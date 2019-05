Klimatske promjene su poziv za buđenje cijele civilizacije

Globalno zagrijavanje nema toliko veze s emisijama ugljičnog dioksida koliko ima s kapitalizmom, tvrdi autorica Naomi Klein u svojoj knjizi 'This Changes Everything'.

- Klimatske promjene, kojima zadnjih godina u sve većoj mjeri svjedočimo, poziv su za buđenje cijele civilizacije i snažna su poruka o potrebi za brzim djelovanjem i reformama - kaže i dodaje da klimatsku problematiku shvaćamo pogrešno.

Foto: Promo

- Problem je u kapitalizmu, a ne ugljiku, odnosno ideologiji koja nas je od osamdesetih dovela do uništavanja planeta i produbljivanja nejednakosti - ističe Klein koja misli da smo na prekretnici.

- Kada se globalno zatopljenje tek počelo pojavljivati kao tema među znanstvenicima, svjetske vlade bile su previše zaokupljene idejom da tržište ne bi smjelo biti ograničeno ni na koji način. U tom vremenu, broj cestovnih trakova diljem svijeta porastao je s dvije na šest - objašnjava autorica koja misli da ekonomije i dalje proizvode goleme količine ugljičnog zagađenja, što otežava pokušaje revitalizacije klimatskih uvjeta.

- Kapitalizam je, otkad je ‘pušten s lanca’ 80-ih, povećao jaz između bogatog i siromašnog stanovništva - kaže Klein koja posebno osuđuje milijardere koji velikim donacijama pokušavaju ‘pomiriti’ kapitalizam i klimatske promjene.

- Naš ekonomski i planetarni sustav trenutačno su u ratu. Potrebna nam je ideološka bitka - govori Naomi koja ipak u trenutačnoj egzistencijalnoj krizi vidi i nešto pozitivno, kao što je mogućnost za odbacivanje propalih ekonomskih sustava, preobrazbu globalne ekonomije i preuređenje političkih sustava.

Ideja za pisanje knjige o odnosu globalne ekonomije i klimatskih promjena javila se 2009. godine tijekom klimatskog summita UN-a u Kopenhagenu, koji je primjer neuspjeha međunarodne diplomacije.