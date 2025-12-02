Koji ste vi tip u teretani? Od 'Instagramuša' do 'snagatorica'

Svaka osoba koja imalo drži do sebe barem je jedanput u životu ušla u teretanu. I to jedanput bilo je dovoljno za razvijanje niza stereotipova o tome kakve sve vrste vježbača postoje. A ako ste, poput mene, malo češće na toj adresi, definitivno ćete proširiti popis stereotipova o vježbači(ca)ma.

’Ovdje sam prvi put’ tip

Iz aviona se vide one koje su prvi put u teretani. Zbunjeno gledaju u sprave kao da su dijelovi rakete. Ne znaju za što koja služi, prime se neke nakon što su škicnule kako to radi osoba prije pa pokušavaju s istom (najčešće pogrešnom i prevelikom) težinom odraditi sličan trening. Neke među njima su hrabrije pa pitaju za pomoć, neke odustanu pa odu k’o fol trčati na traku hineći da su baš to planirale. Izbjegavaju kontakt očima nadajući se da ih nitko neće skužiti i da si neće nakačiti nekog pacijenta iz teretane na grbaču. Karakterizira ih i “pogrešna” odjeća - običan, a ne sportski, grudnjak i prevelika pamučna majica. Mislim, zna se da “prava” vježbačica ima komplet u istoj boji. Majicu nosiš samo ako skrivaš kilograme, inače su, ove sezone, obavezni sportski grudnjak ili crop top. U istoj boji kao tajice. Ni trenirke se ove sezone ne nose, a bome niti stopalice nego propisno navučene čarape.

Foto: Dreamstime

Instagram vježbačice

Obično su u super formi, nose one tajice što su uvučene u stražnjicu i grudnjak iste boje. Popeglane i raspuštene duge kose s ekstenzijama uz neutral makeup. Dijele se na dva podtipa. Prvi - snimaju svaku svoju vježbu i objavljuju u real timeu, najčešće na Instagramu. Vježbe im nisu osobito pametne, no u prvi plan stavljaju polugola leđa i te tajice, u kojima ja vidim samo rizik od gljivične infekcije. Ali ja vjerojatno nemam pojma i to je moda. Drugi tip su one koje snimaju da su u teretani pa traže dobar kadar, svjetlo i spravu ispisujući hashtagove poput #gymlove #gymselfie #workout i slično. Vježbanje traje dok ne okinu idealnu fotku, maksimalno pola sata. No usprkos tome oba tipa izgledaju odlično, pa vjerujem da stvarno ozbiljno vježbaju. Obavezno piju nešto obojeno dok vježbaju (ili se slikaju).

Foto: ANDOR BUJDOSO

Trenerice instagramuše

Te su ekstenzija onih prvih. Komplet za vježbanje u istoj boji, često nekoj kričavoj ili bijeloj da se ističu u masi drugih. I dalje raspuštene kose, jer one se valjda ne znoje, porculanskog tena, bijelih ravnih zubi, eventualno nose aparatić. Stražnjica je u prvom planu. Za te nisam sigurna ni da nose gaće, čak ni tange, jer se apsolutno nigdje ne vidi nikakav šav. Za njima se okreću i muškarci i žene. One su uistinu u top formi, a treninge (uvijek individualne) vode tako da s klijenticama razgovaraju o ljubavnom životu, horoskopu i prehrani. Njihov Instagram prepun je polugolih fotografija u sportskim kombinacijama, a ponegdje dijele i recepte prema kojima piju proteine, kreatin i još pet suplemenata istodobno tamaneći odreske. Jer proteini...

Njihov im je izgled najbolja reklama i vjerujem da super žive od svojeg znanja i tijela. Što god mislili o njima, neosporno je da mnogo truda ulažu u svoj izgled i zdravlje te nerijetko bez problema u toj tip top formi dižu i više od 100 kilograma u dead liftu.

Klijentice trenerica instagramuša

To su one koje se nadaju da će izgledati poput svojih trenerica, pa balansiraju između gladovanja i ekstremnih vježbi koje su većinom usmjerene na mišiće stražnjice i leđa. Često odustanu nakon prvog mjeseca vježbanja, ali se svojski trude. Hodaju za svojim trenericama poput pačića bez obzira na dob, nadaju se brzom čudu, nose slične boce kao trenerice i znoje se pod raspuštenom kosom. Govore o horoskopu i Mjesečevim dijetama, općenito već sada dosta dobro izgledaju, ali možda imaju neku kilu više i mišić manje nego što su zamislile.

Foto: DREAMSTIME

Snagatorice

I prosječnog muškarca strah je te žene. Imaju biceps kao Mirko Filipović, a s leđa ih je lako zamisliti kao snagatora. Kao iz šale dižu 100 kilograma u benchu, a dead lift bi mogle i jednom rukom. Glas im zna biti malo dublji, a ekipa oko njih ozbiljno sumnja da uzimaju i neke nedopuštene suplemente. Ili barem dopuštene u nedopuštenim količinama. Dominiraju prostorom u kombinacijama koje su bliže onim američkih wrestlera, stenju prilično glasno dok dižu utege, ne mogu ruke staviti uz tijelo, a i o nogama bi se dalo svašta napisati.

Foto: Dreamstime

Obične, ali redovite, vježbačice

Nisu od trendovskih modnih kombinacija, no na posturi tijela vidi im se da vježbaju godinama. Hodaju smireno i uspravno, raspoznaju sprave i znaju odrediti i sebi, a i drugima, ispravnu kilažu. Ne viču, ne stenju i ne slikaju se. Treninzi im traju sigurno sat vremena i nerijetko se nakon treninga presvuku u štikle i adekvatnu poslovnu odjeću. Spremne su svima pomoći, ali ako ih se pita. Stražnjica im je normalne veličine i rijetko vježbaju samo u grudnjaku. Neke od njih možda su i trenerice, no ne nabijaju to nikome na nos. Općenito nose “miris” ne zanima me što drugi misle o meni u teretani.