Kod kuće pripremite najbolje zdrave obroke za školarce: U sendvič stavite špinat, mrkvu...

Djeca u dobi od sedam do devet godina trebaju između 1700 (djevojčice) do 2000 (dječaci) kilokalorija na dan, ona od 10 do 13 od 1850 (djevojčice) do 2220 (dječaci), a oni do 18 godina između 2110 (djevojčice) do 2750 (dječaci) na dan. Riječ je o procjenama Svjetske zdravstvene organizacije kojima se vode stručne skupine Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvu (HZJZ) u izradi smjernica za školsku prehranu. Ta bi energija trebala biti raspoređena kroz više obroka na dan, najmanje tri glavna i jednu do dvije užine, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti doručku, odnosno obroku koji će dijete pojesti u školi.