Krvna slika radi se jedanput na godinu, a tlak mjeri bar dvaput

Na pregled kod liječnika obiteljske medicine trebalo bi preventivno ići jedanput na godinu kako biste napravili kompletnu krvnu sliku te provjerili lipide i urin, a potom obavili i dodatne pretrage ako se za njima ukaže potreba, savjetuje dr. med. Ivica Cvetković, spec. obiteljske medicine.

Napominje kako bi ljudi trebali biti svjesni da su sami odgovorni za svoje zdravlje te kako im ga nitko osim njih samih ne može sačuvati. U prehrani bi trebale biti zastupljene sve vrste namirnica, odnosno trebala bi biti raznolika. Naravno, ni sa čime ne treba pretjerivati. Dnevno bi trebalo jesti pet obroka, a najbolja je mediteranska prehrana bez puno rafiniranih šećera i masnoća. Unos crvenog mesa trebalo bi smanjiti te dati prednost pilećem i purećem mesu te ribi. Za zdravlje je veoma važno i kretanje. Već 20 minuta brzog hodanja dnevno pomoglo bi da budemo zdraviji i osjećamo se bolje, kaže dr. Cvetković.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Pokušajte naći vremena za šetnju tijekom pauze na poslu ili prije spavanja. Kad god možete koristite stepenice umjesto dizala te se protegnite ili prošećite nakon dugotrajnog sjedenja - savjetuje specijalist obiteljske medicine.

Za održavanje zdravlja iznimno je važan i dobar san jer je to vrijeme kad se mozak odmara, a dr. Cvetković navodi da bi odrasli ljudi trebali spavati od šest do osam sati dnevno. Higijena je još jedan važan aspekt zdravlja, dodaje te savjetuje redovito tuširanje i pranje ruku obavezno prije jela, prije i nakon obavljanja nužde, nakon dolaska izvana i slično. A budući da je stres uzrok velikog broja bolesti stresne bi situacije trebalo predvidjeti. Ako vas netko uznemiruje i stvara vam stres, odredite granicu do koje ćete to dopuštati.

To vježbajte uz pomoć joge, meditacije, autogenih treninga i sličnih tehnika koje mogu poboljšati otpornost prema stresu. Ljude koji uzimaju lijekove dr. Cvetković podsjeća: “Uvijek se treba pridržavati uputa liječnika i redovito uzimati propisanu terapiju”.

PET SAVJETA DR: CVETKOVIĆA:

1. Prva tri do četiri dana viroze kada curi nos i temperatura je blago povišena, a može se pojaviti i kostobolja, ne treba ići liječniku. Radije nazovite liječnika i pitajte ga ima li potrebe za dolaskom nego da riskirate još neku bolest u čekaonici. Mirujte, dobro se ugrijte kako biste se uznojili, pijte topli čaj i juhu, uzmite tabletu paracetamola za snižavanje temperature te vitamin C, savjetuje dr. Cvetković te dodaje kako je veoma važno paziti na dovoljan unos tekućine kako ne bismo dehidrirali.

2. U slučaju gripe treba odležati oko tjedan dana i ne naprezati se kako si ne biste još više naškodili, ističe dr. Cvetković te dodaje da na osobitom oprezu trebaju biti kronični bolesnici (primjerice dijabetičari, kardiopati i astmatičari) koji bi se protiv gripe trebali i cijepiti jer kod njih u slučaju gripe lako dolazi do teških komplikacija.

3. Kod crijevnih viroza treba paziti na unos vode. Može se uzimati i rehidracijska sol te probiotici za zaustavljanje dijareje, kaže dr. Cvetković. Dodaje da bi se samo prvi dan trebao jesti dvopek i piti čaj, a kasnije se može nastaviti s normalnom prehranom.

4. Prije uzimanja dodataka prehrani treba se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom kako se ne bi uzela prevelika doza. Primjerice, omega-3 masne kiseline korisne su za smanjenje kolesterola i za pamćenje, magnezij liječi grčeve i umor, a kalcij je dobra prevencija protiv osteoporoze. Ipak, kod uzimanja kalcija ljudi bi trebali znati jesu li skloni kamencima, osobito onim kalcijskim kako si ne bi naškodili, upozorava dr. Cvetković. Uzimanje C vitamina u zimskim mjesecima je preporučljivo za jačanje imuniteta, no kod uzimanja vitamina D treba provjeriti nedostaje li ga zaista. Uzimanje vitamina B12 preporučuje se starijim ljudima koji imaju problema s apsorpcijom željeza.

5. Ljudi koji nemaju problema s tlakom, trebaju ga mjeriti jednom ili dvaput godišnje. Ako ste tek otkrili da imate visoki tlak, tri tjedna ga mjerite svaki dana po tri puta kako bi vam liječnik mogao prepisati pravilnu dozu lijekova. Nakon toga dovoljno je mjeriti tlak jednom tjedno. Ljudi koji imaju nizak tlak moraju upozoriti okolinu kako ne bi došlo do panike. Pojave li se vrtoglavica ili nesvjestica, čovjek s niskim tlakom treba sjesti ili leći i podignuti noge te popiti vode.

VARAJU I TO DOBRO SKRIVAJU: Ovi horoskopski znakovi su najveće varalice, ne poznaju vjernost u vezi