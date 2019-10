Koga zvijezde vole? Tri znaka će ovaj tjedan patiti, tri slaviti

Položaj planeta i drugi pokazatelji izdvojili su tri horoskopska znaka kojima ovaj tjedan neće donijeti ništa dobro, ali i tri znaka kojima će ovo biti najbolji tjedan u godini, piše elitedaily.com.

Tri znaka koji će ovaj tjedan htjeti što prije zaboraviti:

Ovan

Koliko god voljeli preuzeti vodstvo, u vašoj vezi će ovog tjedna sve biti protiv vas. Ako između vas i partnera postoji neravnoteža, vrijeme je da provjerite što se zbiva. Budite strpljivi u konfliktnim situacijama i pokušajte ne predviđati najgori ishod. Iako vam se čini kao da gubite moć, sjetite se da u vezama nema gubitnika ni pobjednika.

Umjesto da pokušavate biti dominantni, povucite ručnu i dopustite sebi i partneru da se oporavite pod vlastitim uvjetima. To vas dugoročno može zbližiti.

Strijelac

Nije sve vaša krivnja. Iako vam se čini da u ovom tjednu čitav svijet nešto treba od vas, nije vaša odgovornost rješavati tuđe probleme. Sjetite se postaviti granice kad su vaše potrebe ugrožene.

Ne dozvolite da vas iskorištavaju. Iako vam se u srce uvlači krivnja, shvatite da neki ne žele pomoć nego jednostavno traže kome će prebaciti svoje probleme.

Ribe

Više ne možete izbjegavati kosture iz ormara i morate poslušati što žele reći. Možda ćete se suočiti sa situacijom koja će voditi do teških zaključaka. Osjećate se kao da vas netko prisiljava da se odreknete nečega u što ste uložili puno truda i posla. Ništa od toga nije lagano, pa budite blagi prema sebi.

Povjerenje je avantura u koju ćete uploviti. Trenutačno vas okružuje puno mogućnosti za stvaranje novih prijateljstava i lijepih uspomena. Ako ste previše usredotočeni na bezizlaznost situacije koju ne uspijevate riješiti koliko god se trudili, propustit ćete dobre prilike.

Tri znaka koja će ovaj tjedan biti u "sedmom nebu":

Blizanci

Jeste li ikada stvorili umjetničko djelo koje vam je omogućilo da izrazite ono što vas tišti? Jeste li si ikad dopustili da se ludo zaljubite i to tako da imate osjećaj kao da ste ispalili srce u svemir? Ovog tjedna sve je to moguće, no da biste to postigli, morate spustiti obrambene sustave i prihvatiti ozbiljnu promjenu.

Podsjetite se da je potreba držanja svega pod kontrolom ono što vas u konačnici ostavlja bespomoćnima. Oslobodite dio sebe i gledajte kako se magični bumerang vraća u vašem smjeru. Usredotočite se na predivnu ideju i počnite planirati kako je ostvariti. Vjerujte u obećanje nečeg novog.

Vaga

Tko je god ustvrdio da je lagano rasti, nikad nije napredovao. Tek kad se suočite s dijelom sebe s kojim se teško suočiti, možete ostvariti pročišćenje. Ovog tjedna imate moć trijumfirati nad slabostima i iskoristiti neuspjehe kao gorivo za uspjeh. Perfekcija je dosadna.

Bez vaših pogrešaka nećete biti ni blizu autentičnosti. Vrijedni ste svega što imate unatoč činjenici da ste možda ponekad mislili kako to nije točno. Čak i ako osjećate rastuću bol, uživajte u duhovnom iscjeljenju. Znate da će vas to samo osnažiti.

Škorpion

Za Škorpione ovo je magično razdoblje, pa iskoristite pozitivnu energiju koja vas okružuje. Svijet gledate kroz leće empatije, otkrivajući dublju kreativnost uz dovoljnu količinu osjećaja odgovornosti zbog kojeg ćete dovršiti započete poslove.

Sve što ste mislili da ne možete postići, u ovom je tjednu puno lakše ostvariti nego što ste mislili. Iako vas duhovi prošlosti ponekad iznenade u srcu, zaliječit ćete rane ako nešto poduzmete. Okrenite se drugim ljudima, divite se sadašnjem trenutku i vjerujte u sebe. Nema razloga za nešto drugo.

