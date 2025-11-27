Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZIMSKE RADOSTI

Advent stiže i na Sljeme! Evo kakav program vas očekuje

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 1 min
Advent stiže i na Sljeme! Evo kakav program vas očekuje
14
Foto: PROMO

Zimski vikendi na Sljemenu i ove godine uključuju adventske i božićne koncerte, radionice za djecu, izložbu, zajedničko ukrašavanje bora, redovite mise i pjevanu molitvu časoslova

Advent i Božić na Sljemenu ponovno donose bogat duhovni, kulturni i obiteljski vikend program u organizaciji isusovačke župe Majke Božje Sljemenske, Kraljice Hrvata, u suradnji s Hrvatskim šumama – Šumarija Zagreb, Zagrebačkim Holdingom – TA Snježna Kraljica i hotelom Tomislavov dom, Parkom prirode Medvednica te sljemenskim ugostiteljima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja 01:10
Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja | Video: 24sata/pixsell

Zimski vikendi na Sljemenu i ove godine uključuju adventske i božićne koncerte, radionice za djecu, izložbu, zajedničko ukrašavanje bora, redovite mise i pjevanu molitvu časoslova.

GDJE SE DOBRO JEDE I PLEŠE Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja
Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja
Foto: PROMO

Blagoslov i paljenje adventskih svijeća održavat će se na nekoliko lokacija: ispred TA Snježna Kraljica, kod Šumarskih jaslica na livadi pored Stare Lugarnice, ispred hotela Tomislavov dom te na vrhu Sljemena ispred restorana Vidikovac. Uz bogat duhovni program, sljemenski ugostitelji očekuju posjetitelje sa svojim specijalitetima, toplim napitcima i pravim planinarskim ozračjem uz vruća ognjišta.

Foto: PROMO

Posebno ističemo misu kod Šumarskih jaslica koja će biti u nedjelju 7. prosinca u 12 sati, kada će biti i blagoslov djece i trudnica i tradicionalni blagoslov Šumarskih jaslica.

IMA SVEGA... FOTO Otvoreno je Fuliranje! Evo kako izgleda najveseliji kutak Adventa s čak 16 kućica
FOTO Otvoreno je Fuliranje! Evo kako izgleda najveseliji kutak Adventa s čak 16 kućica

Središnji događaj je Badnja večer kada je tradicionalna polnoćka u kapelici na koju mnogi planinari dolaze pješice. Nakon polnoćke slijedi procesija do Šumarskih jaslica gdje se polaže Isusa u jasle.

Foto: PROMO

Advent na Sljemenu okuplja obitelji i prijatelje u prirodi i molitvi, u tišini šume i zvuku zvona kapelice. To je advent iznad oblaka — mjesto gdje se tradicija, zajedništvo i vjera susreću u pripravi za Kristovo rođenje.

Cjelokupan i detaljan program dostupan je na www.adventsljeme.hr te na Facebooku i Instagramu: adventsljeme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Genijalan trik kako da vam cipele postanu otporne na vodu
ZA SUHE NOGE

Genijalan trik kako da vam cipele postanu otporne na vodu

Svijećom istrljajte cipele tako da na njima ostane bijeli sloj. Potom ga otopite fenom. Na kraju pričekajte nekoliko trenutaka i cipele će biti spremne za hodanje po kiši
20 bizarnih fetiša: Neke 'pale' plišanci, očne jabučice, sluz...
IMATE LI IH I VI?

20 bizarnih fetiša: Neke 'pale' plišanci, očne jabučice, sluz...

Kad netko ima seksualni fetiš, to znači da za njega neki predmet, način oblačenja ili određeni scenarij poprima magičnu kvalitetu, ima dublje značenje i postaje dio omiljenih seksualnih iskustava
Najtajnovitiji znakovi Zodijaka: Oni sve znaju o svima, ali o sebi ništa ne žele otkriti
RANG LISTA

Najtajnovitiji znakovi Zodijaka: Oni sve znaju o svima, ali o sebi ništa ne žele otkriti

Ovi znakovi rijetko dijele svoje misli i osjećaje, a još rjeđe dopuštaju drugima da zavire u njihovo srce. Takvi ljudi ostavljaju dojam nedokučivosti i time potiču znatiželju ljudi oko sebe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025