Advent stiže i na Sljeme! Evo kakav program vas očekuje

Advent i Božić na Sljemenu ponovno donose bogat duhovni, kulturni i obiteljski vikend program u organizaciji isusovačke župe Majke Božje Sljemenske, Kraljice Hrvata, u suradnji s Hrvatskim šumama – Šumarija Zagreb, Zagrebačkim Holdingom – TA Snježna Kraljica i hotelom Tomislavov dom, Parkom prirode Medvednica te sljemenskim ugostiteljima.

Zimski vikendi na Sljemenu i ove godine uključuju adventske i božićne koncerte, radionice za djecu, izložbu, zajedničko ukrašavanje bora, redovite mise i pjevanu molitvu časoslova.

Blagoslov i paljenje adventskih svijeća održavat će se na nekoliko lokacija: ispred TA Snježna Kraljica, kod Šumarskih jaslica na livadi pored Stare Lugarnice, ispred hotela Tomislavov dom te na vrhu Sljemena ispred restorana Vidikovac. Uz bogat duhovni program, sljemenski ugostitelji očekuju posjetitelje sa svojim specijalitetima, toplim napitcima i pravim planinarskim ozračjem uz vruća ognjišta.

Posebno ističemo misu kod Šumarskih jaslica koja će biti u nedjelju 7. prosinca u 12 sati, kada će biti i blagoslov djece i trudnica i tradicionalni blagoslov Šumarskih jaslica.

Središnji događaj je Badnja večer kada je tradicionalna polnoćka u kapelici na koju mnogi planinari dolaze pješice. Nakon polnoćke slijedi procesija do Šumarskih jaslica gdje se polaže Isusa u jasle.

Advent na Sljemenu okuplja obitelji i prijatelje u prirodi i molitvi, u tišini šume i zvuku zvona kapelice. To je advent iznad oblaka — mjesto gdje se tradicija, zajedništvo i vjera susreću u pripravi za Kristovo rođenje.

Cjelokupan i detaljan program dostupan je na www.adventsljeme.hr te na Facebooku i Instagramu: adventsljeme.