Pošaljite tinejdžere na spavanje u 22:00 - kada odrastu, to im može spasiti život!

Prema studiji američkih istraživača sa Sveučilišta u Južnoj Karolini, tinejdžeri koji redovito odlaze na spavanje nakon ponoći imaju više nego dvostruko veću vjerojatnost da će u četrdesetima razviti srčane bolesti u usporedbi s onima koji su imali postavljeno vrijeme odlaska u krevet oko 22 sata.

Istraživanje je pratilo više od 4.000 ispitanika koji su se sredinom 1990-ih uključili u dugoročni zdravstveni projekt, tada u dobi od 12 do 17 godina. Rezultati, objavljeni u znanstvenom časopisu Plos One, dodatno potvrđuju ranije nalaze koji sugeriraju da roditelji mogu značajno utjecati na zdravlje svoje djece postavljanjem jasnih granica kada je riječ o spavanju.

Stručnjaci ističu kako su redovit san i dovoljan broj sati sna ključni za održavanje zdravlja srca. Nedostatak sna može dovesti do povećanja razine stresnih hormona u tijelu, što dugoročno može imati štetne posljedice za kardiovaskularni sustav.

Iako je poznato da tinejdžeri prirodno razvijaju drugačiji ritam spavanja i često ostaju budni duže nego mlađa djeca, problem dodatno pogoršava sve češće korištenje pametnih telefona i društvenih mreža u kasnim večernjim satima.

- Adolescenti bi mogli imati značajne koristi od toga da roditelji postave i dosljedno provode ranije vrijeme odlaska na spavanje. Time bi se poboljšala kvaliteta sna, ali i dugoročno zdravlje srca - navode istraživači.

Kardiovaskularne bolesti i dalje su jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu, a dovoljan i kvalitetan san prepoznat je kao jedan od ključnih čimbenika u njihovoj prevenciji. Ipak, istraživanja pokazuju da velik broj djece i adolescenata ne postiže preporučenih osam do deset sati sna po noći, što može utjecati ne samo na njihovo zdravlje, već i na koncentraciju i uspjeh u školi.

Iako uvođenje strogog vremena za spavanje može izazvati otpor, stručnjaci poručuju da se radi o navici koja bi dugoročno mogla imati itekako pozitivan učinak, možda čak i spasiti život.