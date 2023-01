'Kći puni 18 godina i počastit ću je striperima. Svi me mrze zbog toga, ali nije me briga'

Influenserica i blogerica Carla Bellucci čvrsto je naumila pobijediti u natjecanju u popularnosti među majkama prijateljica svoje kćeri tinejdžerice. Naime, dok bi većina bila sretna s time da punoljetnost proslavi čašom nekog malo finijeg pjenušca, Carla je odlučila da će njena Tanisha (17) taj rođendan proslaviti uz boce skupog Dom Perignona. No, ne samo to: Pjenušac koji stoji oko 200 funti (ili približno oko 220 eura) Tanishi i njezinim prijateljicama posluživat će – polugoli striperi!

Naime, slobodoumna mama Carla planira zabavu koja će stajati oko 10.000 funti (oko 11.300 eura), i ni najmanje se ne zabrinjava oko toga što su majke kćerine prijateljice pomalo zgrožene zbog toga i već sada ljute. Umjesto da prihvati prijedloge da bude razborita kad je zabava njezine kćeri u pitanju, kaže kako uvijek radije potiče njezinu znatiželju te da ju i sama potiče da otvori svoj kanal na Instagramu preko kojega će sama komunicirati sa svojim obožavateljima.

Foto: Instagram/@officialbellucci

Moja najstarija kći Tanisha će 3. veljače napuniti 18 godina i pobrinut ću se da to bude dan za pamćenje ne samo za nju, nego i za cijeli naš gradić. Umjesto da uzmem neki otužni prosecco po cijeni od 5 funti, pobrinut ću se da Tanisha prvi put kuša bocu šampanjca Dom Perignon od 200 funti i želim biti sigurna da će to učiniti sa stilom – kaže Carla, koja živi sa zaručnikom Giom i troje mlađe djece, Tanishom (17), Jaydenom (15), i 12-mjesečnim Blueom, blizu gradića Hitchina u okrugu North Hertfordshire, u Hertfordshireu.

- Dobro znam da će mame iz našeg okruga biti užasnute tom idejom da na kćerinu zabavu pozovem stripere, ali na kraju dana ona je odrasla osoba, i ja u tome ne vidim problem! – odlučna je Carla. Svjesna je da će sigurno biti dosta mama koje svojim kćerima neće dopustiti da dođu na tu zabavu no sigurna je da će one naći način da se ipak pridruže proslavi rođendana njene kćeri. Na sve tvrdnje da će tamo biti djece, odgovara:

- Onaj skromni detalj kod konobara prekrit će mala pregača koju će nositi. Naravno da nisam čudovište koje djecu potiče na alkohol: Za one maloljetne neće biti šampanjca!

Carla ističe kako uopće ne vidi problem u tome da na zabavi njene kćeri budu striperi, jer ju odgaja tako da su više prijateljice nego majka i kći i draže joj je vidjeti je na zabavi među striperima, nego da se negdje u obližnjem polju nalijeva votkom.

- Konobari, naravno, nisu jeftini, stajat će me oko 600 funti (oko 680 eura) za nešto više od sat vremena. Naravno da želim rezervirati i mađioničara i DJ-a. Cilj je da ukupni trošak ostane u granicama 10 000 funti, no Tanishu ću možda odvesti i u Pariz, što bi bio moj rođendanski poklon kćeri, pa će to sigurno utjecati na troškove. Zato moram malo pripaziti na proračun, da ipak ostanemo u okvirima 10.000 funti - kaže.

Na sve kritike dodaje kako će Tanisha samo jednom u životu proslaviti 18 godina!

Foto: Instagram/@officialbellucci

- Dobro znam da će mame 'policajke' biti blizu i osuditi me zbog toga što pokazujem da imam novca dok se drugi ljudi bore za preživljavanje, no ljudi moraju prestati kukati i naučiti kako planirati proračun. Ako si ne mogu priuštiti to da plate račun za grijanje, možda bi trebali prestati pušiti – odgovara Carla kritičarima.

Foto: Instagram/@officialbellucci

Dodaje kako i sama Tanisha već ima planove za to kako bi mogla nadoknaditi novac koji će možda potrošiti s majkom u Parizu.

- Sad kad navršava 18 godina, znam da će vrlo rado otvoriti vlastiti račun preko kojeg sama može komunicirati s obožavateljima i zaraditi, pa radije nego da zatvaram oči pred time, želim biti što je više moguće uključena u to što radi. Dapače, ja ću preuzeti ulogu menadžera da joj pomognem. Očito imam iskustva u toj industriji i stoga joj mogu pomoći da ne bude iskorištena – kaže majka.

Dodaje kako je i njezin zaručnik Gio prilično zaštitnički nastrojen prema Tanishi te da ju oboje nastoje podsjetiti da će ono što radi sada biti i dio njene budućnosti te da mora biti oprezna.

- Za razliku od drugih mama i kćeri, Tanisha i ja imamo odnos pun povjerenja i ona će sve probleme podijeliti sa mnom –zaključuje Carla Bellucci, a prenosi The Sun..



