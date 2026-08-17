Kraljice ljeta: Mahune začinite čilijem, a odlične su i na roštilju

Ljeto je pravo vrijeme za mahune. Ovo sezonsko povrće lagano je, hranjivo i vrlo jednostavno za pripremu, a jednako dobro pristaje uz meso, ribu ili kao samostalno jelo. Zelene ili žute, svježe mahune s tržnice uvijek su znak da je sezona u punom zamahu, a upravo sad imaju najbolji okus i najviše hranjivih tvari.

Mahune su bogate vlaknima, vitaminima A, C i K te mineralima poput željeza, kalija i folne kiseline. Zahvaljujući takvom sastavu, povoljno djeluju na probavu, jačaju imunitet i daju dugotrajan osjećaj sitosti, a pritom su vrlo niskokalorične. Nutricionistica Sandra Marić Bulat ističe da djeluju protuupalno te mogu biti korisne osobama koje pate od astme, artroze i reumatoidnog artritisa. Bogate su i klorofilom, koji može pomoći u smanjenju štetnog djelovanja spojeva koji nastaju pečenjem mesa na visokim temperaturama, zbog čega su izvrstan prilog uz roštilj. Osim toga, zbog željeza i folne kiseline posebno ih preporučuju ženama reproduktivne dobi i trudnicama.

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Kako biste sačuvali što više vitamina i minerala, mahune nije potrebno dugo kuhati. Najbolji način pripreme je kuhanje na pari ili blanširanje. Riječ je o jednostavnoj tehnici u kojoj se povrće kratko kuha u kipućoj posoljenoj vodi, a zatim odmah hladi u ledenoj vodi. Tako mahune ostaju lijepe zelene boje, hrskave teksture i punog okusa. Ovako pripremljene mogu se poslužiti kao salata, prilog ili zamrznuti za kasniju uporabu.

Kad se spomenu mahune, mnogi će se prvo sjetiti klasičnog variva kakvo su pripremale bake. To je jedno od onih jela koje miriše na djetinjstvo i obiteljski ručak. Luk, mrkva, krumpir i mahune kuhaju se zajedno dok ne omekšaju, a posebnu kremoznost daje kiselo vrhnje koje se dodaje na kraju. Malo octa za svježinu i nasjeckani peršin dovoljan su završni dodir da ovo jednostavno jelo postane prava ljetna utjeha na žlicu.

Ako želite zasitniju verziju, mahunama možete dodati junetinu ili janjetinu. Meso najprije kratko popržite na luku, a zatim s povrćem lagano kuhate dok ne omekša. Takvo varivo dovoljno je zasitno da bude kompletan ručak, a ipak nije teško za probavu.

Osim klasične verzije, mahune se odlično slažu s rajčicom, slaninom i teletinom.

Malo pelata ili domaćeg umaka od rajčice daje jelu bogatiji okus, a dimljena slanina unosi dodatnu aromu. Takvo varivo odličan je izbor kad poželite nešto konkretnije, ali i dalje lagano i sezonski.

No mahune nisu rezervirane samo za variva. Izvrsne su u salatama s krumpirom, češnjakom i maslinovim uljem, odlično se slažu s feta sirom, batatom ili kuhanim jajima, a mogu postati i lagano glavno jelo. Ljubitelji tjestenine mogu ih kombinirati s graškom, češnjakom i malo pancete, a oni koji vole azijske okuse uživat će u prženim mahunama sa sojinim umakom, čilijem i češnjakom.

Grilane mahune

Posebno su ukusne i s roštilja. Dovoljno je premazati ih maslinovim uljem, lagano posoliti i kratko ispeći dok ne dobiju hrskave rubove. Poslužene s limunovim sokom ili malo meda, postaju jednostavan ali vrlo ukusan prilog uz meso ili ribu.

Prilikom kupnje birajte mahune glatke, čvrste i sjajne površine, bez mrlja i oštećenja. Kad ih lagano savijete, trebale bi lako puknuti - to je najbolji znak svježine. U hladnjaku ih možete čuvati do sedam dana, ali ih nemojte prati prije spremanja jer će se brže pokvariti.

Ako ih želite zamrznuti, odrežite im krajeve, blanširajte ih tri minute i odmah ohladite u ledenoj vodi. Dobro ih osušite pa spremite u vrećice ili posude za zamrzavanje. Tako pripremljene mogu se čuvati i do dvije godine.

Bilo da ih pripremate kao bakino varivo s vrhnjem, bogato varivo s teletinom, osvježavajuću salatu, prilog s roštilja ili hrskavi wok, mahune su jedna od najzahvalnijih ljetnih namirnica. Jednostavne su, pristupačne, zdrave i dovoljno svestrane da svaki put na tanjuru izgledaju potpuno drukčije. Zato iskoristite njihovu sezonu i uživajte u svim okusima koje mogu ponuditi.

Salata od pečenog batata, zelenih mahuna i feta sira

Sastojci: 500 g zelenih mahuna, 2 srednja batata, 200 g feta sira, 2 žlice maslinova ulja, 1 češanj češnjaka, sok 1/2 limuna, 1 žličica meda, sol, svježe mljeveni crni papar, prstohvat sušenog timijana ili origana, šaka prženih sjemenki bundeve ili oraha (po želji)

Foto: 123RF

PRIPREMA: Batat ogulite i narežite na kockice pa ga pomiješajte sa žlicom maslinova ulja, soli, paprom i timijanom. Pecite u pećnici zagrijanoj na 200°C oko 25 minuta, dok ne omekša i lagano porumeni. Mahune očistite i kuhajte od 5 do 7 minuta u posoljenoj vodi, zatim ih kratko prebacite u hladnu vodu kako bi zadržale lijepu zelenu boju. Za preljev pomiješajte preostalo maslinovo ulje, protisnuti češnjak, limunov sok, med te malo soli i papra. U većoj zdjeli sjedinite pečeni batat i mahune, prelijte dressingom te lagano promiješajte. Na kraju dodajte izmrvljeni feta sir i po želji pospite prženim sjemenkama ili orasima. Poslužite toplo ili hladno kao lagani ručak ili prilog uz meso i ribu.

Styr fry s mahunama

Sastojci: 450 g zelenih mahuna, 1 šalica kukuruza u zrnu, 1/2 šalice suhoga kokosa, 2 češnja češnjaka, 1 čili papričica, 2 žlice suncokretova ulja, 1/2 žličice mljevenoga kumina, 1/2 žličice kurkume, 1/2 žličice kajenskog papra, 1 žličica sjemenki gorušice, 1 crvena paprika, 1/2 dl vode, sol

PRIPREMA: U zdjelici pomiješajte kokos, kumin, kurkumu, kajenski papar, čili, češnjak, vodu i malo soli. U woku ili većoj tavi zagrijte ulje pa kratko popržite sjemenke gorušice i crvenu papriku dok gorušica ne počne pucati. Dodajte mahune i kukuruz te pržite oko 8 minuta. Umiješajte pripremljenu smjesu sa začinima i kuhajte još od 8 do 10 minuta, uz povremeno miješanje, dok povrće ne omekša. Po potrebi dolijte malo vode i na kraju posolite po ukusu.

Janjeće varivo s mahunama i ružmarinom

Sastojci: 450 g janjećih kotleta, 450 g mladoga krumpira, 225 g zelenih mahuna, 2 mrkve, 1 crveni luk, 2 češnja češnjaka, 285 ml janjećeg ili goveđeg temeljca, 2 grančice ružmarina, 2 žlice maslinova ulja, sol, svježe mljeveni papar

PRIPREMA: U većoj posudi zagrijte maslinovo ulje i pecite janjeće kotlete oko 15 minuta. Po potrebi ocijedite višak masnoće pa dodajte krumpir, mrkvu, luk, češnjak, temeljac i ružmarin. Posolite, popaprite, zakuhajte, zatim smanjite vatru, poklopite i kuhajte od 25 do 30 minuta. Umiješajte mahune i kuhajte još 8 minuta, dok meso i povrće potpuno ne omekšaju. Po želji uklonite višak masnoće s površine, ukrasite svježim ružmarinom i poslužite.

Složenac od mahuna

Sastojci: 500-600 g svinjskog buta ili junetine, 600 g očišćenih zelenih mahuna, 1 luk, 2 dl domaćeg umaka od rajčice, malo kečapa, 1 mala šalica riže, 3 jaja, 3 žlice kiselog vrhnja, 150 g naribane gaude ili trapista, ulje, sol, papar, vegeta

PRIPREMA: Mahune blanširajte u posoljenoj vodi 15 minuta pa ih dobro ocijedite. Na malo ulja pirjajte nasjeckani luk i meso narezano na kockice. Začinite, dodajte umak od rajčice i malo kečapa te uz povremeno dolijevanje vode pirjajte oko 30 minuta. Rižu skuhajte dok ne omekša. Jaja umutite s kiselim vrhnjem i malo posolite. U namašćenu vatrostalnu posudu slažite red mahuna, red riže, red mesa pa ponovno mahune. Prelijte smjesom od jaja i vrhnja, pospite naribanim sirom i pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C oko 20 minuta, dok složenac ne dobije zlatnosmeđu koricu. Poslužite uz svježu salatu.

Popečci sa zelenim mahunama i ciklom

Sastojci:200 g kuhane cikle, 500 g zelenih mahuna, 500 g mljevenog mesa, 2 jaja, žlica gorušice, sol i papar, pecivo od dan prije, 2 ljutike, 3 češnja češnjaka, 4 žlice ulja, svježi estragon, žličica kapara, krušne mrvice, 2 žlice maslaca, kumin

PRIPREMA: Oguljenu ciklu narežite na kockice. Mahune narežite te ih kuhajte oko 8 minuta u slanoj vodi da ostanu još lagano tvrde pa ih ostavite da se ocijede. Namočite pecivo u mlakoj vodi. Dotle oljuštite i nasjeckajte 1 ljutiku i 1 češanj češnjaka pa ih propirjajte na žlici zagrijanog ulja. Umiješajte 2 žlice sjeckanog estragona i ostavite da se malo ohladi. Omekšalo pecivo ocijedite, usitnite prstima te pomiješajte s mljevenim mesom, jajima, pirjanom ljutikom, gorušicom i kaparima. Ako je premekano, dodajte malo mrvica. Meso začinite i oblikujte u popečke. U tavi zagrijte preostalo ulje pa na njemu popržite popečke 3-4 minute sa svake strane. Potom oljuštite i nasjeckajte drugu ljutiku i preostala 2 češnja češnjaka te ih propirjajte na maslacu dok ne postanu staklasti. Dodajte mahune, kratko ih miješajte na vatri s ljutikom pa ih posolite i popaprite. U drugoj tavi zagrijte drugu žlicu maslaca, na njoj sasvim kratko propirjajte ciklu, posolite je i pospite kuminom. Mahune rasporedite na tanjure, na njih stavite popečke i sa strane ciklu.

Libanonski gulaš od mesa i mahuna s rižom

Sastojci: 220 g junetine ili govedine, 450 g mahuna, 2 žlice ulja, žlica pirea od rajčice, 3 šalice vode, glavica luka, 4 češnja češnjaka, 1/2 žličice cimeta, 1/2 žličice papra, 1/2 žličice pimenta (allspice), sol

PRIPREMA: U loncu na srednje jakoj vatri na ulju popržite sitno sjeckani luk i češnjak. Posolite i pirjajte oko 10 minuta. Dodajte junetinu, očišćenu od žilica i narezanu na kocke. Još malo miješajte na vatri pa dodajte vodu, pustite da zavrije, zatim smanjite vatru i kuhajte 20-25 minuta ili dok meso ne omekša, ovisno o tome koje ste odabrali. Dodajte mahune, poklopite lonac i pirjajte još 20 minuta. Dodajte pire rajčice, a onda pojačajte vatru na srednje jaku i pustite da zavrije. Smanjite na srednju i pirjajte dodatnih 10-15 minuta ili dok se umak od rajčice ne zgusne. Poslužite vruće uz rižu.

GRILANE MAHUNE

Sastojci: 450 g zelenih mahuna, 1 žlica maslinova ulja, 1/4 žličice soli, 1/8 žličice svježe mljevenog crnog papra, 1 žličica limunova soka, med po želji

PRIPREMA: Mahune operite, dobro osušite i uklonite peteljke. Po želji ih prepolovite. Pomiješajte ih s maslinovim uljem, solju i paprom te rasporedite u jednom sloju na lim za pečenje. Pecite pod zagrijanim grillom od 6 do 10 minuta, jednom ih promiješajte tijekom pečenja, dok lagano ne porumene i postanu hrskave. Prebacite ih na tanjur, poškropite limunovim sokom, a po želji dodajte malo meda i poslužite.

Ljetna salata s krumpirom

Sastojci: 1,5 kg krumpira, 6 žličica soli, 4 jaja, 170 ml majoneze, 125 ml grčkog jogurta, 1/2 šalice listića svježeg bosiljka, 1/4 šalice svježega kopra, 2 žlice limunova soka, 2 žličice Dijon senfa, 2 fileta inćuna, 1/4 žličice svježe mljevenog crnog papra, 2 žlice nasjeckanog vlasca, 2 žlice estragona, 3 stabljike celera, 1 ljuta papričica, 1/2 šalice rotkvica

PRIPREMA: Krumpir stavite u lonac, posolite i prelijte vodom. Zakuhajte pa dodajte jaja. Kuhajte od 8 do 10 minuta, izvadite jaja u ledenu vodu, a krumpir kuhajte dok ne omekša. Ocijedite ga i ostavite da se ohladi. U blenderu izmiksajte majonezu, grčki jogurt, bosiljak, kopar, limunov sok, senf, inćune, papar i 1 žličicu soli u glatki zeleni umak. Umiješajte vlasac i estragon. U većoj zdjeli pomiješajte krumpir, nasjeckani celer, ljutu papričicu i rotkvice, prelijte umakom i lagano promiješajte. Salatu ukrasite kuhanim jajima narezanim na četvrtine te po želji dodatnim začinskim biljem. Poslužite ohlađenu ili na sobnoj temperaturi.

Piletina s mahunama, artičokom i sirom

Sastojci: 450 g pilećih prsa bez kostiju, 450 g zelenih mahuna, 3 srca artičoke, 50 g naribanog parmezana, 2 žlice maslinova ulja, 12 grančica svježeg timijana, 1 limun, sol, svježe mljeveni crni papar

PRIPREMA: Zagrijte pećnicu na 200°C. Mahune pomiješajte s 1 žlicom maslinova ulja, polovicom timijana, solju, paprom i polovicom parmezana te rasporedite na lim za pečenje s prepolovljenim srcima artičoke. Pecite od 10 do 12 minuta. U međuvremenu na preostaloj žlici ulja kratko zapecite začinjena pileća prsa, od 3 do 4 minute sa svake strane. Dodajte prepolovljeni limun i ostatak timijana pa tavu stavite u pećnicu i pecite još 9-10 minuta. Povrće pospite preostalim parmezanom i poslužite uz pečenu piletinu.

Salata od zelenih mahuna s češnjakom

Sastojci: 500 g zelenih mahuna, 2-3 češnja češnjaka, 3 žlice maslinova ulja, 1 žlica vinskog ili jabučnog octa (po želji), sol, svježe mljeveni crni papar

PRIPREMA: Mahune očistite i kuhajte od 8 do 10 minuta u posoljenoj vodi dok ne omekšaju, ali da ostanu lagano hrskave. Ocijedite ih i ostavite nekoliko minuta da se malo ohlade. Češnjak sitno nasjeckajte ili protisnite pa ga pomiješajte s maslinovim uljem, octom, solju i paprom. Prelijte preko mahuna, lagano promiješajte i poslužite mlako ili potpuno ohlađeno. Salata se odlično slaže uz ribu, meso s roštilja ili kao lagani ljetni obrok.