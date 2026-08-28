Koliko je puta normalno buditi se tijekom noći, ovisno o dobi

Buđenje usred noći može biti sasvim normalan dio obrasca spavanja, no učestala ili dugotrajna buđenja ponekad mogu ukazivati na problem. Stručnjaci objašnjavaju koliko se puta tijekom noći smatra uobičajenim probuditi se te koji sve čimbenici mogu narušiti kvalitetu sna.

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Koliko je noćnih buđenja normalno?

Prema liječniku Ruchiru Patelu, specijalistu medicine spavanja, broj buđenja tijekom noći mijenja se s godinama:

Rana odrasla dob: jedno do dva buđenja

jedno do dva buđenja Srednja odrasla dob: dva do tri buđenja

dva do tri buđenja Kasnija odrasla dob: tri do pet buđenja

Ipak, važno je da se osoba nakon buđenja može ponovno uspavati unutar 30 minuta ili kraće. Ako buđenja dugo traju ili značajno utječu na svakodnevni život, preporučuje se razgovarati s liječnikom.

Zašto se budite usred noći?

Buđenje tijekom noći samo po sebi nije nužno razlog za zabrinutost. Međutim, ako vam remeti svakodnevno funkcioniranje, uzrok mogu biti različite životne navike, zdravstveni problemi ili poremećaji spavanja.

Pod velikim ste stresom

Nesanica je jedan od najčešćih razloga za trajno isprekidan san. Na kvalitetu sna mogu utjecati genetika i navike spavanja, ali stres, tjeskoba i depresija također su važni čimbenici. Privremena nesanica često se pojavljuje nakon velikih životnih promjena, stresnih situacija, bolesti ili ozljeda, dok kod kronične nesanice koja traje dulje od osam tjedana treba potražiti stručnu pomoć.

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Imate neotkrivenu apneju u snu

Opstruktivna apneja u snu čest je uzrok isprekidanog spavanja. Tijekom noći mišići grla se opuste i mogu blokirati dišne putove, zbog čega mozak registrira pad kisika i nakratko vas budi kako bi se disanje ponovno uspostavilo.

Na apneju mogu upućivati:

hrkanje

buđenje uz osjećaj gušenja ili hvatanja zraka

često mokrenje tijekom noći

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izrazita pospanost tijekom dana

suha usta ili glavobolja ujutro

Noge vas neprestano tjeraju na pokret

Sindrom nemirnih nogu poremećaj je povezan sa spavanjem kod kojeg se javlja snažna potreba za pomicanjem nogu dok mirujete. Simptomi se često pogoršavaju navečer i tijekom odmora, zbog čega je teško zaspati ili ostati u snu. Niske razine željeza te pojedini lijekovi, uključujući antihistaminike, antidepresive i lijekove protiv mučnine, mogu dodatno pogoršati tegobe.

Koža vas svrbi i nadražena je

Ekcem ne utječe samo na kožu, već može ozbiljno narušiti i san. Upalne reakcije i promjene u imunološkom sustavu mogu otežati spavanje, a svrbež se kod mnogih osoba pojačava navečer. Zbog toga je teže zaspati, ali i ostati spavati tijekom cijele noći.

Spavaća soba vam je prevruća

Tjelesna temperatura prirodno se snižava kada se pripremamo za spavanje, pa pretopla prostorija može poremetiti taj proces i prekinuti san. Stručnjaci preporučuju spavanje u hladnijoj prostoriji, otprilike između 18 i 20 Celzijevih stupnjeva, no idealna temperatura razlikuje se od osobe do osobe.

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Madrac je pretvrd

Tvrđi madrac nije nužno bolji za kvalitetan san. Ako je madrac pretvrd, može stvarati pritisak na kukove i ramena te pružati nedovoljnu potporu donjem dijelu leđa. Zbog nelagode se osoba tijekom noći može češće okretati i buditi.

Prije spavanja beskonačno skrolate

Plava svjetlost mobitela može utjecati na melatonin, hormon povezan sa spavanjem, ali istraživanja pokazuju da sama svjetlost zaslona možda nije glavni problem. Veći utjecaj mogu imati sadržaj koji gledate, beskonačno skrolanje i neredovito vrijeme odlaska na spavanje.

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Alkohol vam remeti san

Alkohol može ozbiljno poremetiti prirodni ritam spavanja. Kako ga tijelo razgrađuje, san može postati plići i isprekidaniji, zbog čega je veća vjerojatnost da ćete se probuditi tijekom noći. Alkohol može smanjiti i količinu REM sna, važne faze povezane s pamćenjem, raspoloženjem i kognitivnim procesima, pa se sljedećeg dana možete osjećati umorno i omamljeno.

Prolazite kroz hormonalne promjene

Promjene hormona tijekom menstrualnog ciklusa, trudnoće, menopauze i starenja također mogu utjecati na spavanje. Promjene razine estrogena i progesterona mogu uzrokovati noćno znojenje, nesanicu i nemir, zbog čega neke žene teže spavaju neposredno prije menstruacije i tijekom menopauze.

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Lijekovi vam uzrokuju nuspojave

Pojedini lijekovi mogu izazvati nesanicu ili nemir tijekom noći. Među mogućim uzročnicima su neki lijekovi za visoki krvni tlak, astmu i depresiju, ali i određeni lijekovi protiv prehlade i alergija, lijekovi za dijabetes, lijekovi protiv bolova koji se izdaju na recept te steroidi poput prednizona.

Često morate na zahod

Jedno noćno ustajanje radi mokrenja prilično je uobičajeno, ali učestala buđenja zbog punog mjehura mogu biti znak nekog drugog problema. Noćno mokrenje, odnosno nokturija, može biti povezano s unosom kofeina ili tekućine prije spavanja, prehranom bogatom soli ili privremenim problemima poput infekcije mokraćnog sustava.

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Ponekad može biti povezano i s problemima mokraćnog mjehura, hormonskim poremećajima, dijabetesom, visokim krvnim tlakom ili srčanim bolestima.

Kada je vrijeme za liječnika?

Melatonin, lijekovi koji se mogu kupiti bez recepta ili drugi proizvodi mogu privremeno ublažiti probleme sa spavanjem, ali ne rješavaju nužno njihov pravi uzrok. Stručnjaci savjetuju pregled kod specijalista za medicinu spavanja ako ste stalno umorni unatoč tome što pokušavate spavati sedam do osam sati, budni ste dulje od 30 minuta tijekom noći ili vam je potrebna česta dnevna drijemanja.

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Pregled je posebno važan ako ste pospani tijekom vožnje, osjećate se izrazito omamljeno i 30 minuta nakon ustajanja ili partner primijeti jako hrkanje i prekide disanja. Liječnik će najprije pokušati utvrditi što uzrokuje poremećaj spavanja, a prema potrebi može preporučiti i testiranje tijekom spavanja kako bi se odredilo odgovarajuće liječenje.

