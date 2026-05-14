Ključni vitamini i minerali za očuvanje zdravlja svake žene

Iako je uravnotežena prehrana uvijek najbolji izvor nutrijenata, važno je znati na koje od njih treba obratiti posebnu pozornost.

Gradivni materijal za čvrste kosti

Zdravlje kostiju jedan je od prioriteta, a dva nutrijenta tu igraju glavnu ulogu: kalcij i vitamin D. Kalcij je najzastupljeniji mineral u tijelu, ključan za gustoću kostiju i zubi, no tijelo ga ne može učinkovito apsorbirati bez vitamina D. Zbog toga se često nazivaju partnerima u očuvanju koštanog sustava. Žene su pod četverostruko većim rizikom od razvoja osteoporoze, bolesti koja slabi kosti i čini ih podložnima prijelomima, osobito nakon menopauze kada se smanjuje razina estrogena.

Preporučeni dnevni unos kalcija za većinu odraslih žena iznosi oko 1000 miligrama, dok se za tinejdžerice i žene starije od 50 godina ta brojka penje na 1200 do 1300 miligrama. Najbolji izvori kalcija su mliječni proizvodi poput mlijeka, sira i jogurta, ali i tamnozeleno lisnato povrće poput kelja i brokule, sardine te obogaćene namirnice. Vitamin D, poznat i kao "sunčev vitamin", tijelo proizvodi izlaganjem suncu, a nalazi se i u masnoj ribi, jajima i obogaćenom mlijeku. Za većinu žena preporučuje se unos od 600 internacionalnih jedinica (IU) dnevno.

Energija i vitalnost: uloga željeza i B vitamina

Osjećaj stalnog umora i iscrpljenosti kod žena često može biti povezan s nedostatkom željeza i određenih vitamina iz B skupine, koji su ključni za proizvodnju energije i zdravlje krvožilnog sustava.

Željezo kao mineral od posebne važnosti

Željezo je sastavni dio hemoglobina, proteina u crvenim krvnim stanicama koji prenosi kisik iz pluća do svih dijelova tijela. Žene su posebno sklone nedostatku željeza zbog redovitog gubitka krvi tijekom menstruacije. Potrebe za ovim mineralom dodatno rastu tijekom trudnoće i dojenja. Simptomi nedostatka, koji mogu dovesti do anemije, uključuju kronični umor, bljedilo, vrtoglavicu i smanjenu koncentraciju. Odrasle žene trebale bi unositi oko 18 miligrama željeza dnevno. Najbolje se apsorbira iz životinjskih izvora poput crvenog mesa, peradi i ribe. Biljni izvori, kao što su grah, leća i špinat, također su bogati željezom, a njihovu apsorpciju pospješuje unos vitamina C, pa se preporučuje kombinirati ih s namirnicama poput citrusa, paprike ili brokule.

Moćna B skupina za živce i razvoj

Vitamini B skupine, a posebno folat (B9) i vitamin B12, imaju presudnu ulogu u zdravlju žena. Folat, odnosno njegov sintetički oblik folna kiselina, iznimno je važan za žene u reproduktivnoj dobi. Ključan je za rani razvoj neuralne cijevi fetusa, iz koje se razvijaju mozak i leđna moždina. Zbog toga se svim ženama koje planiraju trudnoću ili bi mogle zatrudnjeti preporučuje dnevni unos od 400 mikrograma (mcg) folne kiseline. Prirodni izvori folata uključuju špinat, šparoge, brokulu i mahunarke.

Za detaljnije podatke o multivitaminima i mineralima mogu se konzultirati stručni izvori. Vitamin B12 esencijalan je za zdravlje živčanog sustava i stvaranje crvenih krvnih stanica. Njegov nedostatak može uzrokovati umor, neurološke probleme i anemiju. Budući da se primarno nalazi u namirnicama životinjskog podrijetla poput mesa, ribe i mliječnih proizvoda, žene koje prakticiraju vegetarijansku ili vegansku prehranu trebale bi razmisliti o uzimanju suplemenata.



*uz korištenje AI-ja