Mami (27) troje djece ne vjeruju da umire od raka: 'Kažu da sam prezgodna da bih bila bolesna'

Jemmi McGowan (27) iz Omagha u Sjevernoj Irskoj, dijagnosticiran je rak jajnika četvrtog stupnja u veljači 2021., a stručnjaci su predvidjeli da neće živjeti nakon svibnja 2022. Udana mama troje djece, koja ne izlazi iz kuće bez puno šminke i duge perike, kaže da svaki tjedan dobije barem jedan ružan komentar.

POGLEDAJTE VIDEO: Karcinom kod trudnica

Unatoč dijeljenju fotografija posjeta bolnici sa svojim pratiteljima na Instagramu, Jemmu redovito optužuju da laže o svojoj dijagnozi.

Ali Jemma kaže da je previše zauzeta pronalaženjem načina da produži svoj život, tako da može gledati svoju djecu Sadie (5) Louis (2) i Betty (1) kako odrastaju, kako bi dopustila da joj to smeta.

- Tjedno mi barem jedna osoba napiše nešto ružno na Instagramu - rekla je.

- Uistinu se ne uzrujavam niti dopuštam da me to oneraspoloži jer to što govore nije istina. Stranci ne znaju o čemu pričaju. Dođe mi da im napišem 'Kakav još dokaz želiš? Hoćeš moju krv? Da ti je mogu dati, dala bih! - rekla je.

Jemmi je prvi put dijagnosticiran rak jajnika 2016., u dobi od 22 godine, dok je bila šest tjedana trudna sa svojim drugim djetetom sa sadašnjim suprugom Cliveom (40) za kojeg se udala 2018.

Potpuno šokirana dijagnozom, podvrgnuta je operaciji u bolnici kako bi uklonili tumor, nakon čega su joj doktori rekli da se više neće vratiti.

- Imala sam jake bolove na lijevoj strani. Otišla sam liječniku opće prakse koji je zaključio da imam izvanmateričnu trudnoću i poslao me na hitnu. Tamo su mi rekli da je beba dobro, ali da mi je potrebna operacija za uklanjanje fibroida na jajniku. Bila sam 17 tjedana trudna - ispričala je.

- Otkrili su da se radi o raku, ali su rekli da je to niskog stupnja 1, pa se nisam više toliko zamarala s time - nastavlja.

Jemma nije imala nikakve daljnje simptome tijekom sljedeće četiri godine. No, dok je bila trudna 36 tjedana sa svojim trećim djetetom, Jemma je u siječnju 2021. otkrila kvržicu na svom tijelu.

Rekla je doktoru što je našla nakon čega su ju poslali na magnetsku rezonancu te je primljena u bolnicu na steroidnu terapiju jer je bilo potreban rani carski rez, kojem je podvrgnuta samo par tjedana kasnije.

Već 24 sata nakon poroda, Jemmi je rečeno da joj se rak vratio. Ovaj put s tumorom u lijevom plućnom krilu i višestrukim tumorima u zdjelici i stidnim kostima.

- Riječi koje su mi odzvanjale u glavi bile su: neizlječivo, agresivno i neobično se ponaša - rekla je.

- Počela sam s kemoterapijom kad je Betty imala samo dva tjedna. Nisam željela odustati, ni reći svojoj djeci da ću umrijeti. Tada sam shvatila da ću se do kraja boriti protiv raka - objasnila je.

Jemma je prošla kroz tri kruga dvije različite vrste kemoterapije u Belfastu, što je rezultiralo opadanjem kose, kao i povraćanjem.

Zatim je u svibnju 2021. tim onkologa otkrio tri nova tumora koji rastu u Jemminom tijelu i objasnili su da kemoterapija ne djeluje, i neće moći nastaviti s njom.

Savjetovali su joj da 'sredi svoje poslove', dajući joj prognozu od samo 3-15 mjeseci života.

No potaknuta željom da što dulje bude tu za svoju djecu, Jemma je odbila prihvatiti dijagnozu.

- Bilo mi je jako loše od kemoterapije. Dvaput me skoro ubila. Tumori su rasli, a zaključak doktora je bio da je neetično nastaviti s kemoterapijom kad nema rezultata - ispričala je.

- Naposljetku su mi ponudili pet krugova radioterapije za ublažavanje boli, ali nuspojave su uključivale odricanje od seksa, nošenje vrećice za mokraću, vrećice za žuč i tešku operaciju - ispričala je i objasnila da nije namjeravala prolaziti kroz to kad nije osjećala previše boli.

- Ne tražim da budem baka, samo želim biti mama. Ne želim zauvijek, samo želim više vremena, pa zašto ne bih napravila sve što mogu da to ostvarim? - izjavila je.

Jemma je počela istraživati ​​alternativno i holističko liječenje raka. Svoje putovanje odlučila je dokumentirati i na Instagramu.

Pronašla je kontroverznu kliniku u Meksiku koja je nudila alternativne terapije za rak, no putovanje bi par koštalo 800 tisuća kuna (90.000 funti).

Jemma, koja je vodila svoj posao prodaje rabljenih automobila, pokrenula je GoFundMe stranicu i objavila je na društvenim mrežama.

Obitelj, prijatelji i stranci okupili su se i do danas prikupili više od jednog i pol milijuna kuna (170.000 funti), što je Jemmi bilo i više nego dovoljno da tamo ode.

- Clive i ja smo odletjeli u Meksiko u lipnju 2021., gdje su mi tamošnji liječnici postavili protokol i, u mom slučaju, sve su to prirodni dodaci prehrani - rekla je Jemma.

- Uzimam mnogo lijekova koje nije odobrila državna administracija za hranu i lijekove pa nisu odobreni ili dostupni u mojoj zemlji, te su u kliničkim ispitivanjima - objasnila je Jemma i dodala da svakih šest mjeseci dobiva lijekove iz Meksika, a svakih osam tjedana lijekove iz Londona.

- To me košta oko 22 tisuće kuna (2500 funti) svaki mjesec. Prikupljanje sredstava je doslovno spas - dodala je.

- Također sam na strogoj prehrani - nema šećera, nema bijelih ugljikohidrata, nema kravljih proizvoda i ne smijem jesti mesne proteine. Pijem puno sokova i puno postim - ispričala je za Daily Mail.

Jemma se sad dobro osjeća i čvrsto je uvjerena da je u stanju 'izliječiti samu sebe' i produžiti svoj život. Ali ona ne poriče neizbježno.

Kupila je buduće darove za otvaranje na velikim prekretnicama kao što su njihovi 18. rođendani, polaganje vozačkih ispita i vjenčanja.

- Želim da me se sjećaju i da znaju da sam razmišljao o njima. Clive zapravo ne želi pričati o tome, ali nije baš neki govornik - rekla je Jemma.

- Svaki put kad želim razgovarati o raku s njim, on promijeni temu. Ali tražila sam ga da mi obeća da naša djeca nikad neće drugu ženu nazivati mamom - rekla je.

- Nitko od nas ne zna što donosi sutra. Osjećam se kao da sam dobila nešto posebno jer znam da postoji velika mogućnost da su mi dani odbrojani. Netko mi je jednom rekao da bi sutra mogli izaći na cestu i poginuti u prometnoj nesreći. Tad sam shvatila da sam dobila dar, znajući svoju sudbinu pa mogu cijeniti ono što mi je ostalo i imati vremena za pripremu - rekla je.

