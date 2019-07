Koliko često se Hrvati tuširaju: Neki samo jednom na mjesec

Iako ima Hrvata koji se okupaju jednom mjesečno, nije sve tako crno - istraživanje pokazuje da se trećina istušira svaki dan (66,3 posto), a četvrtina nekoliko puta na tjedan (26 posto).

Jednom tjedno opere se 5,9 Hrvata, a jedan posto njih to napravi samo jednom mjesečno, tako da biti u njihovoj blizini tijekom ovih paklenih vrućina baš i nije neka sreća.

Kada je korištenje dezodoransa u pitanju, i tu postoji dio Hrvata koji to smatra nepotrebnim pa ga ne koriste nikada, njih 9,3 posto. Preostalih 90,7 posto imaju dezodorans kod kuće i koriste ga redovito, a najpopularniji su oni u spreju.

Foto: Dreamstime

Higijenskim navikama Hrvata pozabavili su se tvrtka Henkel i magazin Ja TRGOVAC. Anketirali su 400 građana starijih od 16 godina.

Još neki detalji istraživanja:

91,3 posto koristi gel za tuširanje

77,9 posto koristi šampon

35,5 posto posegne i za regeneratorom

28,4 posto se pere sapunom

15,3 posto ljudi koristi gel za pranje lica

11,8 posto najradije se opere kremom za tuširanje

9 posto ljudi svaki dan se kupa u kadi

16,1 posto ispitanika se u kadi ne kupa nikada

- Kultura življenja je nametnula svakodnevno tuširanje koje prije nije bilo moguće dok nisu postojale suvremene kupaonice. Naša koža ima svoj hidrolipidni zaštitni sloj koji se prečestim pranjem i korištenjem intenzivnih sapuna skida. Tako naša koža gubi zaštitu i dolazi do iritacija, isušivanja, ekcema i svrbeža. U ovom dijelu godine ljudi se češće tuširaju, do par puta na dan zbog vrućine i znojenja. Naime, na tržištu postoje brojni preparati koji će smanjiti isušivanja kože - kaže dermatologinja Ivana Nola.

Za kosu je najbolje koristiti šampone koji su namijenjeni za česta pranja. Njih je najbolje nabaviti u ljekarnama. Bitno je spriječiti iritaciju i isušivanje, kako kože, tako i vlasišta. Za učestalo tuširanje najbolje je koristiti sindete koji ne sadrže puno deterdženata ili uljne preparate koji će u tijeku tuširanja zaštititi zaštitni sloj kože od isušivanja. Nakon tuširanja, koža će biti čista, a neće biti dodatno isušena. Nakon toga dobro je koristiti hidratantne losione, ovisno o tipu kože kako bi se ona zaštitila od isušivanja i daljnjih iritacija pogotovo u ovim ljetnim mjesecima - savjetuje Nola.

- Znojenje i miris ovise od čovjeka do čovjeka. Neki ljudi prirodno se više znoje i imaju izraženije mirisne žlijezde. U tom slučaju savjetujem koristiti preparate za tuširanje koji sadrže bakar i cink, koji djeluju blago, ali i antiseptički ili koji sadrže ulje čajevca jer on neutralizira neugodni miris. Što se tiče dezodoranasa dapače. Naravno sve ovisi o osvjetljivosti naše kože. Neki više vole one u spreju, neki u obliku kamena ili roll-on. Sprejevi tijekom ljeta nisu baš prikladni jer je koža sama po sebi zbog znoja i vrućine dosta iritirana i ako dodatno nanosimo sprej koji je zapravo smjesa potisnih plinova može doći do dodatne iritacije. Ako se nanosi dezodorans u spreju, najbolje je preko odjeće. Tako da je preko ljeta na kožu najbolje nanositi one u obliku gela, kamena ili kreme. Što se tiče tuširanja tijela šamponom za kosu, ako se povremeno iskoristi neće se ništa dogoditi, ali ne bih to preporučila za učestalo pranje - savjetuje.

Učestalost tuširanja naravno ovisi o tipu kože i količini znojenja, mirisnim žlijezdama i navikama i tu nema zlatnog pravila. Ali, u ovim ljetnim mjesecima bilo bi poželjno tuširanje minimalno jedanput dnevno.

- Pranje i tuširanje jedanput tjedno ili mjesečno je u svakom slučaju malo. Cijela fiziološka flora, odnosno sve izlučevine koje tijelo luči ako se ne reguliraju i čiste tuširanjem, mogu se razmnožiti te mogu nastupiti određeni kožni problemi - kaže.

- Postoje i sindeti za lice. Lice treba prati minimalno jedanput dnevno. Navečer treba dobro umiti lice, što od znoja, što od prašine. Koža na licu se više i masti te je izložena. Sva ta prašina koja se tijekom ljeta stvara, pogotovo u gradovima zalijepi se na kožu lica i treba je redovno čistiti. U slučaju iritacija i isušenja ili bilo kojih kožnih problema koji se pogoršavaju, treba se obratiti dermatologu - zaključila je.