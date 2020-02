Koju boju ruža najradije birate? Ona će otkriti vašu jaku stranu

Bez obzira volite li na usne nanijeti samo bezbojni balzam ili malo sjajila - ili se pak osjećate goli ako nemate jarko crveni ruž - izbor boje ruža mnogo govori o vašoj osobnosti.

Žene koje nose jarko ružičasti ruž su 'nestašne'

Foto: Reuters/Pixsell

Za energične i razigrane žene, jarka ružičasta je savršena nijansa. Ako ćete najčešće posegnuti za ovom bojom, iz vas energija pršti, a vaš razigrani stil odgovara visokoj razini energije koju imate i nagovještava vašu nestašnu stranu.

Žene koje biraju boju šljive su jedinstvene

Foto: dreamstime Pobornice ove nijanse na usnama definitivno nemaju ništa protiv toga da su u centru pažnje. One zrače samopouzdanjem i neće ustuknuti pred izazovom. Usne boje šljive također ukazuju na jedinstveni osjećaj za stil, jer se ove žene uvijek izdvajaju od gomile.

Žene sa jarko crvenim ružem su strastvene

Foto: VALUA-VITALY

Kao i dame koje se odluče za nijansu šljive, i obožavateljice crvenog ruža za usne vole pažnju drugih i svjetla reflektora na pozornici i potpuno im je ugodno (i prirodno) kad su sve oči uprte prema njima. Žene s crvenim usnama također su izrazito strastvene i glasno govore o svemu, čak i kad je drugima to tabu tema.

Žene koje vole koraljnu boju ruža su optimistične

Foto: Dreamstime

One koje se najčešće odluče za koraljne usnice obično imaju pozitivan pogled na život. Te su žene izrazito optimistične i uvijek se trude iz bilo koje situacije izvući ono najbolje.

Žene koje biraju tamnocrveni ruž snažne su i samozatajne

Foto: Thinkstock

One koje vole tamnocrvenu nijansu zrače samopouzdanjem i ostavljaju dojam da uvijek znaju što žele i ne libe se ničeg da to i ostvare. Ipak, one su nešto mirnije od ljubiteljica jarke crvene boje. I premda možda neće uvijek žudjeti za centrom pozornosti, prvom će prilikom pokazati da imaju puno toga za reći.

Žene koje nose smećkasto ružičasti ruž su neovisne

Foto: Fotolia

Ružičasti ruž u tamnoj nijansi koja naginje smeđoj uvijek predstavlja sofisticirani izbor, a one koje favoriziraju tu prigušenu nijansu odlikuju ozbiljnost i inteligencija. One su uvijek u trendu bez da su toga i svjesne, a obično ne trebaju muškarca da o njima brine jer su poprilično samostalne.

Žene koje nose sjajilo u boji su dobre prijateljice

Foto: Ihor Pukhnatyy

Usnice s diskretnim sjajem ukazuju na zabavne žene koje su ipak skroz pri zemlji. Žene koje se odluče za malo sjaja u boji sebe ne shvaćaju previše ozbiljno i nisu umišljene; one su taman toliko svjesne svog izgleda da znaju zašto ih drugi gledaju ali im to nije bitno.

Žene koje se odluče za 'nude' ruž su tople i brižne

Foto: Dreamstime

Žene koje nose ruž u boji kože mogu biti sramežljive po prirodi, ali su i izrazito tople i brižne. Iako su uložile trud u svoj izgled, one to neće pokazati, a najdraže im je kad izgledaju potpuno prirodno - što vole i na drugima.

Žene koje uopće ne nose ruž treba shvatiti ozbiljno

Foto: Svetlana Mandrikova (SVETOGRAPHY)

Žene koje se odluče za prirodne usnice, eventualno s malo bezbojnog sjajila, znaju što žele i treba ih tako i shvatiti. One su uvijek praktične i realne, a često već na prvi pogled djeluju 'hladno'. S njima se ne treba previše šaliti, jer će uvijek napraviti što su odlučile - bez obzira kako će to na druge utjecati i koga će povrijediti, piše RD.

