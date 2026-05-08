Koliko nam zapravo treba sna? Novo istraživanje pokazuje da pravilo od 8 sati nije isto za sve

Uvriježeno mišljenje da je osam sati sna svake noći ključ zdravlja i vitalnosti duboko je ukorijenjeno u našoj kulturi. Godinama se taj broj predstavljao kao sveti gral odmora, no sve veći broj znanstvenih dokaza i evolucijskih istraživanja upućuje na to da je ta dogma zapravo mit naslijeđen iz industrijske ere. Potreba za snom nije univerzalna formula, već složena jednadžba koja ovisi o dobi, genetici, načinu života i općem zdravstvenom stanju.

Plan za dobar san: Lezite na lijevi bok i tako ublažite žgaravicu

Sedam sati kao nova zlatna sredina

Iako se osam sati dugo smatralo idealom, moderna znanost pokazuje da za većinu zdravih odraslih osoba optimalno trajanje sna iznosi bliže sedam sati. Brojna istraživanja, uključujući i analize britanske Biobanke, otkrivaju vezu u obliku slova "U" između trajanja sna i zdravstvenih rizika. To znači da rizik od kardiovaskularnih bolesti i opće smrtnosti raste kako kod osoba koje spavaju znatno manje od sedam sati, tako i kod onih koje redovito spavaju više od devet sati.

Daniel E. Lieberman, evolucijski biolog s Harvarda, pravilo o osam sati naziva "besmislicom" koja potječe iz vremena industrijske revolucije, kada je radni dan zahtijevao strogo strukturiranje vremena za odmor. Podaci prikupljeni iz zajednica koje žive bez moderne električne rasvjete pokazuju da ljudi u takvim uvjetima tipično spavaju između šest i sedam sati, bez popodnevnog drijemanja, što dodatno potkopava ideju o osam sati kao biološkoj nužnosti.

Kvaliteta sna važnija je od kvantitete

Fokusiranje isključivo na broj sati provedenih u krevetu zanemaruje ključnu komponentu - kvalitetu sna. Nemiran i isprekidan san, čak i ako traje preporučenih sedam ili osam sati, neće pružiti osjećaj svježine i odmora. Kvalitetan san podrazumijeva nesmetano prolazak kroz nekoliko ciklusa spavanja, od kojih svaki traje od 90 do 120 minuta.

Svaki ciklus sastoji se od nekoliko faza, a dvije su posebno važne: duboki san i REM faza. Tijekom dubokog sna, tijelo se fizički oporavlja, jača imunološki sustav te obnavlja kosti i tkiva. REM faza ključna je za kognitivne funkcije poput pamćenja, učenja i regulacije raspoloženja. Nedovoljno kvalitetan san sprječava tijelo i mozak da provedu dovoljno vremena u ovim ključnim fazama, što dugoročno može imati jednako štetne posljedice kao i kronični nedostatak sna.

Individualne potrebe: Genetika, dob i životni stil

Ne postoji jedinstveni odgovor na pitanje koliko je sna svakome potrebno. Preporučene smjernice za spavanje prema dobi jasno pokazuju kako se potrebe mijenjaju kroz život. Novorođenčadi treba između 14 i 17 sati sna, djeci školske dobi od devet do 11 sati, dok se većini odraslih osoba u dobi od 18 do 64 godine preporučuje između sedam i devet sati. Starijim osobama često je dovoljno sedam do osam sati.

Genetika također igra važnu ulogu. Postoje ljudi s rijetkom genetskom varijacijom koja im omogućuje da funkcioniraju optimalno sa samo šest ili manje sati sna, no oni su iznimka, a ne pravilo. Za većinu ljudi koji spavaju manje od šest sati, vjerojatnije je da pate od kronične neispavanosti, čak i ako toga nisu svjesni. Vaš životni stil, razina stresa i tjelesna aktivnost dodatno utječu na dnevnu potrebu za odmorom.

Navike koje vode do boljeg sna

Poboljšanje kvalitete sna često započinje usvajanjem zdravih navika, poznatih kao higijena spavanja. Ključno je uspostaviti redovit raspored odlazaka u krevet i buđenja, čak i vikendom, kako bi se stabilizirao unutarnji tjelesni sat. Spavaća soba trebala bi biti oaza mira - tamna, tiha i prohladna, s idealnom temperaturom između 18 i 20 Celzijevih stupnjeva.

Najmanje sat vremena prije spavanja preporučuje se izbjegavanje elektroničkih uređaja čije plavo svjetlo ometa proizvodnju melatonina, hormona sna. Umjesto toga, uvedite opuštajuću rutinu poput čitanja, tople kupke ili slušanja umirujuće glazbe. Stimulanse poput kofeina i alkohola treba izbjegavati u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima. Iako alkohol može pomoći da brže zaspite, on remeti drugu polovicu noći i smanjuje kvalitetu sna.

Cijena neispavanosti

Kronični nedostatak sna nije samo pitanje umora, već nosi ozbiljne dugoročne posljedice za cjelokupno zdravlje. Nedovoljno sna povezano je s povišenim rizikom od brojnih kroničnih bolesti, uključujući visoki krvni tlak, dijabetes tipa 2, pretilost i bolesti srca. Kognitivne funkcije slabe, što dovodi do problema s koncentracijom, pamćenjem i donošenjem odluka. Emocionalna stabilnost također je narušena, pa su razdražljivost i promjene raspoloženja česta pojava. Uz to, pospanost značajno smanjuje vrijeme reakcije, što povećava rizik od nesreća, posebno u prometu.

*uz korištenje AI-ja