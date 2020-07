-\u00a0U smislu debljanja, sigurno je da kruh nije najnutritivnija i najhranjivija namirnica ali ovisi i\u00a0s \u010dim se jede i kakav je kruh. Postoji jedan dio ljudi koji su intolerantni na gluten, pa je prema tome uvijek va\u017ean kontekst - tvrdi Nenad.

Stoga nije kri\u0161ka kruha od koje \u0107ete se 'udebljati' ve\u0107 sastojci s kojima upotpunite tu kri\u0161ku kruha.\u00a0

- Ljudi mr\u0161ave kada izbace kruh zato \u0161to uglavnom jedu sve s kruhom i jedu ga stalno. I onda kada maknu kruh ka\u017eu: 'Smetao mi je gluten, izbacio sam gluten i mr\u0161avim'. To je zato \u0161to kruh predstavlja okosnicu njihove prehrane. To je isto kao da ka\u017eete 'Eskim je izbacio tuljane i masnu ribu iz prehrane i smr\u0161avio je'. To je zato\u00a0jer mu je to okosnica prehrane - govori Nenad Bratkovi\u0107.

Kruh je samo jedna kalorijska varijabla. Koli\u010dina dodatnih varijabli utjecati \u0107e na ukupnu kalorijsku vrijednost.\u00a0

- Poruka je da svi oni koji i \u017eele smr\u0161avjeti ne mogu to u\u00a0tjedan ili dva tjedna\u00a0ako se ne postave. U smislu, forsiraju dijete tjedan ili dva, a nakon toga se vrate na staro. To nema smisla.\u00a0Prehrana ima \u0161iroku i sna\u017enu mo\u0107, ovisno kako je shva\u0107amo i kako se s njom slu\u017eimo - obja\u0161njava Nenad.

Za mr\u0161evljenje je bitan\u00a0kalorijski deficit. No valja napomenuti kako je on samo preduvjet za mr\u0161evljenje, to nije jedini i dovoljan uvjet mr\u0161avljenja.

-\u00a0Kruh sam po sebi ne deblja. To je mit. Ali kruh kojeg ljudi jedu, primjerice bijeli kruh ili\u00a0kruh sa puno aditiva,\u00a0usporova\u00a0probavne procese i uzrokuje razli\u010dite\u00a0simptome kod ljudi. To je dosta va\u017eno \u0161to se ti\u010de kvalitete \u017eivota ljudi i nemogu\u0107nosti mr\u0161avljenja. Ali da sam za sebe, zbog kalorijske vrijednosti deblja, to ne. Me\u0111utim, ljudi jedu kruh, on je kao baza njihove prehrane i u \u00a0tome je problem, a i unose pekarske proizvode koji usporavaju probavne procese - obja\u0161njava nutricionist Nenad Bratkovi\u0107.