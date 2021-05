Velika je razlika jeste li otvorili jeftino vino ili visoko kvalitetno koje može stajati i do godinu dana nakon otvaranja. Tehnički, vina se ne kvare, no postoji nekoliko načina na koje možete ustanoviti je li vrijeme da ih bacite, piše TheTakeout.

Sve što vam treba su vaša osjetila.

1. Pogledajte vino

Časopis Win Enthusiast objašnjava kako je osnovni razlog kvarenja vina oksidacija, odnosno prevelika izloženost vina kisiku. Ako je vino bilo otvoreno nekoliko dana, promijenit će se njegov izgled. Crveno vino može poprimiti smeđu notu, dok bijela vina mogu postati tamnija i boje zlata. To je prvi znak da nešto nije u redu.

2. Pomirišite ga

Pomirišite vino, ne samo čep. U filmovima ljubitelji vina mirišu čepove vjerojatno tragajući za specifičnom mirisom mokrog psa koji nastaje kad je pluteni čep zaražen tzv. spojem TCA, no ako to niste doživjeli, onda je njuškanje čepova ipak bolje ostaviti profesionalcima.

Zato ulijte vino u čašu i prinesite je svom nosu. Duboko udahnite i ako osjetite oštar miris nalik octu ili agresivan miris kao kod acetona, bacite vino. To su arome nastale zbog izloženosti kisiku i toplini što je rezultiralo rastom bakterija, a to pak vodi do povećane proizvodnje kiselina.

3. Kušajte ga

Ako niste osjetili nikakav neuobičajeni miris i vino nije promijenilo boju, kušajte ga. Odstajalo otvoreno vino ima okus sličan octu. Neka crvena vina razviti će slatkastu notu koju ćete također odmah zamijetiti. Ako pak ne osjećate nikakve posebne arome i vino je istog okusa kao kad ste ga zadnji put pili, onda je sve u redu i možete ispiti čašu do kraja.

Dodatno, Martha Stewart je na svojim stranicama objasnila da pjenušava vina najčešće imaju najkraći rok trajanja jer mjehurići ispare odmah nakon otvaranja čepa. Bijela kisela vina poput Chablisa i rizlinga mogu ostati svježa i do pet dana od otvaranja ako ih držite u hladnjaku.

Crna vina bogata taninom poput pinot noirea mogu izdržati također do pet dana u hladnjaku, a imajte na umu da je važno koristiti dobar čep kako biste spriječili dotok kisika u bocu, ili možete vino pretočiti u manji spremnik kako biste smanjili količinu zraka u posudi.