vigor, Tome, Ivanke Kindl i Damjana Brnića, Joleta, Matije Cveka, Giuliana i Diktatora, Slavonskih Lola i Klape Šufit. Panoramski kotač u parku kod Školjke privukao je prve znatiželjnike, Sakuntala park već je ukrašen anđelima, a u centru grada palit će se svijeće na velikom adventskom vijencu.

Središnji trg, između ostalog će ugostiti i omiljenu Kupolu dobrih želja, iz koje posjetitelji mogu poslati božićne razglednice u cijeli svijet. Prošle godine razglednice iz Osijeka stigle su u više od 40 zemalja, a ove se očekuje još veći interes.

Najmlađe će oduševiti veliki dječji lunapark s panoramskim kotačem, božićni tramvaj i svakodnevne radionice u Arheološkom muzeju, koje traju do 21. prosinca. Na Trgu sv. Trojstva ponovo će se nalaziti i Kućica dobrih djela, na kojoj će se predstavljati lokalne humanitarne udruge. Kulminacija blagdanskog mjeseca bit će veliki doček Nove godine 2026. na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi.

4. Rijeka

Advent u Rijeci 2025. donosi novo iskustvo blagdanskog ugođaja, uz širenje na čak sedam gradskih lokacija i novi vizualni identitet. Počinje u subotu, 29. studenoga u 18 sati paljenjem rasvjete, nastupom Prvih riječkih mažoretkinja, koncertom Gradske glazbe Trsat i velikim finalom - Damira Kedže.

Uvertira u Advent je tradicionalna humanitarna akcija Kuglice dobrih želja, koja je još danas na Korzu. Građani mogu donirati tri eura za riječki azil i zauzvrat dobiti kuglicu za poruku dobrih želja koja će se postaviti na veliki bor. Ovogodišnji riječki Advent obuhvaća sedam tematskih zona: Korzo susreta, glavno mjesto druženja i koncerata, Rezoluciju zabave s dinamičnim programom, Export Ice Box, novo klizalište, Rivu doživljaja uz posebno osvijetljeno more, čarobnu Gradinu svjetla na Trsatu, umjetnički Art kvart čarolije te Kvartove svjetla, projekt koji donosi blagdansku rasvjetu u sve više riječkih kvartova. Velik povratak ima i omiljeni Vlakić Djeda Mraza, koji vozi od 5. prosinca do 11. siječnja, svakoga dana od 10 do 13 te od 16 do 19 sati. Vožnje su besplatne. Ove godine u Novu 2026.godinu Rijeka i svi njeni posjetitelji ući će se s Big CroDance Partyjem, riječ je o jedinstvenom novogodišnjem spektaklu koji će na jednu pozornicu koja će biti postavljena na Korzu donijeti originalne izvođače. Na pozornici će nastupiti Indira Forza, Grupa ET, Simplicia, Senna M, Ilan Kabiljo, te Alka Vuica.

5. Pula

Novitet "Adventa u Puli - L'Avvento a Pola" ove godine je Pula Eye, prvi panoramski kotač u gradu. Od 30. studenog na pulskoj Rivi zavrtjet će se 28 metara visok kotač s 21 gondolom za četiri osobe, uz vožnju od sedam minuta. Cijena je 8 eura za odrasle, 6 eura za djecu, dok je za djecu s invaliditetom vožnja besplatna. Kotač ostaje u Puli do 11. siječnja 2026. Advent donosi i bogat glazbeni program na Portarati. Otvara ga Mile Kekin 12. prosinca, a slijedi Piknik Park, najpoznatiji europski Linkin Park tribute bend. Vanna stiže 19. prosinca, dan poslije nastupa Klapa Šufit, dok će Badnjak obilježiti koncert Pips, Chips & Videoclipsa. Na Božić svira regionalni indie duo Buč Kesidi, 26. prosinca slijedi Gitarijada - Rock on stage, a 27. prosinca Hiljson Mandela. Uoči kraja godine na scenu dolazi Tedi Spalato, 30. prosinca.

Doček u podne začinit će Gustafi. Na Forumu će publiku zagrijati DJ Jinxie Groove, a u Novu godinu uvest će Neno Belan & Fiumensi, uz nastavak zabave s Funbox Bandom. Otvaranje klizališta u Areni je 5. prosinca u 17 sati, dok će djecu 14 i 15. prosinca zabaviti Ronilački i Padobranski Djed Mraz, uz mnoge druge aktivnosti koje su posvećene samo njima, poput predstava i igri potrage u Parku grada Graza.

6. Zadar

Zadarski advent počeo je još ovaj utorak na Trgu Petra Zoranića i donosi ovom gradu novo poglavlje blagdanske čarolije, koja traje sve do siječnja. Uz toplu atmosferu, odličnu gastronomiju i više od mjesec dana svakodnevnih događanja, Zadar i ove zime obećava jedan od najživljih i najposjećenijih adventskih programa na Jadranu. Osim omiljenih adventskih punktova, ove godine posjetitelji će se družiti i na Tržnici, pretvorenoj u živopisnu blagdansku pozornicu, koja se otvara 29. studenog. Manifestacija koja tradicionalno okuplja Zadrane i brojne goste širi se na nove lokacije - uz Trg Petra Zoranića i Trg Pet bunara, adventska atmosfera seli i u Zlatarsku ulicu te na plato iza palače Cedulin, koji će postati novo blagdansko okupljalište. Tijekom prosinca nastupit će brojna popularna imena: Klapa Leut, Nina & The Boyz, Grupa Buđenje, Marko Škugor, Nipplepeople, Zoran Jelenković, Jure Brkljača, Kuzma & Shaka Zulu, Mangroove, Tajči, Condura Croatica i Vanna - čiji su nastupi tradicionalno među najposjećenijima.

Na Zoraniću će se izmjenjivati i najpopularniji klapski sastavi, DJ programi i tematske glazbene večeri. Zadarski Advent njeguje imat će i bogat dječji program - brojne radionice, predstave i kreativne aktivnosti na Tržnici i u Muzeju antičkog stakla. U programu sudjeluju i lokalni plesni i glazbeni ansambli, poput Glazbene škole Blagoje Bersa, te lokalne udruge koje će obilježiti blagdane humanitarnim događanjima.

7. Split

Advent u Splitu 2025. donosi najraskošniji program u posljednjih dvadeset godina. Manifestacija je krenula jučer 27. studenog i trajat će sve do 7. siječnja na deset lokacija, a bit će to, prema svemu sudeći najsadržajniji i najsjajniji adventski program u posljednjih dvadeset godina. Split ove godine dobiva potpuno novo blagdansko ruho - od Poljičke ceste i Ulice Domovinskog rata do istočnog ulaza iz smjera Stobreča, gdje će se postaviti i goleme svjetleće kugle visoke šest metara. Otvorenje u Đardinu donosi blagoslov jaslica, paljenje prve svijeće i koncert Hrvatske ratne mornarice.

Mertojak se u prosincu pretvara u veliku dječju zonu s radionicama i Božićnim autobusom koji svake subote ujutro vozi od HNK do kvarta, uz animatore i darivanje mališana. Prokurative donose koncerte Đanija Maršana, Luke Nižetića, Dalmatina, Čivre i Tea Grčića, dok će Zvončac ugostiti Ninu Badrić, Ivana Zaka, Coloniju, Indiru i Lexington. Šperun postaje mala, intimna gastrozona s akustičnim večerima Matka i Brane te drugih glazbenika. Kampus nastavlja tradiciju jakih koncertnih večeri – Jole, Klapa Intrade, Andreja Šušnjara, Ivan Zak, Domenica i Ana Uršula. Obrov unosi posebnu, neformalnu energiju s beach partyjem, uličnim nastupima i otočkim štimungom. Uvodi se i pojačani dnevni doček Nove godine, jedan od najpopularnijih adventskih događaja u Splitu.

Pjaca od 20. do 28. prosinca postaje središnja adventska pozornica s jutarnjim folklornim programima i večernjim koncertima. Advent na Pjaci otvara duhovna večer s Albinom i VIS Veritas, a 23. prosinca održava se posebni hommage Dinu Dvorniku. Na Badnjak pjeva Danijela Martinović, na Sv. Stjepana Miroslav Škoro.

Poseban ugođaj pružit će izložba Etnografskog muzeja o božićnim običajima te nesvakidašnje božićno drvce u Vestibulu ukrašeno porukama djece. Doček Nove godine na Rivi ove godine bit će pravi spektakl jer nastupaju Baby Lasagna, Željko Bebek i Vanillaz, uz slavlje do ranih jutarnjih sati.

8. Šibenik

Šibenska Adventura 2025. ove godine predstavila se pod sloganom "Samo sretni dani". Šibenski advent počinje najkasnije od svih adventskih događanja u Hrvatskoj, tek 5. prosinca, ali traje do 3. siječnja. Centar zbivanja ponovno je čarobni Perivoj Roberta Visianija na Poljani i tri etaže đardina, uz program u Kući umjetnosti Arsen. Parni Valjak, koji u Šibenik stiže u sklopu turneje "50", otvorit će šibensku blagdansku glazbenu simfoniju, dok će tijekom prosinca slijedi niz velikih imena: Letu Štuke, Neno Belan, Neki To Vole Vruće, Daleka Obala, Songkillers, Ogenj, Baby Lasagna, Matija Cvek i drugi, stvarajući jedno od najživljih adventskih ozračja na obali. Adventura donosi i bogat dječji program Adventurice, klizalište te brojna druga blagdanska iznenađenja.

Kućice, svjetla i mirisi stvarat će toplu atmosferu, a gastro ponuda još jednom će biti snažan adut šibenskog adventa. Šibenik je posljednjih godina postao jedna od najatraktivnijih zimskih destinacija na Jadranu, poznat po izvrsnom glazbenom programu i imenima koje dovodi publiku iz cijele regije. Tu reputaciju potvrđuje i doček Nove 2026. - grad će u novu godinu ući uz Morcheebu, devet godina nakon njihova nezaboravnog koncerta na Tvrđavi sv. Mihovila. Uz britansku trip-hop instituciju, publiku će zabavljati Matija Cvek & The Funkensteins, DJ Pytzek te višestruki Grammyjev nagrađen glazbenik Philip Lassiter.

9. Dubrovnik

Dubrovnik i ove zime donosi jedan od najljepših mediteranskih adventskih doživljaja – pun svjetla, glazbe, tradicije i blagdanske radosti. Dvanaesti Dubrovački zimski festival zasjat će u punom svjetlu od sutra 29. studenog 2025. i trajat će do 3. siječnja 2026., pretvarajući Grad u blagdansku čaroliju s više od tisuću svjetlosnih dekoracija, 30 božićnih drvaca i posebno uređenim punktovima od Lazareta do Lapada i Mokošice.

Uz velike koncerte na najljepšoj pozornici na svijetu, onoj na Stradunu, i ove zime uživat će se u gastro delicijama na popularnim kućicama koje su postale nezaobilazan dio festivalskog đira, a neće izostati ni sadržajan program koji pripremaju i dubrovačke kulturne ustanove te Turistička zajednica grada Dubrovnika.

Dječji zimski festival i ove godine će obilježiti tradicionalno druženje s Djedicom i njegovim pomoćnicima u Kneževom dvoru, kao i prigodnim radionicama, atraktivnim vožnjama Cabrio busom, susretom s Moto mrazovima na Stradunu. Najmlađe i ove godine očekuju Stanica Sjeverni pol, klizališta u Uvali i Mokošici te Adventski vlakić, dok će gradom šetati Medo i vilenjaci, a dječji doček Nove godine na Stradunu predvodit će Jacques Houdek. Festival donosi 14 velikih koncerata, među kojima se izdvajaju ABBA tribute MANIA, Vanna, Parni valjak, Doris Dragović, Dražen Zečić i Željko Bebek. Vrhunac je doček Nove godine na Stradunu uz Dina Merlina, Jakova Jozinovića i Hiljsona Mandelu. Već 1. siječnja nastupa Petar Grašo, a 2. siječnja Tomislav Bralić & Klapa Intrade. Novina je potpuno novi koncept rasporeda kućica - na Trgu oružja, Gundulićevoj poljani i posebno uređenim Pilama, koje postaju obiteljska zona s velikim karuselom. U Gružu se održava Advent Park Dubrovnik, a u TUP-u poseban program za tinejdžere TIP TOP TUP. Uz to, organizirana su besplatna tematska vođenja i besplatan gradski prijevoz nakon 17 sati. Dodatno, cijena DU Passa, zajedničke ulaznice za najvažnije dubrovačke atrakcije, smanjena je s 40 na 20 eura.

10. Velika Gorica

Advent u Velikoj Gorici službeno počinje 29. studenoga paljenjem rasvjete, otvaranjem božićnog sela, klizališta i panoramskog kotača u Parku Plemenite općine turopoljske, dok će prva adventska svijeća biti upaljena u 18 sati na Trgu Stjepana Radića. Tijekom prosinca program donosi bogat sadržaj za sve generacije - od nastupa vrtića i škola do koncerata popularnih izvođača poput The Frajli, Ivane Kindl, TS Barabe, Grupe Emanuel, Siniše Biška i, neslužbeno, Jakova Jozinovića. Otvorenje će obilježiti ples na svili, tamburaši iz Mraclina te veliki Vannin koncert, sutra u 20.30. Klizalište od 600 kvadrata, panoramski kotač, Winter Pub, šest gastro kućica i devet izlagača rukotvorina bit e glavni dio blagdanskog parka. Cijene će ostati pristupačne pa kuhano vino ne bi trebalo biti skuplje od 3,5 eura, dok je ulazak na klizanje četiri eura uz tri eura za najam klizaljki.

Posebno bogat program očekuje najmlađe - dolazak sv. Nikole (6.12.), sveta Lucija i povorka svjetlosti (13.12.), dječji i večernji doček Nove godine (31.12.). U Centru za posjetitelje održavat će se kreativne radionice poput Zima na platnu, Tvornica malih vilenjaka, adventskog journalinga i zimskih aromaterapija. Advent izlazi i izvan parka: 2. prosinca u Zračnoj luci Franjo Tuđman otvara se izložba Crowned by Tradition, posvećena turopoljskoj poculici. Humanitarna nota dolazi 13. prosinca kroz Sharewood charity plac, buvljak čiji prihod ide socijalnom dućanu Robin Food.

11. Samobor

Advent u Samoboru počinje 28. studenoga u 19:30 paljenjem lampica i otvorenjem klizališta uz predstavu Čudesna bajka, a večer završava koncertom Vesne Pisarović na Trgu kralja Tomislava. Samobor ponovno postaje prava zimska čarolija: uređene ulice, bogata gastro ponuda i veliko klizalište pod zvjezdanim nebom, koje na dan otvorenja nudi besplatno klizanje, a radi do 11. siječnja. Dječji Advent u Atriju donosi predstave, kreativne radionice, Maštaonicu Bake Mraz, čoko-radionicu, dječji Festival svjetla i Samoborsku božićnu olimpijadu, uz vožnje eko vlakićem vilenjaka Zvončeka i izbor najboljih božićnih maski.

Foto: Edin Tuzlak

Advent se širi i u Klanjcu kroz romantično Minglanje V Klanjcu s domaćim delicijama i koncertima. Na pozornici u Samoboru nastupaju Crvena Jabuka, Magazin, Marko Kutlić, Jure Brkljača, Jakov Jozinović i drugi. Nova godina dočekuje se dvaput: u podne uz Ivanu Marić i u 22 sata uz Grupu Locco. Samobor i ove zime nudi jednu od najljepših blagdanskih atmosfera - idealnu za obitelji, društva i sve koji žele pravu adventsku bajku.

12. Vinkovci

Advent u Vinkovcima počinje tek 15. prosinca, i to velikim klizalištem u središnjem parku, a bit će tu i najljepši glazbeni događaj Slavonije - Božićni koncert na pročelju i s prozora Gimnazije. Domenica će na pozornici Korzo 31. prosinca pjevati na dječjem dočeku, a Bosutski bećari na "pravom". Ne propustite i adventsku vožnju fijakerom, izradu ukrasa za bor od slame ispred kućice Djeda Mraza ili predstavu Emanuel (žive jaslice) u parku Lenije 6. prosinca 2026.

13. Vukovar

Advent u Vukovaru održava se od 30. studenoga do 21. prosinca, pretvarajući grad u blagdansku čaroliju na obali Dunava. Otvorenje donosi paljenje prve adventske svijeće u Dvorcu Eltz uz koncert Ivana Šebalja & The Bechars benda. Tijekom adventskih tjedana nastupit će Mateja Ištuk, DJ Andy Boy, Fluentes, TS Slavonski sokak, Zvonimir Kalić, Noel i drugi.

Vukovar će biti ispunjen svjetlošću, tradicijom i obiteljskim ugođajem, uz bogat program za djecu i odrasle. Klizalište radi svaki dan - nedjeljom do četvrtka od 9 do 21 h, petkom i subotom do 22 h. Posebna atrakcija je Vukovar Advent Run 2025. - trkačko i hodalačko druženje 20. prosinca u 19 sati na Trgu Republike Hrvatske, kroz osvijetljene ulice grada. Advent u Vukovaru ponovno poziva sve da dožive toplinu, glazbu i zajedništvo u najljepšem razdoblju godine.

14. Delnice

Čini se da u Delnicama - mjestu gdje blagdani postaju prava bajka! 13. Delnička adventska bajka otvara se danas, 28. studenoga u 18 sati, uz spektakularni fire show, bogatu ponudu goranskih delicija i koncert grupe Insula - sve u čarobnom okruženju Sela Bake Mraz. Program se nastavlja svake subote i nedjelje od 29.11. do 21.12., uz sadržaje za cijelu obitelj: druženje s Bakom Mraz i vilenjacima, kreativne radionice, facepainting, izradu adventskih svijeća, izložbe, kočije, jahanje ponija i bajkovito uređeni park. Tu je i božićni sajam s tradicionalnim suvenirima.

Posebna atrakcija je Tin-Express, božićni vlak koji vozi iz Rijeke svakog vikenda, a 13. prosinca stiže i na posebnu vožnju iz Zagreba. Prvi vikend (29. i 30. studeni) karte su već u prodaji - za djecu su 13,50 (s darom), a za odrasle 11,50 eura. Ne propuštajte ni dolazak Moto Mrazova jer ove godine stižu 6. prosinca u Selo Bake Mraz, donoseći darove, radost i blagdanski duh. Adventska bajka kulminira dočekom Nove godine u podne, 31. prosinca, uz Trio Marinero.

15. Bjelovar

Advent u Bjelovaru počinje 29. studenoga i traje do 1. siječnja, a grad priprema najbogatiji program do sada. Otvorenje donosi koncert Jacquesa Houdeka u božićnom paviljonu te svečano otvaranje klizališta uz Bjelovarske mažoretkinje i hokejaški nastup. Tijekom prosinca posjetitelje očekuju klizanje, paljenje adventskih svijeća, žive jaslice, dječji nastupi, vožnja kočijom, panoramski kotač i druženja s Bakom i Djedom Mrazom.

Glazbeni program predvode: Vesna Pisarović, Baruni, Mladen Grdović, Tamburaški sastav Brrique, Divlje Jagode i brojni drugi. Novost je Kočija božićne radosti - besplatna vožnja centrom grada, kao i veliki panoramski kotač na Trgu Eugena Kvaternika (6 eura, djeca do 3 godine besplatno). Djed i Baka Mraz svakog vikenda dočekuju djecu u svojoj kući u Ulici Vatroslava Lisinskog. Bjelovar i ove zime nudi pravu božićnu bajku - lampice, glazbu, miris kuhanog vina i programe za cijelu obitelj.

16. Sinj

Advent u Sinju počinje 29. studenoga paljenjem prve svijeće na Pijaci i otvaranjem klizališta na Trgu dr. Franje Tuđmana, uz koncert Mladena Grdovića. Kućice donose fritule, uštipke, sinjske specijalitete i kuhano vino, a grad će zablistati u tisućama lampica.

Glazbeni program donosi koncerte Zlatka Pejakovića, Lidije Bačić, Dalmatina, Tea Grčića... Program obogaćuju Ansambl Lado, predstava Portret Wally Neuzil, lutkarski Orašar, izložbe, radionice i uprizorenje Badnje večeri KUD-a Cetina. Najmlađe očekuju radionice, bajke, koledanje, konjička karavana Djeda Božićnjaka i dječji doček Nove godine 31. prosinca od 12 do 15 sati uz Piromane. Doček 2026. počinje u 22 h na otvorenom, uz glazbu i veliko slavlje.

17. Karlovac

Od 29. studenog 2025. do 1. siječnja 2026., Karlovac se pretvara u pravo blagdansko središte, a Promenada i druge gradske lokacije pozivaju sve posjetitelje da uživaju u čaroliji najljepšeg doba godine. Grad susreta ove zime oduševljava svojom bajkovitom atmosferom, mirisima blagdanskih delicija i bogatim programom zabave i glazbe za sve generacije.

Prošećite karlovačkom Promenadom odjevenom u blagdansko ruho, uživajte u raznovrsnoj gastronomskoj ponudi i isprobajte posebne delicije osmišljene upravo za ovu prigodu. Dok se opuštate, možete pratiti glazbene i zabavne programe, sportske aktivnosti i sve ono što čini Advent u Karlovcu nezaboravnim iskustvom.

Svoje sretne trenutke ne zaboravite zabilježiti fotografijama na najljepšim lokacijama u gradu i podijeliti ih s obitelji i prijateljima. Za ljubitelje aktivnog odmora tu je i besplatno klizalište kod Sokolskog doma, otvoreno od 12. do 31. prosinca. Napomena: 24. i 31. prosinca klizalište radi samo u jutarnjem terminu, dok 25. prosinca ostaje zatvoreno. Bajkovita atmosfera, mirisi blagdana, zabavni i glazbeni programi za sve uzraste čine Karlovac nezaobilaznim mjestom susreta u ovom adventskom razdoblju.

18. Čakovec

Čakovec se od 29. studenog do 31. prosinca 2025. pretvara u pravo blagdansko središte Međimurja. Parkovi i ulice, okruženi starom utvrdom Zrinskih, dobivaju bajkovitu atmosferu, dok se u zraku šire mirisi domaćih delicija, cimeta i kuhanog vina koji mame na druženje i veselje.

Advent u Čakovcu nudi bogat program za sve generacije. Posjetitelji mogu uživati u blagdanskim koncertima, kreativnim radionicama, dječjem programu, klizalištu, sajmu lokalnih proizvoda i nezaobilaznim božićnim kućicama. Sve je organizirano tako da zadrži intimnu, toplu i veselu atmosferu, savršenu za zajedničke trenutke, smijeh i uživanje u čarima prosinca.

Šetnja osvijetljenim centrom otkriva najljepšu stranu Čakovca u zimskom ruhu - grad koji spaja tradiciju, radost i blagdansku čaroliju, pružajući posjetiteljima jedinstven adventski doživljaj.

19. Gospić

Advent u srcu Like - Gospić će trajati od 17. do 24. prosinca, a grad će zasjati posebnom u blagdanskom ruhu. Posjetitelji mogu uživati u glazbenim nastupima, kreativnim radionicama, dječjim programima i ukusnoj gastroponudi Like.

Adventska bajka počinje 17. prosinca u 17. 30 sati otvorenjem klizališta u parku Kolakovac, koje će postati omiljena destinacija za obitelji s djecom. Istog dana, u 19 sati, na pozornici Pučkog otvorenog učilišta dr. Ante Starčevića održat će se božićni koncert osnovne glazbene škole pri OŠ dr. Jure Turića, a večer će zaključiti koncert ženske klape "Luka" u dvorištu Ličko-senjske županije u 20.30 sati.

U srijedu, 18. prosinca, najpoznatija hrvatska pjevačica i zabavljačica Maja Šuput zagrijat će blagdansku atmosferu nastupom na istoj pozornici, a narednih dana slijede koncerti Ivane Husar i Marije Husar Rimac, Daleke obale, Džentlmena, dok je 23. prosinca posvećen najmlađima - Zsa Zsu i dječji program počinju u 20.30 sati. Kulminacija adventskog razdoblja dolazi na Badnjak, 24. prosinca, kada će u Parku Kolakovac biti priređen poseban program za sve posjetitelje, završavajući ovo predivno razdoblje druženja.

Osim glazbenih događanja, u sklopu Adventa bit će postavljene kućice s gastroponudom Like, a Turistička zajednica Grada Gospića u suradnji s Kulturno-informativnim centrom, Samostalnom narodnom knjižnicom i Pučkim otvorenim učilištem dr. Ante Starčević organizira brojne radionice i igraonice za djecu.

Klizalište u parku Kolakovac bit će otvoreno sve do 7. siječnja 2025., pružajući dodatnu dozu zabave i aktivnosti za sve generacije.

20. Knin

Knin se i ove godine pretvara u pravi božićni grad! Od 6. do 31. prosinca 2025., na igralištu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, građane i posjetitelje očekuje bogat program Kraljevskog Adventa.

Posjetitelje čekaju koncerti poznatih izvođača poput Giuliana & Diktatora, La Strade, Moonlight Banda i mnogih drugih, dok će djeca uživati u predstavama, radionicama, eko igrama, facepaintingu i druženju sa Svetim Nikolom. Tradicionalno omiljeno gradsko klizalište označava početak adventske čarolije, a bit će otvoreno do 12. siječnja, potpuno besplatno za sve.

Advent donosi i božićni sajam, nastupe lokalnih udruga i umjetnika, te posebne programe na Badnjak i Staru godinu, uključujući i dječji doček Nove godine. Kraljevski Advent u Kninu njeguje zajedništvo, tradiciju i obiteljske vrijednosti, a svake godine sve više oduševljava posjetitelje svih generacija.

21. Lošinj

Advent na Lošinju započinje paljenjem prve svijeće kod Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju, a veći dio programa službeno kreće od Svetog Nikole, 6. prosinca, kada se pali druga adventska svijeća i u 21:30 sati počinje koncert Tonya Cetinskog. Tijekom adventa posjetitelji mogu uživati u brojnim izložbama, poput „Drugi svijet“ u Muzeju Apoksimena (10.12.) i godišnje izložbe Foto kluba Lošinj u Palači Fritzi (12.12.). Za najmlađe 19. prosinca u 10 sati slijedi predstava „Božićne nevolje s Djedom Mrazom“ u Kinu Vladimira Nazora.

Lošinjski advent ima i humanitarnu notu - sudjelovanjem u aktivnostima poput malonogometnog turnira, stand upa i aukcije posjetitelji pomažu u opremanju dječjih vrtića i škola te nabavci mamografa u suradnji s Udrugom I.M.A.S. Do Lošinja se može stići iz Pule katamaranom Kapetan Luka - Krilo svakog petka i nedjelje u 7 sati ujutro. Put traje 2 sata i 20 minuta, karta u jednom smjeru košta 10,62 eura, a povratak je moguć istoga dana u 18:25 sati, uz popuste za djecu.

22. Krk

Advent u Krku i ove godine spaja tradiciju, glazbu, zabavu i aktivan boravak na otvorenom, nudeći nešto za sve generacije. Donosi bogat program, šarmantne kućice, blagdanske delicije, sadržaje za djecu i po prvi put outdoor segment “Krk Winter Trails” koji spaja aktivan boravak na otvorenom i blagdanski ugođaj. Grad će zasjati tisućama lampica, a polukupola i Veli park postaju središte druženja i glazbe od 6. do 31. prosinca.

Glazbeni program započinje 6. prosinca paljenjem lampica uz DJ Alex Sabattinija, a dan poslije slijedi Božićni koncert Gradske glazbe Krk. U nastavku mjeseca posjetitelje očekuju nastupi bendova i izvođača poput FUNBOX banda, Sergeja Božića, Grupe Insula, Grooversa, Grupe CAMBI., Marka Tolje i Dellboysa. Blagdanski ugođaj dodatno će obogatiti zborovi, mladi glazbenici i dječji program udruge MooK Muzika. Za najmlađe pripremljene su predstave i radionice: od dolaska sv. Nikole 5. prosinca, preko predstava “Kako uloviti Djeda Mraza” i “Djed Mraz traži sobove”, do kreativnih radionica i programa “Subota za čitanje” u Gradskoj knjižnici Krk.

Novi segment Krk Winter Trails poziva posjetitelje da zimu dožive aktivno – biciklom ili pješice, uz vođene ture, gastro storytelling i interpretacijske šetnje po otoku. U sklopu blagdanskog programa, 21. prosinca u Krčkoj katedrali održat će se oratorij Mesija Georga Friedricha Händela, uz nastup Hrvatskog baroknog ansambla, Komornog zbora Megaron i solista Ivane Lazar, Ruairija Bowdena i Josipa Galića. Advent završava dočekom Nove godine 31. prosinca, s DJ Dankom i bendom L’amour, novogodišnjom zdravicom s gradonačelnikom i tisuću čaša pjenušca. Večernji program od 22.30 predvode Eni Jurišić i Vjeko Ključarić, koji će publiku uvesti u 2026. uz pjesmu i ples.

23. Korčula

Grad Korčula i ove godine nudi bogat program od kraja studenog do kraja prosinca. Manifestacija spaja tradicionalne običaje, gastro delicije, glazbene i kulturne sadržaje, sportske aktivnosti te humanitarne akcije.

Najvažniji događaji:

30.11. – Paljenje prve adventske svijeće, igre za djecu i odrasle

5.-6.12. – Sveti Nikola daruje djecu, tombola, kuharske radionice, priredbe i misa

7., 14., 21.12. – Paljenje druge, treće i četvrte adventske svijeće

12.-26.12. – Malonogometni božićni turnir, radionice za djecu, božićni koncerti i priredbe

20.12. – Pips Chips Video Clips koncert i Djed Božićnjak daruje djecu

24.12. – Badnjak i humanitarni Torta Party

26.-27.12. – Tradicionalni dječji turnir u malom nogometu, koncert Moreška, zimsko kupanje

31.12. – Doček Dida Mraza u Gradskom parku

Kino: projekcije obiteljskih i popularnih filmova: “Pun gas”, “Božićna mišolovka”, “Avatar: Vatra i pepeo”, “Spužva Bob” i drugi.

Advent u Korčuli nudi zabavu za sve generacije – od najmlađih do odraslih, uz glazbu, kreativne radionice i tradicionalne blagdanske običaje.

24. Krapina

Krapina i ove godine oživljava u blagdanskom ruhu! Tijekom prosinca posjetitelje očekuju koncerti, kreativne radionice, predstave za djecu, filmske projekcije i brojni trenuci za druženje s obitelji i prijateljima.

Posebnu atmosferu donosi klizalište kod OŠ Ljudevit Gaj, mjesto okupljanja svih generacija, te Krapinski medeni sajam koji čuva tradiciju i domaće delicije. Grad će biti pun svjetlosti paljenja adventskih svijeća, a glazbeni program uključuje večeri božićnih melodija i adventske koncerte na više lokacija.

Vrhunac programa stiže uoči Božića i Nove godine, kada se Krapina pretvara u pravo čarobno središte radosti, glazbe i zajedništva, a adventska priča doista oživljava u svom najljepšem obliku.

25. Advent u Zagorju

Doživite nezaboravne blagdane u Zagorju, regiji koja tijekom Adventa postaje prava zimska bajka! Zagorje 2025. donosi bogat i raznovrstan program prepun veselja, tradicije i čarolije za sve generacije.

U cijeloj regiji mirisi kuhanog vina i domaćih kolača mame na adventske sajmove, dok raskošni koncerti, klizališta i obiteljska događanja stvaraju atmosferu koju ne želite propustiti. Svaka općina i grad pripremili su nešto posebno – od romantičnih večeri pod svjetlom lampica, preko dječjih predstava i obiteljskih avantura, do energičnih koncerata i božićnih sajmova.

Advent u Zagorju nudi ponešto za svakoga - bilo da tražite miran i topao ugođaj lokalnih običaja ili veselu blagdansku atmosferu punu glazbe, igre i zabave. Posjetitelji iz svih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva, dolaze osjetiti toplinu lokalne zajednice, uživati u prepoznatljivim okusima zagorske kuhinje i bogatim kulturnim programima.

Glavna događanja odvijaju se u gradovima i općinama poput Krapine, Zaboka, Marije Bistrice, Oroslavja, Zlatar Bistrice i Lobora, gdje adventska čarolija dobiva svoj puni sjaj. No posebnu draž donose i manja mjesta poput Hrašćine, gdje se tradicija, lokalni duh i blagdanski ugođaj stapaju u savršenu priču koja oduševljava sve posjetitelje.

Ove godine, Zagorje ponovno pokazuje zašto je omiljena destinacija za blagdane, nudeći doživljaj koji spaja glazbu, gastronomiju, kulturne događaje i tradiciju. Ne propustite priliku zaploviti u blagdane u srcu Hrvatskog Zagorja – regiji koja iz godine u godinu očarava i mališane i odrasle.

26. Virovitica

Prosinac u Virovitici donosi pravu blagdansku čaroliju! Grad oživljava božićno-novogodišnjim običajima – od paljenja prve adventske svijeće i božićnih lampica pa sve do bogatog programa Advent u Virovitici.

U centru, na Šetnici, očekuje vas Doček Nove godine, i to onaj pravi, ali i dječji doček, dok po gradu traju koncerti, izložbe, kazališne predstave i promocije u Gradskoj knjižnici, Češkom domu, Gradskom muzeju i Kazalištu Virovitica.

Posebnu blagdansku atmosferu stvaraju božićni koncert učenika Glazbene škole Jan Vlašimsky, Žive jaslice ispred crkve sv. Roka te nastupi lokalnih KUD-ova i pjevačkih društava. Tu su i sportske priredbe, koje dodatno podižu blagdanski ugođaj.