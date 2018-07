Klima u autu: Kako je koristiti da ne dobijete upalu, prehladu

Tijekom vrućih, sparnih dana klima u automobilu je spas, no treba biti oprezan. Izuzetno je važno paziti da temperatura hlađenja nije preniska, u odnosu na temperaturu vani, jer možete dobiti upalu grla i sinusa, prehladiti se. Preporuka je da razlika ne bude veća od 5 do 6 stupnjeva. Osim toga, nije dobro izlagati tijelo ekstremnim temperaturnim razlikama, posebno to ne smiju ljudi sa slabijim srcem.

Automobil treba rashlađivati postupno, najbolje je otvoriti prozore tijekom prvih nekoliko minuta vožnje pa tada polako snižavati temperaturu na klima uređaju. Također, vozite li se po gradu, razmislite isplati li vam se paliti klimu - dok ona rashladi auto, već ste na cilju. Bolja i ekonomičnija opcija je paziti da je vozilo parkirano u hladu, staviti zaštitu od sunca na vjetrobransko staklo i otvoriti prozore tijekom vožnje.

Još jedna stvar na koju je važno paziti, a mnogi to ne shvaćaju ozbiljno, je - redovito čišćenje klime. Preporuka je svake dvije godine, iako neki kažu da bi to bilo dobro napraviti prije svakog ljeta. Naime, u klimi se mogu razmnožiti razne bakterije, gljivice i plijesan, a ako nije očišćena, one mogu završiti u dišnom sustavu, izazvati alergije, iritaciju očiju, suhi kašalj... ali i ozbiljne zdravstvene probleme.

Pazite i da je plina u klima uređaju dovoljno, i to će vam provjeriti serviser.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Stručnjaci kažu kako je dobro koristiti recirkulaciju zraka u vozilu što češće. Na taj način klima uređaj hladi zrak koji je već rashlađen, a ne vruć koji ulazi u vozilo. Na taj način klima uređaj se manje troši i dulje traje.

Ali, kod recirkulacije zraka treba biti izuzetno pažljiv i na umu treba imati to da putnici troše kisik i zato je važno periodično pustiti vanjski zrak u automobil, u protivnom nedostatak kisika može imati ozbiljne posljedice, recimo, da vozač padne u nesvijest i izgubi nadzor nad vozilom.

Recirkulacija zraka neka ne traje dulje od deset minuta odjednom.

Pravilan postupak hlađenja automobila

Na portalu automobili.hr pojasnili su postupak rashlađivanja vozila, za najbolje rezultate:

Nakon što ste pokrenuli motor, uključite klima uređaj.

Otvorite sve prozore.

Postavite opciju - uvlačenje vanjskog zraka.

Temperaturu namjestite na minimum.

Postavite okretaje ventilatora na najveću brzinu.

Nakon rashlađivanja prozore treba zatvoriti i smanjiti brzinu puhanja ventilatora. Temperatura klime neka ne bude puno manja od vanjske. Najbolje je da hladan zrak puše u vjetrobransko staklo i noge. Izravno puhanje u lice nije preporučljivo.

Preporuka je i nekoliko minuta prije kraja putovanja, isključiti klimu i ostaviti ventilaciju. Na taj način će se vlažna mjesta u klima uređaju osušiti, a time će se smanjiti mogućnost razmnožavanja bakterija, gljivica i plijesni jer one vole vlažno okruženje.

Foto: Dreamstime

Mišljenje hrvatske liječnice

- Iz godine u godinu se upotreba klima uređaja povećava, a time se povećavaju i negativni učinci na zdravlje gornjeg i donjeg dijela dišnog sustava. S druge strane, povoljan učinak klima uređaja je filtriranje zraka koji dolazi izvana, a to je benefit pacijentima koji su alergični na pelud, prašinu, grinje. Na taj način je koncentracija alergena u zraku manja. Filtriraju se i bakterije, virusi te gljivice - objasnila nam je Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.

- Međutim, najčešće se koriste klima uređaji koji hlade i suše zrak, ali ga ne ovlažuju. Takav uređaj suši sluznicu dišnog trakta te se na taj način gubi njezina uloga pročišćivača udahnutog zraka. Takva sluznica puca, stvaraju se mikro ragade (bolna krvava napuklina na tvrdoj i suhoj ili upaljenoj koži) u koje se nakaleme mikroorganizmi koji dovode do infekcije - dodaje.

- Uz sve to je važno napomenuti da prehlade ne nastaju zbog hladnog zraka nego ih uzrokuju mikroorganizmi kojima su se stvorili uvjeti za kultivaciju na tako promijenjenoj sluznici. Isušivanje je tim veće ukoliko je smjer zraka iz klime usmjeren direktno prema licu - pojasnila nam je ova liječnica.

Foto: Privatni album Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine

- Ukoliko koristimo takve rashlađivače u svojim automobilima, ali i u svojim domovima koji nam stvaraju ugodu u vrelim danima savjetujem pridržavati se nekoliko pravila - pojasnila nam je liječnica pa nabrojala na što treba pripaziti:

Neka razlika u temperaturi u hlađenoj prostoriji u odnosu na vanjsku temperaturu ne bude veća od 8 stupnjeva, vlažnost treba biti od 40-60%, a brzina strujanja zraka najviše 0,2 m/s.

Ne usmjeriti puhalicu direktno u lice jer povećava mogućnost pojave glavobolje, grlobolje, tegoba sluznice očiju, nosa i uha.

Po mogućnosti koristiti uređaje za hlađenje s ovlaživačima.

Redovito dezinficirati i čistiti filtere uređaja.

Oprez kroničnim bolesnicima koji pate od srčano žilnih bolesti kojima se preporučuje umjereno rashlađeni prostor bez nagle promjene temperature okoline.

Ne boraviti u rashlađenom prostoru u vlažnoj odjeći jer je gubitak temperature i pothlađivanje tih dijelova tijela mnogostruko brže.

Poseban oprez kod korištenje klima uređaja u prisutnosti male djece.

Hidratizirati se vodom i biljnim nezaslađenim čajevima u klimatiziranom prostoru.

Ne spavati u klimatiziranom prostoru radi opasnosti dehidracije i pothlađivanja,

- Klime ne uzrokuju tegobe, bolest i druge smetnje nego ljudski faktor koji ne zna njome rukovati i koji se ne pridržava pravila i upozorenja - napominje Branislava Čilić dr.med.

Foto: dnberty

Kako izgleda servis klima uređaja u autu?

- U redovan servis klime spada čišćenje ventilacijskih kanala, antibakterijsko čišćenje isparivača klima uređaja kao i zamjena filtera unutrašnjosti. Servis auto klime se preporučuje svake 2 godine. Zamjena filtera unutrašnjosti se preporučuje 1 do 2 puta godišnje. Redovnim održavanjem auto klime omogućava se njen ispravan rad što podrazumijeva čist i svjež zrak u kabini i otklanjanje prašine, masnoće, nikotina, neugodnih mirisa, bakterija, mikroba itd. - objašnjavaju u Servisu Purić d.o.o.

- Obzirom da klima uređaj nije hermetički sistem, iz njega godišnje u prosijeku izađe oko 86 g rashladnog sredstva. Nakon nekog vremena, količina plina koja preostane u sistemu klima uređaja nije dovoljna za optimalan rad klima sistema - dodali su na svojoj internetskoj stranici.

Kažu kako je za optimalan rad klima sistema potrebno:

Svakih 12 mjeseci:

Provjera ispravnosti:

visokog i niskog pritiska

izlazne temperature na središnjem ispušnom kanalu u kabini

vremena uključenja i isključenja kompresora

funkcionalnost ventilatora kondenzatora klima uređaja

sistema za raspoređivanje zraka i unutrašnje cirkulacije zraka

Vizualna kontrola:

stanje i zategnutost pogonskog remena

zaprljanost i oštećenje kondenzatora

pretraga za eventualnim curenjem plina uz pomoć UV sistema

Svaka 24 mjeseca:

zamjena filtera sušača

recikliranje plina i vakuumiranje sistema za klimu, promjena ulja u sistemu

punjenje auto klima uređaja propisanom količinom rashladnog plina

izmjeriti izlazne temperature na središnjem ispušnom kanalu u kabini

